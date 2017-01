Wegen systematischen Abschreibens "Bild" verklagt "Focus Online"

Die "Bild"-Zeitung ist sich sicher: Der Konkurrent "Focus Online" wertet systematisch exklusive Bezahl-Inhalte von BILDplus aus und macht Abschreiben zum Geschäftsmodell. Die Zeitung hat deshalb beim Landgericht Köln eine wettbewerbs- und urheberrechtliche Klage gegen "Focus Online" eingereicht. Das gab der Verlag Axel Springer am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

"Bild" habe über mehrere Monate sämtliche "BILDplus"-Artikel und deren exklusive Inhalte mit den kostenlosen Inhalten von "Focus Online" abgeglichen. Man sei zu dem Schluss gekommen, die Verwertung der "Bild"-Bezahlinhalte auf der Homepage von "Focus Online" geschehe systematisch und regelmäßig. Mit der Klage verlangt "Bild" Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung.

Julian Reichelt, der Chefredakteur von "Bild Digital", wird in der Pressemitteilung zitiert: "Wir haben einzelne Fälle gegenüber Focus Online zunächst im Guten kritisiert - ohne Erfolg." Mit seinem Verhalten greife "Focus Online" das Geschäftsmodell einer ganzen Branche an. Ein Sprecher vom Verlag Hubert Burda Media, wo "Focus Online" erscheint, sagte am Dienstag, die Klage liege noch nicht vor. Daher könne man sich noch nicht dazu äußern.

Ob Axel Springer damit Erfolg haben kann, lässt sich nicht prognostizieren. Der Verlag betritt juristisches Neuland. Nachrichten sind nicht urheberrechtlich geschützt. Deshalb geht Springer auch wettbewerbsrechtlich gegen Burda vor und argumentiert, die kostenlose Bereitstellung von exklusiven "Bild"-Inhalten auf der "Focus"-Seite ohne eigene redaktionelle Leistung stelle eine Torpedierung des eigenen Geschäftsmodells dar.