Zum Tode von Albert Speer junior "Guten Tag, Speer"

Das größte Problem, mit dem es Albert Speer junior als Architekt zu tun hatte, war nicht die marode Infrastruktur der nigerianischen Hauptstadt. Es war nicht die Aufgabe, Fußballstadien in die aberwitzige Hitze von Katar zu stellen, die Möglichkeit sportlicher Großereignisse in einem Moloch wie Kairo auszuloten, dem unter seinem Wachstum ächzenden Peking eine neue Achse einzuziehen und in China gleich komplett neue Städte aus dem Sumpf zu stampfen. Nein, das größte Problem von Albert Speer jr. war Albert Speer senior, der Albert Speer .

Zu den frühesten Erinnerungen des Junior gehört die Kindheit auf dem Obersalzberg. Zwei Stunden über Stock und Stein brauchte er von der alpinen Residenz der Eltern zur Volksschule in Berchtesgaden. Viel lieber waren ihm da die Besuche auf dem Berghof, wo er dem strengen Regiment des Vaters entkommen konnte, mit den Hunden spielen durfte und Süßigkeiten bekam von Adolf Hitler, den er als "netten Onkel" wahrnahm. Albert Speer sr. "interessierte sich nur für seine Baustellen", wie der Sohn später sagte.

Dem "Architekt des Teufels" und, mehr noch, Rüstungsminister des Dritten Reiches gelang es bei den Nürnberger Prozessen als einzigem Hauptangeklagten, durch Reue und Einsicht dem Galgen zu entkommen. Während er für zwanzig Jahre nach Spandau verschwand, begann für seinen Sohn gleichen Namens erst das Martyrium. Albert Speer jr. versagte in der Schule und litt unter seinem Stottern. Und dass er es war, der die exkulpierenden Tagebücher seines Vaters aus dem Gefängnis schmuggelte, "machte es sicher nicht besser".

"Mein Beruf ist der Gegenentwurf zu seinem"

Unter dem Namen will er dagegen nicht gelitten, er will von ihm auch nie profitiert haben. 2010 sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Sicher war es wichtig für mich, dass ich mich immer von diesem Vater emanzipieren wollte, ja musste. In jeder Form. Zum Beispiel die Sache mit der Unterschrift. Mein Vater hatte eine prägnante Unterschrift, mit sehr spitzem, großen A. Meine Unterschrift ist das bewusste Gegenstück. Auch mein Beruf ist der Gegenentwurf zu seinem. Er war Architekt, ich bin Stadtplaner. Er hat sich für Ästhetik interessiert, für mich ist die Komplexität der Stadt als politisches und ökonomisches Gemeinwesen viel bedeutsamer."

Nachdem er zunächst eine Schreinerlehre machte, schrieb er sich als junger Mann in München - wie schon sein Vater und Großvater - für das Studium der Architektur ein. Seinen ersten großen Auftrag, ein Masterplan für 40 Städte in Tripolitanien, zog er mit einem Trick an Land. Der libyischen Delegation machte er weis, seine WG sei sein Büro und seine Mitbewohner seien seine Mitarbeiter. Vom Honorar baute er sich ein winziges Refugium aus Holz, ein Haus am bayerischen Riegsee. Der Vater betrachtete es als "Geldverschwendung".

Ab 1964 verfolgte er im eigenen Büro tatsächlich einen neuen, betont "nachhaltigen" Ansatz - und gewann mit seinem Entwurf für den Neubau des Ludwigshafener Viertels Pfingstweide, bei dem die Autobahn entgegen dem Trend außerhalb verlegt wurde, den 1. Preis im städtebaulichen Wettbewerb. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten unterschied sich sein Bauen von dem seines gigantomanischen Vaters wie die Bundesrepublik von Nazideutschland.

Verzicht auf "weiße Elefanten"

So plante er stets unter Einbeziehung von Anwohnern und der Umwelt und mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen, gerne dezentral, ökologisch, mit vielen Freiräumen und vollkommenem Verzicht auf sogenannte signature buildings mit eigener Handschrift, die er spöttisch "weiße Elefanten" nannte. Er baute und plante zunächst Häuser, dann Viertel, später ganze Städte - oder erstellte einen Tourismus-Masterplan für das komplette Königreich Nepal, begleitete die Modernisierung von Algerien.

Mit den Aufgaben wuchs auf diese Weise auch das Portfolio von "Albert Speer und Partner" (AS&P), sein 1985 in Frankfurt am Main gegründetes Unternehmen. Er baute nicht nur Wohnhäuser, gerne in Passivbauweise, sondern auch Konzernzentralen in Heidelberg, Gerichtsgebäude in Riad, Trainingszentren in Bayern, Ministerien in Saudi-Arabien und war auch an den Planungen zum neuen Hochhaus der Europäischen Zentralbank beteiligt. Auch Flughafenplanung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Regionalplanung und Landschaftsarchitektur gab es bei Albert Speer aus einer Hand.

"In Probleme", sagte er einmal, müsse man sich "richtig reinknien", damit sie größer und größer würden und schließlich gelöst werden könnten, so wie er seinem Stottern durch eine Vortragsreise beikam. Das Problem, Fußballstadien für ein Land zu bauen, in dem es gerne mal 50 Grad heiß wird, löste er so formidabel, dass sich Sepp Blatter zumindest davon nicht abbringen ließ, Katar den Zuschlag zur WM 2022 zu geben - worauf der Scheich freudig in Frankfurt anrief: "I love my Germans!"

In die Fußspuren seines Vaters geraten

Katar allerdings, das als Projekt bei AS&P unter "Mega Events" fiel, entwickelte sich zu einem Bumerang in der Öffentlichkeit. Dieser Speer, hieß es, baut wirklich gerne für Diktaturen. Speer, erinnerte man sich angesichts der Stadien, mag es groß (obwohl seine Entwürfe sogar die Rückbaubarkeit vorsahen). Und als die tödliche Ausbeutung von Arbeitern auf den Baustellen publik wurde, erinnerte man sich ebenfalls an den Vater, der für sein "Germania" in Berlin zahllose Juden deportierte und für den Bau von Stollen für die V-Waffen im KZ Mittelbau-Dora massenweise Häftlinge in den Tod schickte.

Getty Images/ Qatar 2022/ HH Vision Speer-Entwurf in Katar: "Politik machen wir nicht."

Speer, so die Erzählung, war am Ende doch noch in die Fußspuren seines Vaters geraten. "Wir helfen, das Umfeld von Menschen zu verbessern", sagte er zu den Vorwürfen im Interview: "Politik machen wir nicht. Die Unterscheidung von Demokratien und Nichtdemokratien berührt auch nicht das Grundproblem der heutigen Stadtplanung". Seine Aufgabe sei es, die Probleme der Urbanisierung zu lösen und das "Umfeld der Menschen zu verbessern".

Globalisierung mit all ihren Widersprüchen

Sein eigenes Umfeld erlebte Speer als angenehmen, bescheidenen Menschen. Seine Begrüßungsformel war stets ein schlichtes "Guten Tag, Speer". In jungen Jahren fuhr er gerne Lambretta, später Ski und hielt sich noch in hohem Alter mit Rudern fit.

Wenn er im Ausland gefragter war als in Deutschland, dann nicht nur wegen seines Namens - obwohl eine Schlagzeile wie "Albert Speer baut in Berlin" noch immer fragwürdig klingt - oder weil er seiner Zeit voraus gewesen ist. Sondern wohl eher deshalb, weil sein ganzheitlicher Ansatz, es noch mit den größten Problemen aufzunehmen, am effektivsten da zur Anwendung kam, wo die Schwierigkeiten schier unüberwindlich scheinen, an den Glutkernen der Globalisierung mit all ihren Widersprüchen. Dort wird man bei "Albert Speer" immer an den Junior denken und nicht wissen, dass es jemals einen Senior gegeben hat.

Im Februar erst zog er sich - nach mehr als einem halben Jahrhundert - aus dem operativen Geschäft zurück. Kürzer treten, um nur noch beratend tätig zu sein. Am vergangenen Freitag ist er mit 83 Jahren an Komplikationen infolge eines Sturzes gestorben.