Mondfaszination "Wie niemals zuvor inspiriert"

1. Psychothriller "Moon"

imago/ Prod.DB Szene aus "Moon": Träumen Sie manchmal von der Mondreise?

Die chinesische Raumsonde "Chang'e 4", die jetzt auf der Rückseite des Monds gelandet ist, hat auch Saatgut geladen, um zu prüfen, ob dort unter bestimmten Bedingungen Gemüseanbau möglich ist. In dem großartigen Sci-Fi-Thriller "Moon" wird die erdabgewandte Mondseite großzügig durch die Menschheit ausgebeutet: Maschinen bauen dort für einen Riesenkonzern sogenanntes Helium-3 als Energiequelle ab. Der einzige Mann auf dem Mond: ein Astronaut (Sam Rockwell), der in der Einsamkeit den Verstand verliert. Oder lauert der Wahn doch außerhalb des eigenen Kopfs? Den Plot inszeniert Regisseur Duncan Jones als Psychothriller ohne Gewissheiten, "2001"-Zitate, klassischen Sci-Fi-Horror und das All als philosophischen Spiegel des Menscheins inklusive. Mehr will ich nicht verraten, nur eins: Träumen Sie manchmal von der Mondreise? Nach "Moon" wollen Sie lieber nicht mehr hin. eth

2. Kunstprojekt "Dear Moon"

imago/ Kyodo News Milliardär Yusaku Maezawa: die eigene Bedeutungslosigkeit erkennen

Mit dem Projekt "Dear Moon" will ein japanischer Unternehmer Künstler auf den Mond schicken: Der Milliardär Yusaku Maezawa hat angekündigt, der erste Kunde von Elon Musks bemanntem Raumfahrtprojekt SpaceX zu sein. Im Jahr 2023 will er in fünf Tagen um den Mond fliegen, damit sie dort "wie niemals zuvor inspiriert" würden. Die Kandidaten stehen zwar noch nicht fest, aber der Maler Eric Fischl hat der " New York Times " schon mal verraten, als ersten kreativen Akt nach einer Landung auf dem Mond würde er "seinen Anzug öffnen und in einen Raum ohne Schwerkraft pinkeln". Der Architekt Daniel Libeskind würde dem Mond gern eine quadratische Form geben, indem er Teile davon tiefschwarz färbe, "wie ein Bild von Malewitsch oder Mondrian im Himmel". Für Ai Weiwei wäre der Perspektivwechsel bei einer Mondlandung der entscheidende Punkt, um die eigene Bedeutungslosigkeit in Relation zum Universum zu erkennen. Und die US-Künstlerin Kara Walker würde gerne "für jedes auf der Erde geborene Mädchen einen erwachsenen, sexistischen, weißen Mann in eine Mondkolonie abschieben." Vielleicht hälfe das, um die Welt in einem anderen Licht zu sehen. cpa

3. "The Dark Side of the Moon" von Pink Floyd

"The Dark Side of the Moon": eins der genialsten Rockalben

Gewiss wohl die erste Assoziation, die in den Sinn kommt, wenn es um die Rückseite des Mondes geht. Aber: Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" (1973) ist nun mal auch eines der genialsten Rockalben der Geschichte. Alles beginnt und endet mit dem Herzschlag, sowohl im Leben als auch auf dem Album. Thematisch geht es um die inneren Dämonen, den Konflikt mit sich selbst, Tod und Wahn. Angeblich sollen die Mondphasen die Zyklen des Menschen (Loslassen, Neuanfang, Entwicklung, Erfüllung) symbolisieren. Die Rückseite des Mondes aber lässt den Menschen verrückt werden, sie zerstört, und am Ende kann sie sich über die Sonne wie ein Schatten legen. "There is no dark side of the moon really / Matter of fact it's all dark", heißt es in "Eclipse", dem letzten Song des Albums. ipp

4. "Die Reise zum Mond" von George Méliès

DDP Szene aus "Die Reise zum Mond": nicht amüsiert

Der Mond ist nicht amüsiert. Die Rakete von der Erde landet ihm direkt im Mondgesicht, die helle Seite des Planeten wird zur schmerzverzerrten Fratze. Schon 1902 inszenierte der Filmpionier George Méliès einen Science-Fiction-Thriller, der den Traum und Albtraum vom Weltraumtourismus der Gegenwart vorwegnahm. Die Menschheit sehnte sich schon immer ins All, und das Kino lieferte die Bilder für eine Reise, die über viele Jahrzehnte unrealisierbar bleiben sollte. Doch inzwischen tummeln sich immer mehr Nationen im Weltraum, und für den einst so Einsamkeits-verwöhnten Mond wird es langsam eng. Um in der Mond-Anatomie von Filmvisionär Méliès zu bleiben: Jetzt zwicken ihn die Chinesen mit ihrer Raumsonde in den Po. cbu

5. "Solaris" von Andrej Tarkowsky

imago/ Prod.DB Szene aus "Solaris": an das Leben auf der Erde gebunden

Die Sowjetunion war nicht nur das erste Land, dem die bemannte Raumfahrt gelang. Auch in der kulturellen Aufarbeitung leistete es Pionierarbeit: Bereits 1961 verfasste Stanislaw Lem seinen visionären Roman "Solaris", aus dem Andrej Tarkowsky 1972 den definitiven "space age"-Film entwickelte. In beiden Versionen zeigt "Solaris", wie sehr das Streben ins Weltall an das Leben auf der Erde gebunden ist, wie wir dem Bekannten nicht entkommen können und dem Unbekannten verständnislos entgegenblicken müssen. Es geht dabei nicht um den Mond, sondern um den Planeten Solaris. Aber was genau der Mensch im Weltall sucht, wurde selten skeptischer und eindrücklicher gefragt. Die Antwort darauf ist heute so offen wie vor 50 Jahren. hpi