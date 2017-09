Protest gegen neuen Intendanten Aktivisten besetzen Volksbühne

Sie kamen mit Rucksäcken und Schlafsäcken: Aktivisten haben die Berliner Volksbühne besetzt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, betraten etwa hundert Menschen das Theater. Auch Türen sollen aufgebrochen worden sein.

"In einer gewaltigen transmedialen Theaterinszenierung haben soeben hunderte von Menschen das Gebäude der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz betreten. Vor Ort erschaffen sie etwas nie Dagewesenes", schrieb die Aktivistengruppe "Staub zu Glitzer" auf Facebook, die Gruppe hatte die Aktion im Vorfeld angekündigt. Auf einer Pressekonferenz erklärten die Aktivisten die Volksbühne zum "Eigentum der Menschen", der Spielplan stehe allen offen.

Man verstehe sich als Zentrum gegen Gentrifzierung. Zudem kritisierte eine Sprecherin die Einsetzung des neuen Intendanten Chis Dercon: Man setze eine kollektive Intendanz im Haus am Rosa-Luxemburg-Platz ein. Dercon solle sein Programm in der Dependance im Tempelhofer Feld fortführen dürfen - man distanziere sich jedoch von persönlichen Angriffen gegen ihn. In den kommenden Tagen soll es zudem Partys geben.

In den vergangenen Jahren hatte sich in der Berliner Kulturszene ein erbitterter Streit um die Neubesetzung der Intendanz mit Dercon entwickelt; Personalie und ideologische Fronten sind dabei längst nicht mehr voneinander zu trennen. Kritiker hatten aggressiv Vorbehalte dagegen geäußert, dass Chris Dercon auf Volksbühnenchef Frank Castorf nachfolgen sollte.

Der Belgier Dercon war bisher für seine Arbeit als Kunstmuseumschef und nicht für seine Theaterkompetenz bekannt gewesen und gilt in den Augen mancher als Repräsentant eines globalisierten, bequemen Neoliberalismus - schon auf die Bekanntgabe von Dercons Berufung 2015 hatte die damalige Volksbühnenbesatzung reagiert, indem sie das Banner "Verkauft" auf ihrem Haus hissten. Zuletzt war Dercon beim Saisonauftakt aber auch freundlich begrüßt worden.

Die Polizei und Vertreter der Berliner Kulturverwaltung waren vor Ort. Eine reguläre Vorstellung war am Abend an der Bühne nicht geplant.