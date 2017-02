Ausstellung Warten - eine Kunst für sich

Beim Warten eröffnen sich ganz unterschiedliche Lebenswelten. Das zeigt eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle: Prostituierte warten auf den nächsten Freier, Obdachlose auf etwas zu Essen und Asylsuchende auf ihren Bescheid. Diese und andere Facetten des Ausharrens und Verweilens zeigen 23 internationale Künstler.

Im Titel "Warten. Zwischen Macht und Möglichkeit" schwingt Sozialkritik mit: Menschen mit Macht warten nicht, sie lassen warten, so die These der Schau. In der Arbeitswelt sind solche Machtspiele und Hierarchien besonders deutlich. Das zeigt etwa Paul Grahams Fotoreihe "Beyond Caring": Hängende Köpfe und schwere, in den Sitzen eines Warteraums versunkene Leiber. Der Fotograf dokumentierte die Wartebedingungen völlig überlasteter Sozial- und Arbeitsämter 1984/85 in Großbritannien, als unter Margaret Thatcher eine hohe Arbeitslosigkeit herrschte.

Paul Graham/ carlier gebauer Paul Graham, "Beyond Caring"

Dass Wartezeit selbst Familienbande auseinander reißen kann, dokumentierte Fotografin Andrea Diefenbach. Sie begleitete das Schicksal moldauische Arbeiter und deren Kinder in ihrem Projekt "Land ohne Eltern". Moldauzählt zu einem der ärmsten Länder Europas. "Auf der Suche nach Arbeit kamen die meisten Eltern illegal nach Europa", so die Künstlerin. Die Kinder wuchsen derweil bei den Großeltern oder älteren Geschwistern auf. Oft sahen sie sich vier bis acht Jahre nicht, so Diefenbach. Die Fotografien der Künstlerin zeigen die Kinder und Eltern isoliert voneinander. Mal blicken sie hoffnungsvoll am Telefon, mal resigniert.

Andrea Diefenbach Andrea Diefenbach, "Land ohne Eltern"

Auch die ausgestellten Künstler wurden mit Wartezeiten konfrontiert. Rayyane Tabets wartete lange und bekam aber zum Auftakt der Ausstellung keine Verlängerung seines Visums. Wie der Beiruter Künstler an seinem Beitrag "Achille's Heel" arbeitet, kann man auf einer Webseite zur Ausstellung verfolgen. Drei Tage lang zählte Tabets Striche, bekritzelte vier komplette Wände wie ein Gefängnisinsasse.

Während auf der einen Seite die Macht des Wartens erdrückend scheint, interpretieren andere das Ausharren als Möglichkeit, geschenkte Zeit zu nutzen. Der Kurzfilm "Neulich 3" von Jochen Kühn etwa spinnt in rund sechs Minuten die Geschichte einer modernen Liebesgeschichte an einer Haltestelle.

Leichtigkeit und Ernst des Wartens lassen sich bisweilen im selben Werk wiederfinden. Der Fotograf Txema Salvans vergleicht in der zweiteiligen Reihe "The Waiting Game" die Lebenswelten von Prostituierten und Anglern. Während die einen leichtbekleidet an Barcelonas Küstenstraßen auf Kundschaft warten, scheinen die Angler an abgelegenen Orten vor der Realität zu fliehen. Salvans Bildkomposition ist dabei die gleiche: Helllichter Tag, Fokus auf die Landschaft, die Akteure wirken winzig.

Der Hamburger Kunsthalle gelingt mit "Warten" eine stimmige Komposition, indem sie Beobachtungen wie das Däumchen drehen mit der Alltagsflucht von "Neulich 3" und der tragischen Realität von Arbeitern oder Prostituierten zusammenbringt. Unabhängig seiner sozialen Stellung muss jeder Mensch warten. Warten kann aber auch als Machtspiel der sozial Privilegierten gesehen werden, nämlich für diejenigen, für die Warten keine Existenzfrage ist, sondern lediglich die Kunst, geduldig zu sein: Für die Däumchendreher, nicht die Arbeitssuchenden. Für die Angler, nicht die Prostituierten.

Warten. Zwischen Macht und Möglichkeit. Hamburger Kunsthalle, bis 18. Juni