Kunstmarkt "Berlin ist die Stadt des Diskurses"

Zur Person Maike Cruse, geboren 1975 in Bielefeld, hat in London Kunst studiert. 2008 hat sie zusammen mit anderen Künstlern das "Forgotten Bar"-Projekt in Berlin initiiert. Im Anschluss arbeitete Cruse als Pressesprecherin der Art Basel. Seit 2013 ist sie Direktorin der Kunstmesse Art Berlin Contemporary (abc). Außerdem leitet sie das Gallery Weekend, das jährlich in Berlin stattfindet.

SPIEGEL ONLINE: Frau Cruse, Berlin gilt nach wie vor als eine Stadt der Künstler und Galeristen, aber nicht der Sammler. Wieso zieht es so wenig Käufer in die Hauptstadt?

Maike Cruse: Weil es hier keinen traditionellen Kunstmarkt gibt. In New York, London oder der Schweiz sammeln Familien seit Generationen. Da sich aber viele junge Firmen in Berlin ansiedeln und immer mehr internationale Sammler herziehen, fangen auch hier die Leute langsam an, Kunst zu sammeln. Aber mit den Kunstmarktmetropolen kann man das noch nicht vergleichen.

SPIEGEL ONLINE: Tut sich Berlin als Kunststadt also schwer?

Cruse: Das würde ich nicht sagen. Berlin ist der wichtigste Produktionsstandort, unzählige Künstler siedeln sich hier an. Das hat mit den guten Bedingungen zu tun, den niedrigen Mietpreisen, den vielen Galeristen. Und vor allem: Berlin ist die Stadt des Diskurses. Wer hier auf Ausstellungen geht, trifft zig andere Künstler, Kuratoren und Kritiker. Vom Publikum und vom Austausch her ist Berlin nach wie vor sehr günstig.

SPIEGEL ONLINE: Die abc will jungen Galerien und ihren Künstlern eine Plattform bieten. Gerade Nachwuchsgaleristen können sich die Teilnahme aber oft nicht leisten.

Cruse: Wir haben viele junge Galerien im Programm, die das schaffen. Aber es ist schwierig, das weiß ich. Gerade seit der Mehrwertsteuererhöhung und der Erhöhung der Beiträge zur Künstlersozialkasse. Das sind Entwicklungen, die es Galeristen schwer machen, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn im Prinzip kostet eine ähnliche Arbeit aus London und Paris sehr viel weniger als in Berlin oder Düsseldorf.

SPIEGEL ONLINE: Nach welchen Kriterien wählen Sie die Aussteller aus?

Cruse: Wir suchen vor allem Arbeiten, die neu und extra für die abc entstanden sind. Und wir versuchen, eine gewisse Vielfalt darzustellen. Nicht nur Malerei zu zeigen, sondern auch Installationen, performative Arbeiten, Fotos.

SPIEGEL ONLINE: Das Programm der abc hat sich in den vergangenen drei Jahren halbiert. Die abc finanziert sich aber nach wie vor über Teilnahmegebühren. Wie fangen Sie das wirtschaftlich auf?

Cruse: Wir haben diesmal nur eine Halle angemietet. Dort wollen wir eher einen kleinen Salon zeigen und weniger die Großveranstaltung, die wir seit 2013 waren. Das soll die Gesamtqualität der abc heben. Wir sind ein sehr kleines Team, die Organisation ist nicht zu vergleichen mit internationalen Kunstmessen, die von der Stadt oder einer Messegesellschaft getragen und oft subventioniert werden.

SPIEGEL ONLINE: Wie wollen Sie Nachwuchssammler ansprechen?

Cruse: Man kann bei uns sehr schnell Galeristen und Künstler kennenlernen, die sind alle anwesend. Wir bemühen uns auch, ein entsprechendes Programm auszuarbeiten. Zum Beispiel führen abc-Künstler die Besucher an Orte, die für ihr Werk wichtig sind. Die Gäste können dann etwa mit Sean Snyder ins Aquarium gehen. Oder einer Teezeremonie mit der Turner-Preisträgerin Laure Prouvost beiwohnen.

SPIEGEL ONLINE: Als Sie vor drei Jahren Direktorin wurden, haben Sie die abc eine "Berlin-typische Antwort" auf die Veränderungen des Kunstmarktes genannt. Ist sie das noch?

Cruse: Ja, denn wir stellen den Künstler und seine Arbeit in den Vordergrund. Deshalb zeigen die Galerien Einzelpositionen. Das unterscheidet uns weiterhin von anderen Messen, wo man eher das gesamte Galerieprogramm an Ständen zeigt.