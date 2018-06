Britischer Starkünstler Anish Kapoor verklagt US-Waffenvereinigung

Der indisch-britische Künstler Anish Kapoor zieht gegen die amerikanische Waffenlobby vor Gericht. Er verklagt die NRA (National Rifle Association) auf Schadenersatz, weil sie sein Kunstwerk "Cloud Gate" in einem ihrer Videos zeigt. Kapoor fordert 150.000 Dollar pro Urheberrechtsverletzung. Die Zahl der Verstöße soll von einem Richter festgelegt werden.

Der 64-Jährige sei "schockiert und entsetzt" gewesen, als er seine Arbeit in dem vor einem Jahr veröffentlichten Video entdeckte, heißt es in einer Klageschrift aus Chicago. Die NRA habe seine Skulptur trotz mehrfacher Aufforderungen Kapoors nicht aus dem Clip entfernt.

Die NRA veröffentlichte das rund einminütige Video im Juli 2017. Es entstand als Reaktion auf Proteste gegen die Waffenlobby und erweckt den Eindruck gewaltsamer Ausschreitungen. Dazu ist die aggressive Stimme der Pressesprecherin der NRA, Dana Loesch, zu hören, die sagt: "Der einzige Weg, unser Land und unsere Freiheit zu retten, ist der Kampf gegen diese Gewalt aus Lügen mit einer geballten Faust der Wahrheit."

Neben "Cloud Gate" sind in dem Film auch die Disney Concert Hall von Architekt Frank Gehry in Los Angeles und Renzo Pianos Gebäude der " New York Times" zu sehen.

Anish Kapoor zählt zu den angesehensten Künstlern der Gegenwart. Unter anderem schuf er Monumentalskulpturen und einen Altarstein für die Dresdner Frauenkirche. Er wurde mit dem renommierten Turner-Preis ausgezeichnet und von der Queen zum Ritter geschlagen.

Video: Kill Zone USA - Eine waffenverrückte Nation