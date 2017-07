Nach 40 Jahren Alice Cooper findet Warhol-Gemälde wieder

Warum passiert uns das nie? Der US-Rockstar Alice Cooper hat in einem Lager ein Bild von Andy Warhol wiedergefunden, das mehrere Millionen Dollar wert sein könnte. Zuvor hatte er es 40 Jahre lang vergessen.

Wie verschiedene Medien berichten, handelt es sich um den roten Siebdruck eines elektrischen Stuhls aus Warhols "Death and Disaster"-Serie. Cooper lagerte das zusammengerollte Werk gemeinsam mit einem elektrischen Stuhl, den er in den Siebzigern für seine Bühnenshow nutzte.

Laut Coopers Manager Shep Gordon lernten sich Cooper und Warhol Anfang der Siebziger in New York kennen. Coopers damalige Freundin Cindy Lang habe die Idee gehabt, das Bild zu kaufen. "Wie ich mich erinnere, wollte sie von mir 2500 Dollar für das Gemälde haben", sagte Gordon dem "Guardian".

Cooper, dessen Leben in den Siebzigern von Erfolg und Drogenentzug gleichermaßen geprägt war, erinnere sich laut Gordon ebenfalls an ein Gespräch mit Warhol über das Gemälde. "Er denkt, dass diese Konversation stattgefunden hat, aber er kann es nicht beschwören." Er selbst habe sich vor einigen Jahren durch ein Gespräch mit einer Kunsthändlerin an den Kauf erinnert.

Im November 2015 war eine grüne Variante von Warhols Stuhl-Druck für 11,6 Millionen Dollar bei Christie's versteigert worden. Dass Alice Coopers Fund so viel Geld einbringen könnte, gilt jedoch als unwahrscheinlich, da das Werk nicht signiert ist.