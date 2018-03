Berliner Autor Michael Rutschky ist tot

Er spazierte, oft mit Cockerspaniel und Kamera, durch die Welt, schaute genau hin und hielt seine Beobachtungen in Wort und Bild fest: Der Autor und Fotograf Michael Rutschky. Nun ist er nach längerer Krankheit in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Berlin gestorben.

Rutschky, geboren am 25. Mai 1943 und aufgewachsen im hessischen Spangenberg, galt lange als Teil der Westberliner Bohème - im besten Sinne. Er studierte Soziologie, Literatur und Philosophie, unter anderem bei Jürgen Habermas und Theodor W. Adorno. Der Buchautor ("Wie wir Amerikaner wurden"; "Das Merkbuch. Eine Vatergeschichte.") arbeitete auch für Zeitungen und Zeitschriften, etwa für "Merkur" und "Transatlantik", sowie für Radio und Fernsehen. Auch für den SPIEGEL betätigte sich Rutschky als Autor.

Meister der Beiläufigkeit

Breiter gewürdigt wurde Rutschkys Werk erst ab 1997, als er den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg erhielt. Der Berliner "Tagesspiegel" nannte ihn zum 70. Geburtstag im Jahr 2013 einen "Meister der Beiläufigkeit und der gezielten Abschweifung". Für den Deutschlandfunk war er ein "Alltagsmythenerkunder".

Rutschky, der seit Langem im kaum veränderten Ambiente seiner Kreuzberger Wohnung lebte, analysierte bis kurz vor seinem Tod mit Leidenschaft in kleinen Runden die Veränderungen seiner Umwelt, Kinofilme und TV-Serien. Seine langjährige Frau, die Pädagogin und Publizistin Katharina Rutschky ("Schwarze Pädagogik"), war 2010 mit 68 Jahren gestorben.

Zuletzt waren von ihm 2017 die Tagebuchaufzeichnungen "In die neue Zeit" erschienen. Darin berichtet er von der deutschen Umbruchphase in den Jahren 1988 bis 1992 - aus seiner Sicht und der seiner Frau.

Michael Rutschky wurde 74 Jahre alt.