Deutscher Comedypreis 2017 Lustiger als alle Typen

Carolin Kebekus ist offiziell nicht nur die witzigste Frau in Deutschland, sondern auch der witzigste Mensch insgesamt. Weil es beim Deutschen Comedypreis 2017 keine getrennten Kategorien für Männer und Frauen gab, sei sie "nicht nur für eine Frau lustig", wie Kebekus in ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung in Köln feststellte, "sondern auch lustiger als die Typen". In den vergangene vier Jahren hatte sie den Preis als beste Komikerin gewonnen.

Neben Kebekus waren in der Kategorie "Beste Komikerin/Bester Komiker" noch nominiert: Luke Mockridge, Sascha Grammel, Olaf Schubert und Torsten Sträter. Insgesamt wurden Preise in zwölf Kategorien für die besten Comedyleistungen des Jahres verliehen. Als bester Schauspieler wurde Olli Dittrich geehrt. Beste Newcomerin ist die Schweizer Komikerin Hazel Brugger. Den Preis für das beste TV-Soloprogramm erhielt Sascha Grammel für sein Liveprogramm "Ich find's lustig" bei RTL.

Ausgezeichnet wurden unter anderem auch die ZDF-Satiresendung "heute show", der "Tatortreiniger" des NDR und in der Kategorie beste Innovation die Pro-Sieben-Serie "Jerks". Ottfried Fischer wurde der Ehrenpreis verliehen.

Für die größte Überraschung des Abends sorgte der Mann, der die Laudatio auf Fischer hielt: Hape Kerkeling. Den hatte man lange nicht mehr auf einer Bühne gesehen. Drei Jahre, wie er selbst feststellt. "Für diejenigen, die mich nicht kennen, oder die sich partout nicht erinnern wollen: Mein Name ist Kerkeling. Ich war mal dünn, ziemlich lustig", sagt er.

Die Ausstrahlung der Fernsehgala läuft am Freitagabend bei RTL.