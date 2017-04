Frauenleben in Marokko Wenn dein Name zum Synonym für Schande wird

Sie haben keinen Ehemann, aber häufig eine Meinung. Sie rauchen und trinken. Als "Huren" bezeichnet die Großmutter die Frauen, die in den Hollywood-Filmen mitspielen, die die kleine Loubna eigentlich nicht sehen darf und gerade deshalb gierig verschlingt. Für Loubna sind diese Frauen bewundernswert anders. Der Berufswunsch des Mädchens deshalb: Hure.

Viele Jahre später, als Loubna Abidar selbst eine bekannte Schauspielerin ist, holt sie dieser Konflikt um Sexarbeit, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Moral ein: In "Much Loved", einem Film des französisch-marokkanischen Regisseurs Nabil Ayouch, spielt Abidar 2015 eine Prostituierte. Der Film hat auf dem Festival in Cannes Premiere, wird europaweit gefeiert. In Marokko aber erhält Abidar Morddrohungen, wird beschimpft und attackiert, sobald sie das Haus verlässt. Nach einem Angriff hält sie es nicht mehr aus und zieht nach Frankreich.

Der Fall geht durch die Medien - Abidar wird zum Symbol für die Doppelmoral Marokkos, wo Prostitution einerseits moralisch verurteilt und tabuisiert wird, andererseits aber seit Jahren floriert.

AFP Loubna Abidar: "Ich bin eine Katastrophe"

Jetzt hat Loubna Abidar zusammen mit der französischen Journalistin Marion Van Renterghem ihre Biografie geschrieben. Das Buch endet mit den Anfeindungen, die Abidar nach der Premiere von "Much Loved" erlebte. Doch auch ihr Leben vor dem Film ist geprägt von einer feindlichen Atmosphäre, die Abidar eindringlich beschreibt. Auch wenn sich das Buch als Anklageschrift lesen lässt und in Deutschland unter dem stark pauschalisierenden Titel "Alle Frauen sind Huren" erscheint - als Vorlage für politische Diskussionen um Islam und Frauenrechte eignet es sich nicht. Dafür ist es zu persönlich.

Abidar nimmt von Anfang an eine unfreiwillige Außenseiterposition ein. Ihre Mutter ist Araberin, ihr Vater gehört zur ethnischen Gruppe der Amazigh, auch Berber genannt. Die Verbindung wird nicht gerne gesehen. Die beiden hoffen, mit der Geburt eines Sohnes die Familien zu versöhnen. Der Plan geht nicht auf, dummerweise bekommen sie 1984 nur eine Tochter, Loubna. "Ich bin eine Katastrophe", schreibt diese lapidar. Und so beginnt ihr Leben als die unerwünschte Andere.

"Diese Frauen im Fernsehen sind so mächtig!"

Ihre Kindheit verbringt Abidar abwechselnd bei ihren Eltern und im für die ganze Familie offenen Haus ihrer Großeltern in Marrakesch. Ihren Vater beschreibt sie als schwachen, brutalen Mann, der zu Hause sitzt, kifft, Frau und Tochter das Geld verdienen lässt und sie aus Frust misshandelt und quält. Er missbraucht seine Tochter. Abidars Körper ist übersäht von Narben.

Demgegenüber stellt Abidar die Beziehung ihrer Großeltern, geprägt von Liebe und Respekt, allerdings auch hier mit klarer Rollenverteilung. Die Großmutter wird als "Prinzessin" verehrt, darf aber das Haus nicht verlassen, der Großvater ist der "Herr", dem die Frauen dienen. Seinem Ehemann müsse man die Hände küssen und die Füße waschen, erklärt die Großmutter. Der kleinen Loubna graut es beim Gedanken, einem Mann die Füße einzuseifen.

Eine Alternative zu den ihr vorgelebten Lebensmodellen findet Abidar in den Filmen, die sie die Großmutter manchmal sehen lässt. Abidar bewundert die Frauen nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie über ihr eigenes Leben bestimmen können. "Meine Cousinen und ich sind auf unsere Zimmer beschränkt und werden geschlagen für das, was wir sagen, noch bevor wir den Satz beendet haben. Und diese Frauen im Fernsehen sind so selbstsicher, so mächtig!"

In Geschichten von Gewalt und Missbrauch die eigene Biografie erkennen

Filme und das Schauspiel stehen für Abidar für Freiheit, aber auch für Angst. Vor Strafe, vor der Wut Gottes, vor dem Verbotenen an sich. Es scheint aber auch gerade die Angst zu sein, aus der sie ihre größte Kraft zieht. Ihr Leben lang habe sie Angst gehabt, auch wenn sie immer versucht habe, es sich nicht anmerken zu lassen, schreibt sie.

Mit 14 Jahren findet sie die Kraft, ihren Vater vor die Tür zu setzen. Sie hilft ihrer Mutter, ein Geschäft aufzubauen, damit diese finanziell unabhängig ist. "Nun kann ich mich um mich selbst kümmern, kann tun, wozu es mich seit ich klein bin gedrängt hat. Mein wahres Leben beginnt".

Mit einer Theatergruppe tourt sie durch die Dörfer Marokkos, spricht mit den Mädchen dort und erkennt in deren Geschichten von Gewalt und Missbrauch ihre eigene wieder. Genauso geht es ihr, als sie später für die Vorbereitungen von "Much Loved" mit vielen Prostituierten spricht.

Inzwischen ist sie eine bekannte Schauspielerin, die Marokkaner hegen eine Hassliebe zu ihr, sie lieben sie in ihren Rollen in Fernsehfilmen und Serien. Aber sie eckt an, sagt ihre Meinung, engagiert sich. Als ein Regisseur sie erst bezahlen will, wenn sie mit ihm schläft, klagt sie ihn öffentlich an. Andere Schauspielerinnen folgen ihrem Beispiel. Sie wird bedroht und, mal wieder, als Hure bezeichnet.

Dann nimmt sie die Rolle der Noha in "Much Loved" an, gegen den Rat fast aller ihrer Freunde. Der Film erzählt vom Alltag dreier Prostituierter, zeigt sie in ihrer Wohnung, auf Partys mit saudischen Geschäftsmännern, in Clubs beim Feiern mit Franzosen - und beim Sex.

Nach der Filmpremiere kann sie ihr Haus in Marokko nur noch in Burka verlassen, um nicht erkannt und beschimpft zu werden. Im Netz kursieren Ausschnitte aus dem Film, gemischt mit Szenen aus Pornos. Der Name Abidar wird zum Synonym für Schande, auch ihre Mutter bricht den Kontakt zu ihr ab. Eines Abends wird sie von drei Männern in ein Auto gezerrt und fast bewusstlos geprügelt. Alle drei Krankenhäuser, zu denen sie fährt, lehnen es ab, sie zu behandeln. Die Polizei lacht sie aus. Sie erkennt, dass sie nicht in Marokko bleiben kann.

Mit einem direkten Apell wendet sich Abidar in ihrer Biografie an "die Herren Bartträger", ihre Scheinheiligkeit zu beenden: "Ihr seid keine Muslime". Die, die sie damit meint, werden das Buch wahrscheinlich nie lesen. Genausowenig, wie sie je den Film gesehen haben, wegen dem sie Loubna Abidar aus ihrem Land vertrieben haben - in Marokko ist er verboten.