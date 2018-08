Allgemeinwissen Diese Frauen müssen Sie kennen

Je verwirrender die Welt scheint, desto stärker sehnen Menschen sich nach einer Ordnung. Nach Einordnung. Nach anderen Menschen, die ihnen Ideen, Anregung und Halt geben. Die ihnen Leuchtturm sein können.

Verständlich also die Bemühung vieler vornehmlich männlicher Menschen, per Ansagen, Listen und Systemen ein Geländer in die Welt zu bauen. Am besten in einem Kanon, denn das klingt in den Boden zementiert, allgemeingültig für Generationen und macht den Kanon zum Schrift gewordenen Flehen um Unsterblichkeit.

Es ist menschlich, sich an dem zu orientieren, was vertraut scheint; nachvollziehbar, dass alle Kanons der letzten Jahrzehnte und die darin enthaltenen Namen aus Kunst und Wissenschaft vornehmlich das gleiche Geschlecht hatten wie die Verfasser der sorgsam erstellten Listen. Die Einordnung, also immer auch ein wenig die Aneignung, der Welt durch Männer ist lobenswert. Jedoch auch überholt.

Zu den Kanon-Verfasserinnen Sibylle Berg Joseph Strauch lebt in Zürich und ist eine der meistgelesenen deutschsprachigen Autorinnen. Ihr Werk umfasst 21 Theaterstücke, 14 Romane und wurde in 34 Sprachen übersetzt. Sie schreibt Essays und ist Gründungsmitglied der pep Genossenschaft , die Privatsphäre in der digitalen Welt mit technologischen Mitteln schützt. Simone Meier Dominique Meienberg lebt in Zürich, ist Kulturredakteurin beim Newsportal watson.ch und Schriftstellerin. 2017 erschien ihr Roman "Fleisch" bei Kein & Aber. Hedwig Richter ist Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Margarete Stokowski Rosanna Graf studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und arbeitet seit 2009 als freie Autorin. Von 2012 bis 2015 schrieb sie die feministische Kolumne "Luft und Liebe" in der "taz". Ihr Sachbuch "Untenrum frei" erschien 2016 im Rowohlt Verlag. Nana Karlstetter privat studierte Philosophie, Mathematik und Psychologie und promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Seit 2013 arbeitet sie als Projektentwicklerin an Projekten für eine zukunftsfähige Transformation unserer Gesellschaften. Mahret Ifeoma Kupka studierte Kunstwissenschaft/Medienphilosophie, kuratorische Praxis und VWL in Heidelberg und Karlsruhe. Sie arbeitet als Kuratorin für Mode, Körper und Performatives am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Nicole Schöndorfer ist freie Journalistin in Wien. Sie studierte Publizistik, Anglistik und Journalismus und beschäftigt sich mit feministischen und gesellschaftspolitischen Themen. Theresia Reinhold Marcus Gagel studierte Geschichte und arbeitet seit 2012 als freie Filmemacherin. Jelena Gučanin lebt und arbeitet als Journalistin in Wien. Studierte Kultur- und Sozialanthropologie sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaften. Zurzeit ist sie beim Frauenmagazin „Wienerin" tätig, davor schrieb sie u.a. für " daStandard.at " und das Wirtschaftsmagazin "Format". Brigitte Theißl privat arbeitet als Redakteurin beim feministischen Magazin an.schläge und als freie Journalistin in Wien. Julia Pühringer ist Journalistin und schreibt über Bewegtbild.

Nach Hunderten von Jahren, nach Tausenden empfohlener Werke, Gedanken und Schriften können wir heute zu dem Schluss kommen: Die Welt wurde durch Ordnungssysteme, die vornehmlich männliche Geistesgrößen auflisten, nicht zu einem erfreulicheren Ort.

Darum ist es Zeit für eine neue Liste. Neue Namen mit Ideen, die vielleicht etwas zu einem freundlicheren Miteinander in der Welt beitragen können. Und die für die andere Hälfte der Bevölkerung auch Relevanz haben. Unser Kanon, um dieses weihevolle Wort zu verwenden, ist unvollständig und subjektiv, wie es Auflistungen immer sind, aber er ist ein Anfang.

Sehen Sie hier die vier Kategorien mit jeweils einer Bildergalerie, in jeder werden zehn ausgewählte Frauen näher vorgestellt.

Wissenschaft, Technik und Forschung

Ada Lovelace erfand den ersten Computer-Algorithmus.

Amalie Auguste Melitta Bentz erfand 1908 den Kaffeefilter.

Alice H. Parker entwickelte 1919 eine regulierbare Gasheizung.

Florence Nightingale, Krankenschwester, erfindet die Visualisierung von Datenmaterial.

Getrude Belle Elion, Pionierin der Chemotherapie

Hedy Lamarr erfand 1941 das Frequenzsprungverfahren.

Hildegard von Bingen, Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin, Universalgelehrte

Jane Goodall, Verhaltensforscherin, untersuchte das Verhalten von Schimpansen.

Josepine Cochrane erfand 1872 den handbetriebenen Geschirrspüler.

Maria Sibylla Merian, Naturforscherin und Künstlerin

Maria Telkes entwickelt 1947 die Solarheizung für Einfamilienhäuser.

Marie Curie, Nobelpreisträgerin für Physik (1903) und Chemie (1911)

Shirley Ann Jackson, Physikerin. Ihre Forschungsarbeiten ermöglichten das mobile Fax, Tonwahltelefon, Solarzellen und Glasfaserkabel.

Tabitha Babbitt erfand 1812 die Kreissäge.

Theorie und Politik

Akiko Morimatsu und Mizue Kanno kämpfen für einen besseren Schutz vor den Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima.

Angela Davis, Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin

Asli Erdogan, Publizistin, Verfasserin der Essay-Sammlung " Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch"

Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch" Audre Lorde, Schriftstellerin und Aktivistin

Barbara Stollberg-Rilinger, Historikerin

Bell Hooks, Literaturwissenschaftlerin und Verfechterin feministischer und antirassistischer Ansätze

Betty Friedan, Publizistin

Carola Stern, Mitgründerin von Amnesty International Deutschland

Christiane Amanpour, Journalistin, Internationale Chefkorrespondentin für den Nachrichtenkanal CNN

Elinor Ostrom, Politikwissenschaftlerin

Elisabeth Bronfen, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin

Ellen DeGeneres, Schauspielerin, Moderatorin, Komikerin und Autorin

Emma Goldman, Anarchistin, Friedensaktivistin, Antimilitaristin, Atheistin und feministische Theoretikerin

Eva Illouz, Soziologin

Fatima El-Tayeb, Historikerin und Drehbuchautorin

Femen, 2008 in Kiew gegründete, regierungskritische feministische Künstlerinnen- und Protestgruppe

Gayatri Chakravorty Spivak, Professorin für Literaturwissenschaft

Golda Meir, Ministerpräsidentin Israels

Grada Kilomba, Autorin, Psychologin, Theoretikerin und interdisziplinäre Künstlerin

Autorin, Psychologin, Theoretikerin und interdisziplinäre Künstlerin Hannah Arendt, politische Theoretikerin und Publizistin

Hedwig Dohm, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin

Iris Marion Young, Politikwissenschaftlerin

Ijeoma Oluo, Autorin

Joan Didion, Journalistin und Schriftstellerin, Verfasserin von "Das weiße Album"

Judith Butler, Philosophin und Politologin

Julia Kristeva, Literaturtheoretikerin, Psychoanalytikerin, Schriftstellerin und Philosophin

Katharina Oguntoye und Dagmar Schultz, Autorinnen

Laurie Penny, Journalistin und Autorin

Journalistin und Autorin Lynn Hunt, Historikerin

Madeleine Albright, Außenministerin der USA

Margaret Bourke-White Fotografin, Kriegsberichterstattung

Martha Nussbaum, Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik

Mary Beard, Althistorikerin und Frauenrechtlerin

Mary Wollestonecraft, Autorin, Philosophin und Frauenrechtlerin

May Ayim, Dichterin, Pädagogin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung

Michelle Obama, Anwältin, ehemalige First Lady der USA

Anwältin, ehemalige First Lady der USA Naomi Klein, Journalistin, Globalisierungskritikerin und politische Aktivistin

Nellie Bly, Journalistin, "Zehn Tage im Irrenhaus"

Noah Sow, Autorin, Musikerin, Labelbetreiberin, Aktivistin, Medienkritikerin, Produzentin und Künstlerin

Olympe de Gouges, Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Theaterautorin

Petra Kelly, Politikerin, Friedensaktivistin und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen

Pierra Aiello, Politikerin, sitzt für 5 Sterne im italienischen Parlament

Pussy Riot, 2011 in Moskau gegründete feministische, regierungs- und kirchenkritische Punkrock-Band

Rebecca Solnit, Schriftstellerin, Journalistin, Essayistin und Kulturhistorikerin

Rosa Luxemburg, Theoretikerin und Autorin

Silvia Federici, Wissenschaftlerin, Dozentin und marxistisch geprägte radikal-feministische Aktivistin

Simone de Beauvoir, Schriftstellerin, Philosophin und Feministin

Simone Veil, Politikerin und ehemalige französische Ministerin

Tupoka Ogette, Trainerin, Kulturexpertin

Vandana Shiva, Wissenschaftlerin, soziale Aktivistin und Globalisierungskritikerin

Virginia Woolf, Schriftstellerin, "Ein Zimmer für sich allein"

Wendy Brown, Politologin

Literatur

Adrienne Rich, "An Atlas of the Difficult World"

Agatha Christie, Miss Marple und Hercule Poirot

Miss Marple und Hercule Poirot Alison Bechdel, "Fun Home - Eine Familie von Gezeichneten"

Anna Achmatowa, Lyrik

Anna Seghers, "Das siebte Kreuz"

Arundhati Roy, " Der Gott der kleinen Dinge"

Der Gott der kleinen Dinge" Astrid Lindgren, "Pippi Langstrumpf"

Audre Lorde, "The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House"

Azar Nafisi, "Lolita lesen in Teheran"

Barbara Yelin, Irmina

Chimamanda Ngozi Adichie, "Mehr Feminismus! Ein Manifest"

Christine Nöstlinger, "Die feuerrote Friederike"

Elfriede Jelinek, " Die Klavierspielerin"

Die Klavierspielerin" Emily Brontë, "Sturmhöhe"

George Eliot, "Middlemarch"

Grace Metalious, "Peyton Place "

Han Kang, "Die Vegetarierin"

Harper Lee, "Wer die Nachtigall stört"

Ingeborg Bachmann, "Die gestundete Zeit"

Irmgard Keun, "Das kunstseidene Mädchen"

Jane Austen, "Emma"

Jeanette Winterson, "Orangen sind nicht die einzige Frucht"

J.K. Rowling, Harry Potter

Johanna Spyri, "Heidi"

Judith Kerr, "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Margaret Atwood, "Die Geschichte der Magd"

Marge Piercy, "Die Frau am Abgrund der Zeit"

Marguerite Duras, "Der Liebhaber"

Marjane Sartrapi, "Persepolis"

Mary McCarthy, "Die Clique"

Mary Shelley, "Frankenstein"

Maya Angelou, "Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt"

Nino Haratischwili, "Das achte Leben"

Sylvia Plath, "Die Glasglocke"

Suzanne Collins, "Die Tribute von Panem"

Virginie Despentes, "Baise-moi - Fick mich"

Wisawa Szymborska, Lyrik

Zadie Smith, "Zähne zeigen"

Kunst

Der Kanon wird auf SPIEGEL ONLINE veröffentlicht sowie hier auf Watson.ch.