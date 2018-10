In letzter Zeit bekomme ich häufig die Frage gestellt, wie lange das Patriarchat noch andauern wird oder ob es nicht eigentlich schon vorbei ist. Die Anzahl der verbleibenden Tage kann seriöserweise niemand so genau nennen. Aber dass es irgendwann vorbei sein wird mit dem Patriarchat, davon kann man ausgehen. Ich verbinde mit dieser Feststellung eine sehr spezielle Gefühlsmischung aus Feierlichkeit und Grusel. Feierlichkeit, weil ein veraltetes System sich verabschiedet; und Grusel, weil es das nicht tut, ohne noch einmal völlig auszuflippen.

Brett Kavanaugh ist letzten Donnerstag unabsichtlich zu einer Ikone dieses schleppenden Untergangs geworden. Er vertritt den Archetyp eines Mannes, der meint, das Anrecht auf eine Machtposition zu haben, und der bereit ist, dieses Anrecht weit über die Peinlichkeitsgrenze hinaus zu verteidigen. Wir können Vertreter dieser Sorte im Moment ausgiebig studieren. Etwa im Fall von Horst Seehofer, der äußerst zäh auf seinem Ministerposten klebt und sich dabei auch noch fast rührend um die Karriere von Hans-Georg Maaßen kümmert. Unvergessen auch Jens Jessen und seine wehleidige Feststellung im "Zeit"-Feuilleton, dass Frauen jetzt auch was zu sagen haben und ihm das alles zu viel ist.

Wenn es bei Brett Kavanaugh nicht um eine versuchte Vergewaltigung gehen würde, könnte man einiges daran lustig finden: Wie emotional Kavanaugh in der Anhörung wurde, die zeigen sollte, ob er geeignet ist, einer der mächtigsten Männer der USA zu werden. Genauso ungehalten und hysterisch, wie Frauen dem Klischee nach immer sind. Wie schlecht er vorbereitet war. Und wie er dachte, es würde ihm helfen, zu betonen, dass er gern Bier trinkt. Unter einen Videoausschnitt, in dem Kavanaugh die Fassung verliert, schrieb "Welt Online": "Der Moment, als Brett Kavanaugh explodierte". Ich würde diverse lebenswichtige Organe darauf verwetten, dass da bei einer Frau nicht "explodierte" gestanden hätte, sondern "in Tränen ausbrach", aber das nur nebenbei.

Vor dem US-Senat: Kavanaugh vs. Ford

Video REUTERS

Offenbar nicht absurd genug

Es ist natürlich nicht generell verwerflich, emotional zu werden. Es ist nur in einigen Momenten unangemessen. An Kavanaughs Verteidigungsversuchen konnte man sehen, wie wenig er das System verstanden hat, von dem Männer wie er - noch - profitieren. Es schien ihm offenbar nicht absurd genug - als derjenige, dem mehrere Frauen vorwerfen, übergriffig geworden zu sein - sich als eigentliches Opfer darzustellen, dessen Ansehen geschändet werden soll: Ein ganz lieber Typ, ein sorgender katholischer Familienvater, der früher vermeintliche Trinkspiele mochte, die zufällig heißen wie Sexualpraktiken. Der nicht in einem Land leben will, in dem jeder, der gerne Bier trinkt, beschuldigt wird, ein Sexualstraftäter zu sein. Als hätte das jemals zur Debatte gestanden.

ANZEIGE Margarete Stokowski:

Die letzten Tage des Patriarchats Rowohlt; 320 Seiten; 20 Seiten

Es ist faszinierend, wie jemand, der selbst Jurist ist, glauben kann, es würde reichen, sich so inkompetent zu verteidigen - aber wenig überraschend bei jemandem, der womöglich schon früh das Gefühl hatte, dass ihm viel zusteht in dieser Welt. Gut möglich, dass sich an diesem Selbstbild Kavanaughs durch den laufenden Prozess nichts ändern wird. Mit seinem wirren Auftritt aber hat er all denen einen großen Gefallen getan, die die Tage des Patriarchats herunterzählen und sich auf eine Zeit freuen, in der Spektakel wie die Kavanaugh-Anhörung nichts anderes sein werden als die Erinnerung an eine langsam aussterbende Art.