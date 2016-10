Amy Schumer an Trump-Fans "Ich sage nie wieder, dass er ein Monster ist!"

Nicht alle Zuschauer mochten die Show der Schauspielerin und Komikerin Amy Schumer am vergangenen Wochenende in Tampa, Florida. Rund 200 Zuschauer hatten gebuht und den Saal verlassen, nachdem sie den Präsidentschaftskandidaten ein "orangefarbendes, sexuell übergriffiges Monster" genannt hatte. Bei ihrer Show am Dienstag im Madison Square Garden in New York "entschuldigte" sie sich nun - nicht.

Laut der Zeitschrift "People" verlas Schumer auf der Bühne einen offenen Brief, der an die Trump-Unterstützer gerichtet war. "Liebe Menschen in Tampa", heißt es da, "es tut mir leid, dass ihr es mir übel genommen habt, dass ich, eine Komikerin, die sagt, woran sie glaubt, über die wichtigsten Dinge gesprochen habe, die gerade in unserem Land vorgehen."

Schumer fuhr fort: "Wie konnte ich nur glauben, dass es okay ist, für fünf Minuten friedlich mit jemandem zu sprechen, der eine andere Meinung hat?" Sie hatte in Tampa einen Trump-Unterstützer auf die Bühne geholt und sich mit ihm über seine Motivation unterhalten.

In New York las Schumer weiter: "Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich gleich nach dieser Show eine Entzugsklinik aufsuchen werde, wo ich lerne, wie ich alle Menschen glücklich machen kann. Die reichen, weißen Leute, die Trump wählen wollen genauso wie die armen, die dazu verleitet werden, es zu tun."

Sie schloss mit den Worten: "Oh, und es tut mir so leid. Ich hätte nicht sagen sollen, dass Trump ein orangefarbenes, sexuell übergriffiges Monster ist. Ich werde nie wieder sagen, dass er ein orangefarbenes, sexuell übergriffiges Monster ist!"

Schumer, die 2015 auch in Europa mit der Komödie "Dating Queen" bekannt wurde, unterstützt Hillary Clinton.