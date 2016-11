Feiertag Allerheiligen Warum nicht Alleranderen?

Man kann die katholische Kirche normalerweise nicht für ihre Lustigkeit loben, aber Allerheiligen ist eine lustige Erfindung: ein Feiertag, den sie sich ausgedacht haben, weil sie zu viele Heilige hatten und aus dem Heiligengedenken gar nicht mehr rausgekommen wären, wenn sie aller einzeln gedacht hätten. Also haben sie Allerheiligen eingeführt, um den Heiligen gesammelt zu sagen: Ihr seid alle toll! Damit es nicht zu übermütig lustig wird, gibt es mancherorts ein Tanzverbot.

Gott sei Dank haben sie die restlichen Heiligengedenktage nicht abgeschafft deswegen. Ich habe davon als Kind sehr profitiert, weil es so viele heilige Margaretes oder Margaretas gab. Irgendwann habe ich mir während einer Messe hinten im Gotteslob alle ihre Gedenktage rausgesucht und von da an viermal im Jahr behauptet, ich hätte Namenstag, und man müsse das jetzt feiern, und da, wo ich herkäme, sei das auch wichtiger als Geburtstag (das galt das ganze Jahr außer zum Geburtstag).

Die Escort-Hexe des Teufels

Mit völliger Selbstverständlichkeit nahm ich deswegen an, ich müsste erstens nach einer dieser Heiligen benannt sein und wäre daher zweitens prädestiniert für eine spätere Heiligsprechung - sollte ich zum Beispiel mal einen aus dem Nest gefallenen Spatz aufpäppeln oder so. Gleichzeitig empfand ich eine aufsteigende Panik bei dem Gedanken, ich könnte tatsächlich heiliggesprochen werden, denn wenn dann hinterher rauskäme, dass ich bei H&M Unterwäsche geklaut habe, dann wär aber die Hölle los.

Alle meine Hoffnungen und Ängste erledigten sich in dem Moment, in dem meine Eltern mir erklärten, dass ich gar nicht nach einer Heiligen benannt war, sondern nach einer Hexe. Konkreter nach der Margarita aus Bulgakows "Der Meister und Margarita", das ist eine Frau, die sich mit dem Teufel einlässt und sich von ihm eine Hexensalbe geben lässt, durch die sie Hexe und Ballkönigin des Teufels wird, um am Ende ihren Wunsch erfüllt zu kriegen, noch einmal ihren Geliebten zu sehen, einen verrückt gewordenen Schriftsteller. Sie wird also eine Art Escort-Hexe und steht auf der Skala "Heilige oder Hure" damit eher an letzterem Ende.

Allerhuren gibt es aber als Feiertag gar nicht. (Welthurentag gibt es, aber nicht von der Kirche.) Und auch für Hexen hat sich zumindest die katholische Kirche keinen Gedenktag ausgedacht. Im Gegenteil. Heute noch stellt alle paar Monate irgendeine deutsche Gemeinde fest, dass sie die Opfer der sogenannten Hexenverfolgung noch nicht rehabilitiert hat. Allein im Jahr 2016 taten das deswegen nachträglich zum Beispiel noch die Städte Schwerin, Buxtehude und Neuerburg.

Feiern wir doch die, die es zumindest versucht haben

Allerheiligen wird weiterhin gefeiert, obwohl Heiligsein irgendwann aus der Mode gekommen ist. Kinder wollen heute statt Heilige lieber YouTuber werden und in Stammtisch- und Konservatives-Feuilleton-Sprache heißt "heilig" heute "politisch korrekt" oder "gutmenschlich" und gilt als unangenehm. (Passenderweise ist außer Allerheiligen heute auch noch Weltvegantag.) Das ist einerseits verständlich. Es ist die gleiche Angst, die ich als 12-Jährige hatte: Sobald man einmal im Heiligengeschäft drin ist, wirkt jeder Fehler umso schlimmer. Das ist umso gefährlicher, seit man betrunken ins Internet schreiben kann. Also hält man sich lieber raus und betont, dass man mit denen nichts zu tun hat, wie erleichternd. Andererseits ist es natürlich dumm, weil es dazu verleitet, über Dinge zu schimpfen, die eigentlich okay sind, egal ob Pflanzen essen, gewisse Friedenspreisreden oder Berufsbezeichnungen mit X hinten.

Aber wozu gibt es die Postmoderne, wenn nicht, um so lahme Dichotomien zu überwinden wie "heilig oder nichtheilig" oder "politisch korrekt oder nicht korrekt". Ich schlage eine Ergänzung zu Allerheiligen vor, damit die Schwelle nicht so hoch bleibt: Der Feier- und Gedenktag derer, die es zumindest versucht haben. Genau wie die Kirche das gemacht hat mit den Heiligen, damit keiner vergessen wird: Ihr seid alle toll! Der Gedenktag heißt "Alleranderen", und ich hätte ihn jetzt glatt auf den 3. November gelegt, aber da ist schon Weltmännertag, und in dieses Fettnäpfchen werde ich nicht treten, Freunde, also dann am 4. November. Bleiben Sie zu Hause, ich schreibe Ihnen eine Entschuldigung, oder ich versuche es zumindest.