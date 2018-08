Street-Art-Schau Banksy distanziert sich von Ausstellung in Moskau

Wer seine Kunst für alle zugänglich macht, kann gleichzeitig nie ganz kontrollieren, was mit ihr passiert - das erlebte jetzt auch Banksy: Seine Street-Art wird seit Juni in einer Moskauer Ausstellung gezeigt. Unter den ausgestellten Stücken befinden sich nicht nur Fotografien seiner Graffitis, sondern auch ein Original seiner Version der Mona Lisa sowie 25 andere Werke, die ihm zugeschrieben werden.

Von der Ausstellung wusste der Künstler aber offenbar nichts: Mittwochnacht veröffentlichte er einen iMessage-Dialog auf seinem Instagram-Account, in dem er mit den Worten "Was zur Hölle ist das?" auf ein Foto der Ausstellung reagiert. Er hoffe, dass klar sei, dass das nichts mit ihm zu tun habe. "Ich nehme kein Geld von Menschen, damit sie meine Kunst sehen können. Es sei denn, es gibt ein Riesenrad dazu", schreibt er in Anspielung auf seinen dystopischen Vergnügungspark "Dismaland", den er im Jahr 2015 betrieb.

Der Kontakt, der ihm in dem veröffentlichten Chatprotokoll das Foto der Ausstellung schickte, nennt einen Eintrittspreis von 20 britischen Pfund (tatsächlich sind es umgerechnet circa neun Euro). Banksy kommentiert, dass er wünschte, er könne das lustig finden. "Was ist das Gegenteil von LOL?"

Von dem Vorschlag, gegen die Veranstalter der Ausstellung vorzugehen, zeigt sich der Sprayer, der selbst regelmäßig Flächen ohne Genehmigung in verschiedenen Städten nutzt, in dem veröffentlichten Dialog jedoch nicht begeistert: "Ich bin vielleicht nicht die beste Person, um das Aufstellen von Bildern ohne Erlaubnis zu kritisieren." Der anonyme Dialogpartner beharrt dennoch darauf, dass Banksy etwas unternehmen müsse, schließlich folgt der Brite dem Rat, das Gespräch zu veröffentlichen.

Es ist nicht die erste Ausstellung, die von Banksys Werk profitiert: Der Künstler distanzierte sich vor ein paar Jahren von der Auktion der anonymen Gruppe "Stealing Banksy". Diese hatte auf Wunsch einiger Hauseigentümer, an deren Wand ein Banksy-Graffito aufgetaucht war, die entsprechenden Wandstücke versteigert.

Auch die aktuelle Banksy-Ausstellung seines ehemaligen Managers Steve Lazarides in Berlin ist nicht von dem Briten genehmigt. Die Ausstellung zeige "über 60 Originalzeichnungen, Gemälden, Skulpturen sowie bis jetzt unveröffentlichte Fotos", schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Ein Großteil der Kunstwerke stamme aus privaten Sammlungen. Lazarides stieg durch die Kuratierung dieser Wanderausstellung zu einem gefragten Kunsthändler auf.