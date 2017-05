Wahlkampf Jetzt macht endlich

"Jetzt fühlste ma janz tief in deine innere Mitte, watt haste da fürn Jefühl?", hat meine Yogalehrerin Sabine früher immer gesagt, "und da atmeste jetzma hin." Wenn ich das mache, bezüglich der Bundestagswahl, und da mal so hinfühle, dann denke ich, dass irgendwas nicht stimmt.

Waren Sie mal in einem Yogakurs? Am Ende der Stunde gibt es meistens eine Phase, in der man auf dem Rücken liegt, in einer Haltung, die Shavasana heißt. Die Totenstellung. Eigentlich soll man sich da entspannen und sammeln und dann erfrischt zurück zwischen die stöhnenden Zahnräder des Spätkapitalismus hüpfen, aber irgendwer pennt dabei immer ein und fängt an zu schnarchen. Alle anderen tun dann so, als würden sie das nicht hören.

Genau dieses Gefühl habe ich bezüglich der kommenden Bundestagswahl. Da schnarcht jemand, und ich denke, Entschuldigung, ich versteh das schon, dass du eingeschlafen bist, aber was machen wir hier eigentlich? Ist schon Wahlkampf? Ist noch Landtagswahlkater? Wie lange warten wir noch?

"Bild.de" fragt: "Ist die Bundestagswahl schon gelaufen?". Das ist zwar nicht gerade der Ort, an dem man schlaue Fragen sucht, aber Martin Schulz redet jetzt schon so, als wolle er sagen: Leider ja, schnarch. Ich höre ihm zu wie einer Platte, die an einer Stelle hängt, und alle denken, das Stück geht so. "Die hart arbeitende Mitte muss entlastet werden entlastet werden entlastet werden entlastet werden..." - Ja, ich habe davon gehört. Ich warte auf was Neues.

Ist es zu viel verlangt, einen Orkan zu verlangen?

Die Grünen schrieben auf ihrer Homepage nach der NRW-Wahl: "Wir haben die Wahl verloren, aber nicht unsere Überzeugungen." Als wenn jemand gestorben wäre. Cem Özdemir hat das wohl gesagt, es könnte aber auch ein grüner Glückskeks gesagt haben, das wäre egal, denn da steht nichts drin. Das Gegenteil wäre mal eine Meldung wert: "Wir haben die Wahl verloren und glauben jetzt an gar nichts mehr." Es wär mir fast lieber. Das und dann noch mal los, von vorne.

Bis zur Bundestagswahl am 24. September sind es noch über vier Monate. Das ist noch eine ganze Weile. Da kann man doch noch was reißen, oder nicht? Oh Gott, ich fühle mich so jung, während ich das schreibe. Ist das schon jugendliche Naivität, zu denken, in über vier Monaten kriegt man doch wohl noch etwas gebacken? Ist es zu viel verlangt, einen Orkan zu erwarten?

Ein Vorschlag. In der Türkei sitzen immer noch sehr viele unschuldig im Gefängnis. "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel wird seit 92 Tagen ohne offizielle Anklage festgehalten, die Übersetzerin Mesale Tolu seit gut zwei Wochen. Ich höre sehr wenig von der Politik darüber. Zu wenig. "Der Fall Deniz Yücel ist leider nach wie vor ungelöst", hat Sigmar Gabriel kürzlich im "Tagesspiegel"-Interview gesagt, aber der Fall Deniz Yücel ist kein Rätsel, das man lange genug anstarren muss, bis man auf die Lösung kommt. Die Bundesregierung merkt ab und zu mal an, sie sei empört, und arbeitet ansonsten nach wie vor mit der Türkei zusammen, als wäre nichts. Ich kann Erdogan bis hierher lachen hören.

Auf gruselige Art langweilig

Noch ein Vorschlag. Die AfD sitzt jetzt in 13 Landesparlamenten. Alle scheinen davon auszugehen, dass sie bald auch im Bundestag sitzen wird. In Umfragen liegt sie zurzeit bei maximal 10 Prozent. Wo ist das parteiübergreifende Bündnis, das es sich zum Ziel gemacht hat, so viele Nichtwähler zum Wählen zu mobilisieren, dass die AfD doch noch unter 5 Prozent bleibt? Warum gibt es das nicht?

Ausgerechnet zu einer Zeit, wo viele Leute das Gefühl haben, nicht genug mitbestimmen zu können, fühlt sich dieser beginnende Bundestagswahlkampf so an, als hätten sogar reihenweise Politikerinnen und Politiker das Gefühl, nicht genug mitbestimmen zu können. Es irritiert mich. Es ist nicht nur so, dass ich besser unterhalten werden möchte (das auch!). Es ist vor allem so, dass es um sehr viel geht. Bisher ist es auf gruselige Art langweilig.