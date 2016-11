Kalifornien Bundesrepublik kauft Exil-Villa von Thomas Mann

Die Bundesrepublik Deutschland hat das frühere Haus des Schriftstellers und Exilanten Thomas Mann bei Los Angeles gekauft und damit vor dem wahrscheinlichen Abriss gerettet. Manns Villa "war die Heimat für viele Deutsche, die gemeinsam für eine bessere Zukunft unseres Landes gestritten, um die Wege zu einer offenen Gesellschaft gerungen und ein gemeinsames transatlantisches Wertefundament erarbeitet haben", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der "Süddeutschen Zeitung".

"In diesem Geist wollen wir die Thomas-Mann-Villa wiederbeleben", sagte Steinmeier. Manns Haus sei "so etwas wie das 'Weiße Haus des Exils' gewesen". Nach Plänen des Außenministeriums soll das Haus voraussichtlich als Residenz für Nachwuchskünstler genutzt werden. Nach Angaben der Immobilienfirma, die Manns Villa führte, soll die Bundesrepublik rund 13 Millionen Dollar für die Immobilie gezahlt haben.

Die Familie Mann hatte nach der Emigration aus Nazi-Deutschland von 1942 an zehn Jahre in dem Haus in Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles gelebt. Thomas Mann schrieb hier Werke wie "Joseph, der Ernährer", "Doktor Faustus" und "Der Erwählte". Ein US-Maklerbüro bot das Haus nun zum Verkauf an - ohne auf die historische Dimension hinzuweisen. Weil das Haus nicht unter Denkmalschutz stand, gab es Befürchtungen, ein privater Investor könne es kaufen und für einen lukrativen Neubau abreißen. Der Kaufvereinbarung gingen nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" schwierige Verhandlungen voraus.