Protest gegen designierte Intendantin Staatsballett lehnt Gespräch mit Sasha Waltz ab

Als Grund für die Absage sagte das Ballett, dass die Kulturverwaltung verlangt habe, die Fragen der Tänzer für das Treffen 24 Stunden vorher vorgelegt zu bekommen. Zudem gebe es bisher noch kein Konzept für die geplante Doppelintendanz mit Johannes Öhman in der Spielzeit 2018/2019. Unter diesen Umständen habe ein Treffen keinen Sinn, hieß es.

Waltz und Öhman antworteten in einem Brief an die Tänzer, die Absage sei für sie sehr überraschend gekommen. Sie hätten bei dem Treffen ihre "Zukunftsvision" für das Staatsballett präsentieren wollen. Die wichtigsten Punkte fassten sie dann in dem von der Kulturverwaltung veröffentlichten Brief zusammen.

"Wir finden es bedauernswert, dass der aktuelle Ton, der aggressive Diskurs und die Verbreitung von Desinformation das Ansehen der Institution Staatsballett schädigt", heißt es in dem Schreiben abschließend. Sie seien weiter offen für einen "konstruktiven Dialog".

Die Tänzer hatten zuvor auch den Vorlauf der Personalie kritisiert. Sie sei mit drei Jahren im Voraus in der Ballettwelt beispiellos und habe die Compagnie tief verstört und beleidigt: Dass die Ankündigung inmitten des Wahlkampfs erfolgt sei, ließe den Schluss zu, dass sie weniger künstlerisch als politisch motiviert sei. Dies zeuge von einem Mangel an Respekt für die Compagnie und deren Publikum.

Auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE hatte die Kulturverwaltung des Berliner Senats die Pläne vergangene Woche verteidigt. Sie bezeichnete die Neubesetzung als "Aufbruch für die Compagnie."

Jeder Aufbruch berge aber auch Risiken und sei daher auch mit Ängsten verbunden. "Diese nehmen wir ernst", sagt der Sprecher der von Tim Renner geleiteten Abteilung. "Wir werden der Compagnie mit der Doppelintendanz sowohl im Hinblick auf den zeitgenössischen Tanz als auch was den Bereich der Klassik bis zur Neoklassik angeht zwei international ausgewiesene und anerkannte Künstler zur Seite stellen." Man sei überzeugt, damit werde es gelingen "wieder zur nationalen und internationalen Spitze" aufzusteigen.