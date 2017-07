Skulpturen von Erwin Wurm Was macht der Pummel-Porsche da?

Über die Skulpturen von Erwin Wurm muss der Betrachter oft erst einmal lachen. Seine Kunst hat diesen grotesken Moment, so etwa der aufgeblähte rote Porsche mit den Speckröllchen, der berühmte "Fat Convertible". Oder die Fotografie des Bankmanagers, dem Spargelstangen in der Nase stecken, oder der Frau mit den Essiggurken zwischen den Zehen. Bisschen bäh, bisschen lustig.

Auch die neuen Strickarbeiten, in denen Kleidung nicht Menschen, sondern Räume einhüllt, verblüffen zunächst: Einen 400 Quadratmeter großen Pullover ließ Wurm auf riesigen Maschinen in Thailand stricken, um ein Museum einzukleiden. Hier und da hängt ein leuchtend grüner Ärmel oder ein roter Halsausschnitt von der Wand. Fünf Räume muss der Besucher des Museum Küppersmühle für Moderne Kunst im Duisburger Innenhafen abschreiten, um das Werk zu erfassen. Daneben liegen ausgestopfte T-Shirts und Pullover, sie bilden Oberkörper wie in der klassischen Bildhauerei, ein mit knallroter Strickware umspannter Kleiderschrank steht auf menschlichen Beinen. Wer trägt hier was? Wo ist innen, wo außen?

Die Verwirrung wird zur kreativen Strategie. "Ich finde es spannend, was passiert, wenn man Alltagsgegenständen den Nutzwert entzieht, bekannte Formen neu interpretiert", sagt Wurm, der zu den bedeutendsten Bildhauern der Gegenwart zählt. Aktuell vertritt er sein Heimatland Österreich auf der Biennale in Venedig, dort wird seine Skulptur eines auf die Nase gekippten, begehbaren Lkw in den Giardini wohl zu den meistfotografierten Arbeiten gehören. In Duisburg ist nun eine Überblicksschau mit 250 Arbeiten zu sehen: Das Museum Küppersmühle und das Lehmbruck Museum zeigen Skulpturen, Fotografien, Tapeten, Strickobjekte und Wurms berühmte One Minute Sculptures.

Diese Einminüter sind Handlungsanweisungen an den Besucher, für eine kurze Zeit ungewohnte Positionen einzunehmen - ein Konzept, an dem Wurm seit rund 20 Jahren arbeitet. Auf Podien oder mit Requisiten lädt er zum Mitmachen ein: Menschen klemmen sich Bücher unter die Achseln oder Stühle zwischen die Beine, in Venedig strecken sie Körperteile durch Löcher in einem Wohnwagen. Auch seine Alkoholskulptur "Reinigungsmöbel zur Läuterung" ist in Duisburg im Lehmbruck Museum zu sehen, mit dessen Hilfe Besucher im Namen der Kunst einen heben können: In den Barfächern des Möbelstücks ist Alkohol versteckt.

Die dunkle Seite

Wurm experimentiert hier mit der Bildhauerei, bei ihm wird sie performativ. Das hat nicht mehr viel zu tun mit einer dreidimensionalen Figur auf einem Sockel, stattdessen macht Wurm den menschlichen Körper zu einer raum- und zeitgreifenden Skulptur. Statt passivem Konsum regt er zu aktiver Kunst an. Die vom Künstler konzipierten Posen halten nur ein paar Sekunden lang, viele der Kurzperformances auf seinen Ausstellungen werden aber fotografiert.

Das alles sieht zunächst ziemlich lustig aus. Doch für Wurm geht es "um die Schwierigkeit, das Leben zu meistern - egal, ob mit einer Diät oder mit einer Philosophie". Die Fettleibigkeit seines dicken Porsche oder des kugelrunden "Künstler, der die Welt verschluckt hat" (beides im Lehmbruck Museum) karikieren die Probleme der Wohlstandsgesellschaft, des vollgefressenen Mittelstandes.

Trotz der bunten Leichtigkeit, mit der diese Werke daherkommen, hinterlässt das Überdimensionierte einen düsteren Eindruck von der Maßlosigkeit unserer Zivilisation.

Ausstellungen: Erwin Wurm, MKM Museum Küppersmühle Duisburg, bis 3. September 2017, und Lehmbruck Museum Duisburg, bis 29. Oktober 2017