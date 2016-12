In eigener Sache Barbara Hans wird neue Chefredakteurin von SPIEGEL ONLINE

Die Redaktion von SPIEGEL ONLINE wird zukünftig geführt von Barbara Hans, 35, der bisher stellvertretenden Chefredakteurin. Florian Harms, 43, seit Januar 2015 Chefredakteur, wird das Unternehmen verlassen.

Jesper Doub, Geschäftsführer von SPIEGEL ONLINE: "Wir sind als führendes journalistisches Angebot im deutschsprachigen Internet hervorragend aufgestellt. Zu dieser starken Position hat Florian Harms in den vergangenen Jahren maßgeblich beigetragen - zuletzt mit einem erfolgreichen Rebrush der Website. Ich danke ihm für sein überaus großes Engagement. Barbara Hans ist eine exzellente Journalistin und wird das publizistische Profil von SPIEGEL ONLINE weiter schärfen sowie unser Angebot entschlossen ausbauen. Sie hat in verschiedenen, leitenden Funktionen Kreativität und Führungsstärke bewiesen. Ich freue mich sehr, dass wir sie für eine der spannendsten und einflussreichsten Positionen gewinnen konnten, die derzeit im Journalismus zu besetzen sind."

Barbara Hans studierte Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften in Münster und Brighton, Großbritannien. Sie promovierte an der Universität Hamburg über Inszenierungsstrategien von Politikern und Vertrauen in der Politik. Nach dem Volontariat bei SPIEGEL ONLINE mit Stationen beim SPIEGEL arbeitete sie als Redakteurin im Ressort Panorama sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. 2011 wurde sie Leiterin des Ressorts Panorama bei SPIEGEL ONLINE, im Februar 2014 stellvertretende Chefredakteurin.

Florian Harms studierte Islamwissenschaft und Politikwissenschaft in Freiburg und Damaskus und promovierte über islamische Missionsgruppen im Internet. Nach dem Volontariat bei der "Neuen Zürcher Zeitung" baute er in Hamburg ein freies Journalisten-Team auf und veröffentlichte Bücher und Reportagen zur arabischen Welt. Ab 2004 war er zunächst freier Nachrichtenredakteur bei SPIEGEL ONLINE, seit 2006 fester Redakteur. Ab März 2007 leitete er die Entwicklung des Zeitgeschichte-Portals einestages. Im Juli 2008 wurde er Chef vom Dienst am Newsdesk und im März 2011 stellvertretender Chefredakteur von SPIEGEL ONLINE.