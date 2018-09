Kavanaugh-Anhörung Was ist wirklich wichtiger?

Je genauer man hinschaut, desto widersprüchlicher wird die Welt.

Ein Foto aus dem Justizausschuss, vor demTrumps Kandidat für den Obersten Gerichtshof Brett Kavanaugh nach Vorwürfen wegen versuchter Vergewaltigung aussagte, wurde zigfach im Netz geteilt: Kavanaugh mit verzerrtem Mund, hinter ihm sitzen mehrere Frauen, ihre Mimik scheint Abscheu auszudrücken. Wer die Momentaufnahme mit der Realität abgleicht, lernt, dass es sich um seine Angehörigen handelt. Manche von ihnen wird Kavanaugh in seiner Rede erwähnen, um zu belegen, dass er kein Mann ist, der Frauen schlecht behandelt.

Die Senatsanhörung, in der die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford ihre Vorwürfe wegen versuchter Vergewaltigung vor 36 Jahren durch Kavanaugh wiederholte, war bemerkenswert. Sie zeigte auf, wie vielschichtig öffentliche Verhandlungen von Vergewaltigungsvorwürfen durch Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, Opfern und Tätern und - in diesem Fall ganz besonders - von politischen Interessen überformt werden.

Auch wenn zuvor pro forma das Ziel ausgeben worden war, die Glaubwürdigkeit der zwei Sprechenden zu prüfen, verschleierte die Anhörung das, was tatsächlich bei einem Treffen mit Freunden im Jahr 1982 passierte, noch stärker: Tatsächlich ging es nicht um Fakten, sondern um konkurrierende Erzählungen und die Frage, welche sich bei welchem Publikum durchsetzt. Was Zuschauer auch daran merkten, dass sie - wie bei einem Gerichtsdrama mit genialem Drehbuch - emotional kaum Abstand nehmen konnte.

"Meine Bürgerpflicht"

Die Psychologieprofessorin Ford wählte einen Auftritt, der sachlich, aber bewegt war. Schilderte, wie sie Angst gehabt habe, dass Kavanaugh, der ihr den Mund zugehalten habe, sie unabsichtlich ersticken würde - und wie das Trauma sie bis heute begleite. Gleichzeitig öffnete sie ihre Erzählung über das rein persönlich Erlebte hinaus, gab dem Fall eine politische Tragweite, indem sie etwa erwähnte, wieviel Hass ihr entgegenschlage, aber auch, wie viele Briefe sie von Frauen bekomme, die sexuelle Gewalt erlebt hätten: "Ich bin hier, nicht weil ich das möchte. Ich habe tatsächlich Angst. Aber ich bin hier, weil ich es für meine Bürgerpflicht halte."

Ihr Auftritt passte gut in eine liberale Erzählung: In der ist sie es, die aufsteht. Und das in einem Amerika, das zwar einerseits #Metoo ins Rollen brachte, aber andererseits von einem aggressiv-männlichen Präsidenten und einer Partei geprägt wird, die für die Interessen reaktionärer weißer Männer steht - und sich auch zunehmend nur noch aus solchen zusammensetzt.

REUTERS Brett Kavanaugh

Der Richter Kavanaugh hingegen gab sich als Opfer und politischer Held zugleich: Ging es um die konkreten Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung, wurde er leise und emotional: "Unseren Töchtern das zu erklären, war die schlimmste Erfahrung meines Lebens." Kam er zum politischen Gegner, wurde seine Verteidigung aggressiv und laut. Er behauptete etwa, es handele sich um einen Angriff der Demokraten, es gehe "um Rache für die Clintons". Er hatte mal im Team mitgearbeitet, das die Ermittlungen gegen Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre geleitet hatte. Und weiter: "Sie werden mich nicht besiegen, ich werde weitermachen."

Sein Auftritt passt gut in eine erzkonservative Erzählung über Feind und Freund, die nach den Regeln des politischen Washingtons funktioniert: Der Vergewaltigungsvorwurf ist demnach lediglich ein Instrument, das strategisch benutzt wird, um einen gläubigen Familienvater politisch untragbar zu machen.

Diese Anhörung bildete die zwei Lager ab, in die man sich - als Frau, als Mann, als Demokrat, als Republikaner, als Mensch, der selbst sexuelle Übergriffe erlebt hat, als deutscher Beobachter, der die Trump-Regierung schon seit Monaten ungläubig beobachtet - einordnet. Gewissheiten brach sie nicht auf.

Was man tun kann gegen diese Polarisierung? Sich bewusst machen und dann dafür geradestehen, welche Erzählungen man wählt und verbreitet; als Mensch in sozialen Medien, als Journalist, am Abendbrottisch - und warum.

Die ersten Nachberichte und Analysen zu der Anhörung etwa blieben meist stark den politischen Regeln Washingtons verhaftet - und somit auch der Erzählung, die implizit dem mächtigen Mann die größere Wichtigkeit zuschreibt: Vor der #Metoo-Bewegung wurde bei Vorwürfen wie den aktuellen zwar noch häufig verharmlosend von einem "Sexskandal" gesprochen, der "einen Mann das Amt kosten kann"; heute immerhin von mutmaßlicher massiver sexueller Belästigung.

Aber der Vorwurf selbst ist immer noch zweitrangig: "Was passiert als Nächstes mit Kavanaugh?", fragte etwa der "Guardian", viele Medien thematisierten auch vor allem seine Angriffe gegen die Demokraten, die ihn in seiner Rolle als neutraler Richter diskreditieren würden. Hier auf SPIEGEL ONLINE ging es ebenfalls zunächst um die Reaktionen von Trump nach der Anhörung.

Aber was ist wichtiger? Dass ein mächtiger Mann mutmaßlich versuchte zu vergewaltigten und deshalb sein nächster Karriereschritt zu noch mehr Macht Streitthema wird? Oder dass eine weniger mächtige Frau mutmaßlich beinah vergewaltigt wurde und deshalb, wie sie es sagt, noch 30 Jahre später auf eine zweite Haustür bestand, weil ihr noch immer ein zweiter Fluchtweg so wichtig war?

Kavanaugh vs. Ford: Die wichtigsten Aussagen im Video