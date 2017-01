London Kulturkritiker Mark Fisher ist tot

Der britische Kulturkritiker und einflussreiche Blogger Mark Fisher ist tot. Als Journalist schrieb er für den "Guardian" oder "The Wire", berühmt wurde Fisher mit dem Blog "K Punk", auf dem er Mainstream- und Undergroundmusik unter die Lupe nahm und kulturtheoretisch einordnete.

In seinem Buch "Capitalist Realism: Is There No Alternative?" aus dem Jahr 2009 setzte er sich mit den Auswirkungen des Neoliberalismus auf die zeitgenössische Kultur, Bildung und mentale Gesundheit auseinander. Erst vor zwei Wochen kam sein neuestes Buch heraus: In "The Weird and The Eerie" (etwa: "Die Unheimlichen und die Schaurigen") behandelte er diese beiden Konzepte in Fiction, Film und Musik des 20. Jahrhunderts.

In dem Werk "Ghosts of my Life" hatte der Autor über die Geister der Vergangenheit und der Zukunft geschrieben, auch über Depressionen. Seine Frau Zoe bestätigte auf Facebook, dass ihr Mann am Freitag Suizid begangen habe. Musiker, Schriftsteller und Kulturkritiker trauerten um ihren Kollegen und nahmen in den sozialen Netzwerken Abschied.

Ein Twitter-User zitiert aus "Capitalist Realism":

"Der kapitalistische Realismus behandelt die mentale Krankheit als ob sie eine Naturgegebenheit wäre wie das Wetter (obwohl, wie wir wissen, ist selbst das Wetter keine Naturgegebenheit mehr). Eine angeschlagene psychische Gesundheit ist natürlich eine Rieseneinkommensquelle für multinationale Pharmaunternehmen. Du bezahlst genau das System für Heilung, das dich ursprünglich krankgemacht hat."

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.

