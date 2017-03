Schlimmste Veranstaltungen der Welt Millionen Pudel können nicht irren

André Rieu - Wer bitte ist das?

Holländischer Walzerkönig, der seine Fans in Ekstase fiedelt. Selbst auch schon 67, gleichwohl alterslos. 40 Millionen verkaufte Alben. War zwischendurch pleite, weil er Schloss Schönbrunn als Kulisse nachbauen ließ. Seine Botschaft: "Musik bringt Menschen zusammen." Stilikone: Millionen Pudel weltweit tragen seine Frisur.

Was macht der?

Unterhaltung für Menschen, die wissend nicken, als ein dicker Mann auf der Zither die Titelmelodie aus "Der dritte Mann" spielt. Haben sie alle im Kino gesehen. 1949.

Warum wollten wir hin?

Rieu ist seit den Neunzigerjahren Dauergast im deutschen Fernsehen. Nicht nur in Weihnachtsshows spielt er süßer, als Glocken je klingen. Europäisches Kulturgut - irgendwie.

Wie ist die Show?

Auf der Bühne sitzt - benannt nach Rieus Lieblingskomponist - das Johann-Strauss-Orchester. Die Männer tragen Frack, die Frauen bonbonfarbene Sissi-Kleider. Hinter ihnen wedeln Operetten-Sängerinnen mit ihren Röcken und winken keck ins Publikum. Rieu geigt, dirigiert und lässt seine Locken wippen. Der Bühnenrand ist mit Kunstblumen dekoriert, die Projektionen auf der LED-Wand im Hintergrund sind abgestimmt aufs jeweilige Stück: eine spanische Arena beim "Boléro", Bäume für "Geschichten aus dem Wienerwald", Wasser zu "An der schönen blauen Donau". Bei diesem "Walzer aller Walzer" (Rieu) springen Paare in der Halle auf und tanzen. Rieu spricht von Magie.

Was kann der Mann?

Außer Geige spielen: Mit den Augenbrauen ein gleichschenkliges Dreieck formen (wenn's gefühlvoll wird). Die rechte Braue so hochziehen, dass der Augapfel aus der Höhle tritt (wenn's skurril wird). Und den River-Kwai-Marsch pfeifen.

Denkwürdigster Moment

Als Rieu ein Kosakenlied mit den Worten ankündigt: "Jetzt kommen die Russen. Keine Angst - nur in der Musik."

Seltsamster Moment

Als der Hornist dem Querflötisten mit einem Schaumstoffhammer auf den Kopf schlägt, weil er nicht aufhören will zu spielen.

Gibt's auch was Modernes?

Ja. Was von Elvis.

Ist auch irgendwas gut?

Der Durchhaltewillen der Zuschauer. Selbst nach einer Dreiviertelstunde Zugabe mit Smash-Hits wie "Adieu, mein kleiner Gardeoffizier" und "Mein Hut, der hat drei Ecken" wollen sie ihn nicht ziehen lassen. Rieu: "Jetzt gehen wir nach Hause!" Das Publikum: "Neiiin!"

Fazit

Bewährtes Aufputschmittel für die dritte Lebenshälfte. Sollte von der Krankenkasse übernommen werden.

Am 11. März spielt André Rieu mit seinem Orchester in Köln in der LANXESS Arena. (Weitere Termine gibt es hier)