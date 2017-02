Aufschwung der Fundamentalisten Die Angst vor der Freiheit

"Ich verachte die Bücher, die einem erzählen, wie man sich selbst glücklich macht", soll der Philosoph Slavoj Zizek einst erklärt haben. "Die erste Pflicht der Philosophie ist es, dich verstehen zu lassen, wie tief du in der Scheiße sitzt." Derart drastisch würde es der Psychoanalytiker Carlo Strenger nicht ausdrücken. Gleichwohl sind die anthropologischen Annahmen seines neuen Buches "Abenteuer Freiheit" nicht eben erleichternd.

Der Mensch ist, schreibt Strenger, "das unmögliche Tier", wir sind verletzlich, wir altern, wir sterben, und bis es so weit ist, begehren wir mehr, als wir bekommen können. Im Gegensatz zum Tier wissen wir um unsere Endlichkeit wie auch um die Unmöglichkeit dauerhaften Glücks und können mit diesem Bewusstsein nicht wirklich leben: "Selbst diejenigen, die sich riesige Mausoleen errichten lassen, werden von Panik erfasst, wenn sie dem Tod ins Auge blicken."

All das wäre an und für sich noch nichts Neues. Freuds These, man könne bestenfalls darauf hoffen, neurotisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln, zitiert Strenger natürlich und teilt, bei allen theoretischen Differenzen, den abgeklärten Gestus des Gründers der Psychoanalyse: Die Idee, das Glück sei der Normalfall, sei schlicht eine Illusion.

Originell allerdings ist, wie hier die These von der Unmöglichkeit absoluten Glücks in seine streitbare Zeitdiagnose eingebunden wird. "Abenteuer Freiheit" nämlich ist - dem etwas irreführenden Untertitel "Ein Wegweiser für unsichere Zeiten" zum Trotz - kein psychologischer Ratgeber, sondern ein kulturkritischer Essay. Sein Ausgangspunkt ist die Frage, warum es zurzeit so schwer fällt, die "Kultur des Westens" gegen ihre Feinde zu verteidigen. Die Antwort sieht Strenger im religiösen Fundamentalismus, vor allem in islamistischen Bewegungen, deren Versprechungen eindeutiger sind als die Freiheitsidee des Westens : "Menschen brauchen ideologische Schutzschilde, um mit ihrer Endlichkeit und Verletzlichkeit leben zu können." Sie versprechen den Verstörten ein Korsett, das es ihnen ersparen soll, mit den Anforderungen der Moderne zurechtkommen zu müssen. Die Furcht vor der Freiheit sei "die tiefste Motivation für unmenschliche Handlungen".

Die These, es sei die Angst vor der Freiheit, die Menschen zu Terroristen werden lässt, mutet steil an, wird aber plausibler, wenn man sich anschaut, was genau hier mit Freiheit gemeint ist. Als Kern der westlichen Kultur bestimmt Strenger das Ideal des autonomen Menschen, das jedem als Aufgabe gestellt ist. Das "unmögliche Tier" wurde im Zuge der Aufklärung mehr und mehr von religiösen und staatlichen Vorschriften befreit, die ihm erklären, wer und was es zu sein hätte. Damit ist es aber auch gezwungen, selbst Verantwortung für sich zu übernehmen - idealerweise im Bewusstsein der grundlegenden Tragik seiner unbehausten Existenz. Wer das nicht aushält, flüchtet sich im besten Fall in Konsumismus und verzweifelte Selbstoptimierungsversuche, die zeittypischen Versprechen falschen Glücks laut Strenger. Im schlimmsten Fall flüchtet man sich in die autoritären Versprechen der Feinde der Moderne.

Die Bücher Carlo Strengers sind gerade für Linke lesenswert

An diesem Punkt knüpft Strenger, der sich selbst als "linksliberal" bezeichnet, an sein vorangegangenes Buch "Zivilisierte Verachtung" an: Die Linke sei nicht mehr gewillt, die Errungenschaften des Westens zu verteidigen und würde den Kampf fatalerweise der Rechten überlassen, die die Autonomie aber bereits selbst untergraben. Er diagnostiziert "Infantilisierung" und "politische Apathie" bei den Generationen, die Demokratie und bürgerliche Freiheiten nicht mehr erkämpfen mussten, sondern als schlichte Selbstverständlichkeiten kennengelernt haben. Dazu käme, dass unsere Kultur die Idee installiert habe, es gebe einen einforderbaren Anspruch auf Glück: "Die Vorstellungen, Freiheit erschöpfe sich in der Wahlmöglichkeit zwischen Produkten und das Glück stehe uns einfach so zu, haben dafür gesorgt, dass die Idee, man müsse an sich arbeiten, um als Mensch autonom zu werden, aus der Mode gekommen ist."

Was sich auf den ersten Blick wie eine Lektion in wertkonservativer Kulturkritik liest, zielt auf etwas anderes. Carlo Strenger möchte an die Philosophie der Aufklärung anschließen und das Ideal der Autonomie in Zeiten bewahren, in denen autoritäre Lösungen von immer mehr Menschen begrüßt werden. Dagegen lässt sich nicht viel einwenden - nur dass Strengers Argumentation die materiellen Voraussetzungen der bewahrenswerten Freiheit nur am Rande streift. An dem Punkt wäre eine Kritik, die nicht vom Westen, sondern vom Kapitalismus spricht, nach wie vor klärend. Ein Teil des Unwillens, die vielzitierten westlichen Werte zu verteidigen, wird sich nämlich nach wie vor aus dem Wissen um die Verheerungen speisen, die im Namen dieser Werte geschehen sind. Und aus dem Wissen um das globale ökonomische Gefälle, das die Voraussetzung für den Reichtum des Westens bildet.

All das widerspricht allerdings nicht der Forderung, das erreichte Maß der Freiheit als Pflicht und Aufgabe und nicht als Garantie auf Glück zu verstehen. Die Bücher Carlo Strengers sind gerade für Linke lesenswert, die angesichts der politischen Entwicklung in den USA wie auch in Europa mehr und mehr realisieren, dass die westlichen Werte (und vor allem die rechtlichen Voraussetzungen dieser Werte) bewahrenswerter sind, als man in saturierteren Zeiten glauben wollte.