Nach Missbrauchsvorwürfen Asia Argento offenbar von "X Factor Italy" gefeuert

Asia Argento ist als Jurorin bei der italienischen Castingshow "X Factor Italy" gefeuert worden. Das vermelden übereinstimmend die US-Branchendienste "Variety" und "Hollywood Reporter" und bestätigen damit Berichte italienischer Zeitungen vom Wochenende.

Die Regisseurin und #MeToo-Aktivistin Argento wird des sexuellen Missbrauchs des ehemaligen Kinderdarstellers Jimmy Bennett bezichtigt. Argento habe Bennett in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war, berichtete die "New York Time" vergangene Woche. Sexuelle Handlungen mit unter 18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Bennett habe Jahre später 3,5 Millionen Dollar von Argento gefordert, in diesem Frühjahr hätten sie sich außergerichtlich auf eine Zahlung von 380.000 Dollar geeinigt. Dies gehe aus zahlreichen Dokumenten hervor.

Argento hat sich mittlerweile gegen die Vorwürfe gewehrt. "Ich dementiere und weise den Inhalt des von der 'New York Times' veröffentlichten Artikels, der in den internationalen Medien zirkuliert, zurück", schrieb die 42-Jährige in einer Stellungnahme.

Sie sei "zutiefst schockiert" über die "absolut falschen" Nachrichten und sprach von "Verfolgung". Sie habe nie irgendeine Form einer sexuellen Beziehung mit Bennett gehabt, wurde die Italienerin zitiert. Bennett hatte 2004 in dem Film "The Heart is Deceitful above All Things" Argentos Sohn gespielt.

Bei sieben Folgen ist sie noch dabei

Die Zahlung an Bennett dementierte Argento nicht, betonte aber, damit habe sie ihm helfen wollen. Ihr Lebensgefährte Anthony Bourdain habe sich Sorgen um eine mögliche Rufschädigung gemacht, den Bennett verursachen könnte. Daher habe das Paar entschieden, "mitfühlend auf Bennetts Forderung nach Hilfe zu reagieren". Bourdain persönlich habe Bennett finanziell unterstützt - "unter der Bedingung, dass wir keine weiteren Einmischungen in unser Leben erdulden müssen". Bourdain starb im Juni während Dreharbeiten in Frankreich.

Auch die Polizei in Los Angeles befasst sich mit dem Fall. Die Berichte seien zur Kenntnis genommen worden, bestätigte eine Sprecherin des Los Angeles County Sheriff Darren Harris. Es werde versucht, das mutmaßliche Opfer zu kontaktieren, um mögliche kriminelle Anschuldigungen angemessen zu dokumentieren. Bislang lägen zu dem angeblichen Vorfall keine Polizeiberichte vor.

Argento hatte bereits sieben Folgen von "X Factor Italy" aufgezeichnet. In diesen Episoden, die ab 6. September im italienischen Fernsehen laufen, wird sie noch als Jurorin zu sehen sein. Ab dem 25. Oktober, wenn die Live-Shows übertragen werden, wird sie dann nicht mehr Teil der Sendung sein.