Versteckter Schredder im Bilderrahmen Banksy-Kunstwerk zerstörte sich nach Versteigerung selbst

Ist das noch Kunst oder kann das jetzt weg? In dem Moment, als der Auktionator von Sotheby's einem telefonisch zugeschalteten Bieter den Zuschlag für das berühmte Banksy-Werk "Girl with Balloon" erteilte, setzte sich ein im Bilderrahmen verborgener Schredder in Gang und schnitt das Bild vor den Augen der Anwesenden in Streifen. Hat da jemand gerade 1,04 Millionen Pfund (1,18 Millionen Euro) für ein paar Papierschnipsel bezahlt?

Alex Branczik jedenfalls, Direktor der Abteilung für zeitgenössische Kunst bei Sotheby's in London, sagte "The Art Newspaper" zufolge: "Es scheint, als seien wir gerade gebanksyed worden". Doch was das heißt, bestimmt Banksy letztlich selbst. Der anonyme Street-Art-Künstler ist berühmt dafür, mit seinem Publikum und den Mechanismen des Kunstmarkts zu spielen.

So kann Branczik zwar behaupten, das Schreddern sei nun "integraler Bestandteil des Kunstwerks" und "man könnte argumentieren, dass das Werk jetzt wertvoller ist als vorher". Doch ob der Käufer das auch so sieht, ist noch nicht geklärt. Man sei noch in Gesprächen, ob er die 1,04 Millionen Pfund wirklich bezahlen müsse.

Unklar ist auch, ob der Künstler selbst vor Ort war und den Mechanismus auslöste, und ob jemand von Sotheby's eingeweiht war. Branczik sagte, er habe von der Aktion vorher nichts gewusst. Im Ausstellungskatalog wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Bild im "Rahmen des Künstlers" verkauft werde. Dieser Rahmen, das ist auf Fotos gut zu erkennen, war ungewöhnlich dick. Dick genug jedenfalls für den Schredder.