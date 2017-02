Der Stahlbildhauer Alf Lechner ist tot. Der Künstler sei am Samstag im Alter von 91 Jahren in Dollnstein gestorben, teilte die Stadt Ingolstadt mit. Mit ihm verliere Ingolstadt eine "herausragende Künstlerpersönlichkeit".

"Dem tonnenschweren Stahl hat er alles nur Denkbare abgerungen und immer wieder die Grenzen des Machbaren überwunden", sagte Simone Schimpf, Direktorin des Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt. Lechner habe eine "einzigartige, in sich stimmige Formen- und Materialsprache hinterlassen".

Die Skulpturen des vielfach ausgezeichneten Bildhauers zieren unter anderem das Münchner Maximilianeum, die Alte Pinakothek und den Flughafen in München. Die Trauerfeier soll am Sonntag im Lechner Museum in Ingolstadt stattfinden.