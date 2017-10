Wegen Interessenkonflikten Weiterer Amazon-Chef nimmt seinen Hut

Es ist bereits der dritte Abgang in der Amazon-Chefetage in nur einem Monat: Joe Lewis, bisheriger Leiter der Comedy- und Drama-Sparte bei Amazon, verlässt das Unternehmen. Er wird den Amazon Studios nur noch als freier Produzent zur Verfügung stehen. Just eine Woche zuvor war Roy Price, Chef von Amazon Studios, zurückgetreten - wegen Belästigungsvorwürfen und weil er Hinweise auf das Verhalten von Harvey Weinstein ignoriert hatte.

Laut Branchendienst "Hollywood Reporter" steht der Rücktritt von Joe Lewis in Zusammenhang mit Interessenkonflikten, die sich ergaben, weil Lewis seiner Freundin, der Schauspielerin Yara Martinez, eine Hauptrolle in der Superhelden-Comedy "The Tick" verschafft und ihr zuliebe umgeschrieben hatte. Die Rolle war ursprünglich als männliche Gastrolle konzipiert. Um Martinez besetzen zu können, wurde die Figur grundlegend überarbeitet und zu einer prominenteren Rolle ausgebaut.

Lewis war 2012 zu Comedy Central gekommen und einer der ersten Mitarbeiter von Roy Price. 2016 wurde er von Price zum Leiter der Comedy- und Drama-Sparte befördert und entwickelte dort erfolgreiche Serien wie Red Oaks und die Golden-Globe-Gewinner "Mozart in the Jungle" und "Transparent".

Den Job von Joe Lewis wird Sharon Tal Yguado übernehmen, die im Januar von Fox International zu Amazon gewechselt war, um sich um Eventserien zu kümmern. Tal Yguado heimste großes Lob dafür ein, dass sie Robert Kirkman, den Erfinder der Zombie-Saga " The Walking Dead" mit einem hochkarätigen Deal an Amazon binden konnte.