"Nazi-Schlampe" NDR weist Unterlassungsbegehren der AfD zurück

Der Streit zwischen der Alternative für Deutschland (AfD) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) geht in die nächste Runde. Der Sender weist die Kritik der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel an seiner Satiresendung "extra 3" zurück. Ein Unterlassungsbegehren der Politikerin habe man abgelehnt, teilte der NDR mit. Weidel hatte sich dagegen gewehrt, dass sie in der Satire-Sendung vom 27. April als "Nazi-Schlampe" bezeichnet wurde.

Was war geschehen? Auf den AfD-Parteitag in Köln sagte die neue Spitzenkandidatin in ihrer Rede: "Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte." Satiriker Christian Ehring griff diesen Satz in der NDR-Sendung "extra 3" auf und sagte: "Jawoll, lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht."

Weidel empfand diese Formulierung als beleidigend, die AfD prüft nach Aussage von Pressesprecher Christian Lüth nun eine Klage gegen Ehring. Zudem schrieb Lüth auf Twitter: "Wir gehen dagegen juristisch vor. Das wird teuer für diesen GEZ-Primitivling."

In dem Statement des Senders heißt es nun, Christian Ehring habe sich mit seinem Satz konkret auf Weidels Forderung zur Abschaffung der politischen Korrektheit bezogen: "Mit seiner satirischen Überspitzung zeigt er die Konsequenzen dieser Forderung, dass nämlich ohne politische Korrektheit die Beschimpfung von Menschen wieder salonfähig werden könnte." Zu keinem Zeitpunkt hätten er oder die Redaktion Alice Weidel persönlich beleidigen wollen. "Aber ihrer öffentlich geäußerten Polemik darf aus Sicht des NDR Satire ihrerseits zugespitzt entgegentreten."

Als der Satiriker Jan Böhmermann in einem ähnlichen Fall in einen Rechtsstreit mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan verwickelt wurde, gehörte die AfD zu den Verteidigern des Komikers. Die Fälle könne man laut Lüth aber nicht vergleichen. "Damals ging es um eine ausländische Macht, die sich in Deutschland einmischt. Jetzt sind es zwei deutsche Staatsbürger, die sich streiten", sagte er. "Die Grenzen von Satire verlaufen dort, wo es sich nur noch um zusammenhanglose, verletzende Beleidigungen handelt."

Beim NDR sieht man einer Klage "gelassen entgegen".