Verdi-Spektakel in Salzburg Aida, das bin ich

Es war im Jahr 1996 auf dem Flughafen in Teheran, als ein paar Polizeibeamte der Künstlerin Shirin Neshat kurz vor ihrem Abflug klarmachten, dass sie das Land ihrer Vorfahren besser nicht mehr betreten solle. "Ich bin unschuldig und zu Unrecht aus meiner Heimat verbannt worden", sagt Neshat heute über jenen Tag vor 21 Jahren. "Ich habe selbst erfahren, was der Verlust der Heimat auslöst, welche Sehnsucht und welcher Schmerz daraus entstehen. Deshalb sympathisiere ich mit allen Menschen, die mit einem ähnlichen Schicksal geschlagen sind."

Schwarze Gewitterwolken ziehen an einem heißen Julitag über die Dächer der Stadt Salzburg, während Neshat Auskunft gibt über die Triebkräfte ihrer künstlerischen Arbeit. Auf eine geradezu altmodische Art scheint sie der Idee zu folgen, dass wirksame Kunst stets die Lebenserfahrung des Künstlers zum Ausdruck bringe. "Mich interessiert, was es bedeutet, eine von ihren Wurzeln abgetrennte Frau zu sein, in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Und mich beschäftigt die Frage, wie wir uns zur Wehr setzen können gegen politische Tyrannei und Unterdrückung", sagt sie. Auch im Sitzen hat Neshat ihre Wirbelsäule straff durchgedrückt, ihre mit dicken Kajalstrichen unterlegten Augen sind ebenso stets in Bewegung wie ihre Hände. Sie zeigt ein schmales Lächeln. "Im Grunde handeln all meine Arbeiten von den gleichen Themen."

AFP Shirin Neshat

Als bildende Künstlerin und Filmregisseurin ist Neshat, die 1957 im iranischen Ghaswin geboren wurde, im kalifornischen Berkeley studiert hat und seit vielen Jahren in New York lebt, ein von Kritikern, Kunstkäufern und Zuschauern verehrter Star. Als Opernregisseurin ist sie Anfängerin. Für diesen Sonntag ist die Premiere ihrer ersten Musiktheaterinszenierung angesetzt, und das gleich bei den Salzburger Festspielen. Neshat führt Regie in Giuseppe Verdis "Aida" - und Anna Netrebko soll die Titelrolle der äthiopischen Sklavin Aida singen. Es verspricht ein Spektakel zu werden, wie es selbst für das an Rummel gewöhnte Salzburg selten ist.

