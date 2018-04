Berlin Volksbühnen-Intendant Chris Dercon tritt zurück

Chris Dercon räumt seinen Posten. Das teilte Berliner Kulturverwaltung am Freitag mit. Der Intendant der Berliner Volksbühne wird mit sofortiger Wirkung zurücktreten. Darauf hätten sich Kultursenator Klaus Lederer und Dercon einvernehmlich verständigt.

In einer Erklärung heißt es: "Beide Parteien sind übereingekommen, dass das Konzept von Chris Dercon nicht wie erhofft aufgegangen ist, und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht". Mit der einvernehmlichen Einigung sei nun die Chance gegeben, diesen notwendigen Neustart einzuleiten.

Am Freitagvormittag ist im Theater eine interne Personalversammlung anberaumt. Zu der Frage, ob es eine öffentliche Pressekonferenz zu den Entwicklungen geben wird, gibt es noch widersprüchliche Informationen. Die Volksbühne hat bisher keinen Kommentar veröffentlicht.

Massive Kritik an Dercons Ernennung

Laut "Berliner Zeitung" wusste der Senat schon seit Montag von Dercons Entscheidung. Dem Belgier schlägt seit seiner Berufung massive Kritik aus der Berliner Kulturszene entgegen. Dem Nachfolger von Frank Castorf wurde vorgeworfen, aus der Traditionsbühne eine "Eventbude" zu machen.

Es gab diverse Protestveranstaltungen gegen die Ernennung Dercons, die in die Amtszeit des Berliner Kultursenators Tim Renner fiel. Erst am 7. April hatten sich Aktivisten vor den Eingang der Volksbühne gelegt und "Nur über meine Leiche" skandiert.

An die Adresse der Dercon-Kritiker gerichtet schrieb Kultursenator Lederer in seiner Erklärung: "Im Übrigen ist es mir wichtig zu betonen, dass die persönlichen Angriffe und Schmähungen aus Teilen der Stadt gegen Chris Dercon in der Vergangenheit inakzeptabel waren. Solche Formen der Auseinandersetzung sind unwürdig und entbehren jeder Kultur."

Erste Inszenierungen kamen gemischt an

Aber auch innerhalb des Ensembles war der neue Intendant hoch umstritten. Acht Schauspieler waren mit dem Wechsel ausgeschieden, im Dezember 2017 verließ auch die Star-Schauspielerin Sophie Rois die Volksbühne.

Einen Intendantenwechsel halte sie für legitim, so Rois zur Begründung. Aber sie sei nicht sicher, "wie seriös oder unseriös es ist, einen Menschen als Theaterdirektor zu installieren, der ja nicht nur Verantwortung für sein eigenes Seelenheil hat, sondern auch für 250 Mitarbeiter und ein Riesenpublikum, und der nicht weiß, was eine Requisite ist - und das unterstelle ich ihm nicht, er hat das selbst gesagt."

Die ersten Inszenierungen unter der Intendanz von Dercon seit Beginn der Spielzeit im Herbst 2017 kamen bei Publikum und Kritik sehr gemischt an.