Biennale in Venedig Goldener Löwe für deutsche Künstler

Sie sind die neuen Stars des Kunstbetriebs - die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof und der Fuldaer Künstler Franz Erhard Walther: Sie schuf den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig, der den Goldenen Löwen erhielt. Walther wurde als bester Künstler auf der Biennale ausgezeichnet.

In Imhofs Performances lässt sie Drohnen und Falken fliegen, Taschendiebe tanzen und Türsteher Geheimcodes austauschen. Ihre Arbeiten erstrecken sich zu unterschiedlichen Zeiten über mehrere Orte.

Es sind Gesamtkunstwerke aus Musik, Aktion, Film, Installationen und bildender Kunst, die sie mit einem großen Team realisiert. Nun betritt die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof die ganz große Bühne: Der von ihr gestaltete deutsche Pavillon gewann den Goldenen Löwen bei der Kunstbiennale in Venedig.

"Eine echte Entdeckung" nannte sie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) schon 2013. "Anne Imhof gehört zu den kommenden Stars des Kunstbetriebs", schrieb die "Zeit" 2016. Für Aufsehen sorgte damals ihr dreiteiliger Zyklus "Angst", den sie selbst eine "Oper" nennt: Teil eins lief in Basel, Teil zwei im Hamburger Bahnhof in Berlin und Teil drei in Montreal.

Nun gestaltete die 39-Jährige den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig. Sie zeigt eine etwa fünf Stunden lange bedrückende Performance. Unter dem Titel "Faust" spielt sie mit den Themen Macht und Ohnmacht, Willkür und Gewalt, Widerstand und Freiheit.

Durch das monumentale Gebäude wurden dicke Glasböden gezogen, Hunde stehen in einem Zwinger vor dem Pavillon. Es gehe um das Gefühl, in der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein oder nicht, sagte die Kuratorin Susanne Pfeffer vom Fridericianum in Kassel bei der Eröffnung des Pavillons.

Walther zeigt in Venedig ein großformatiges Werk aus Textil und Stahlplatten. Seine Arbeiten hätten einen "radikalen und komplexen Charakter", so die Jury. Walther ist bekannt für seine Kunst, bei der der Betrachter teilhaben kann. "Wenn Sie nun in die Ausstellung gehen, können sie (in dem Werk) aktiv werden. Es ist also für Sie alle möglich, ein Kunstwerk zu werden", sagte Walther in seiner Rede.

Imhof wurde in Gießen geboren und wuchs in Fulda auf. Sie studierte zuerst an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach und dann an der Städelschule in Frankfurt bei Judith Hopf. Nebenbei jobbte sie als Türsteherin im Offenbacher Techno-Club "Robert Johnson" und sang in einer Band namens "Die Töchter aus gutem Hause".

Ihre Arbeit speist sich aus nahezu allen Kunstgattungen. "Anne Imhof entwickelt neue Techniken, um zu einem erweiterten Performance-Begriff beizutragen", hieß es bei ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland. 2013 war das im Frankfurter Portikus. Auch in New York, Paris und London waren ihre Arbeiten schon zu sehen. 2015 bekam sie den Preis der Nationalgalerie für junge Künstler unter 40.

Zu ihrem Team gehören mehr als 30 Leute. Je nach Art der Arbeit sind es Musiker, Sänger, Tänzer oder Models, Bühnenbildner, Architekten, Fotografen oder Filmemacher. Oder ein Drohnen-Administrator, ein Falkner und eine Seiltänzerin wie für "Angst II" in Berlin. "Mit dieser vielfältigen Arbeitsweise kann ich große Bilder schaffen", so Imhof.

Zuletzt hatte Christoph Schlingensief 2011 posthum den Goldenen Löwen für den deutschen Pavillon geholt. 2013 erhielt der deutsch-britische Künstler Tino Sehgal den Goldenen Löwen als bester Künstler.

Die 57. Kunstbiennale öffnete am Samstag für das Publikum. Zu der Schau werden bis zum 26. November eine halbe Million Besucher erwartet. Die Hauptausstellung unter dem Titel "Viva Arte Viva" (etwa: Es lebe die Kunst, sie lebe) kuratiert die Französin Christine Macel.

Etwa 120 Künstler aus 51 Ländern zeigen darin ihre Werke, darunter neben Walther drei weitere deutsche Künstler. Neben der Hauptausstellung präsentieren mehr als 80 nationale Pavillons die Beiträge ihrer Länder.

Als bester Nachwuchskünstler bekam der in Ägypten geborene Künstler Hassan Khan den Silbernen Löwen.

