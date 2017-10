Ehemaliger "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar ist "Europäischer Journalist des Jahres"

Der türkische Journalist Can Dündar ist beim Medienwettbewerb "Prix Europa" in Berlin als "Europäischer Journalist des Jahres" ausgezeichnet worden. Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet" lebt seit Sommer 2016 im Exil in Deutschland.

Dündar wurde nach einem Bericht über eine Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien in der Türkei wegen Spionage angeklagt. Er saß dort drei Monate im Gefängnis. Bei der Preisverleihung erinnerte Dündar am Freitagabend an alle Journalisten, die in der Türkei im Gefängnis sitzen. "Unser Kampf geht weiter, bis wir alle - und unser Land - frei sind", sagte er.

Derzeit sitzen mehrere Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen. Einer von ihnen ist Deniz Yücel, Korrespondent der Zeitung "Die Welt". Ihm wird Unterstützung von Terroristen vorgeworfen. Auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steudtner sitzen aus politischen Gründen in Haft.

Weitere 13 Journalisten aus sieben Ländern wurden beim "Prix Europa" mit Preisen für die besten Hörfunk-, Fernseh- und Online-Produktionen ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von 19 europäischen Rundfunkanstalten, EU-Institutionen sowie den Ländern Berlin und Brandenburg getragen. Schirmherr des Wettbewerbs ist das Europäische Parlament. Gastgeber war der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).