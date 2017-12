Hauben-Fotografie So bieder, so spacig

Die blasse Novizin blickt keusch ins Leere. Schultern und Rücken hält sie kerzengerade, ihre Hände liegen in dieser würdevollen Art ineinander, wie man es von italienischen Renaissance-Gemälden kennt. Feingewebte Stoffe scheinen den grazilen Körper zu umhüllen. Doch auf dem Kopf der Schönheit im Halbprofil sitzt ein helmartiger Gegenstand. Er wirkt historisch und futuristisch zugleich. Eine Fantasie von einer Kopfbedeckung, ästhetisch gestrig und doch nie gesehen.

In dieser Art von fantastischen Details liegt die stille Überraschung der Porträts des Fotografen Christian Tagliavini, die nun in der Galerie Camera Work in Berlin zu sehen sind. In seinen Serien "1406" und "1503" verbindet er die Kunst des 15. Jahrhunderts mit zeitgenössischer Fotokunst.

Es sind Porträts in sanften Grau-, Braun- und Beigetönen, die Damen blicken schüchtern zu Boden oder ernsthaft dem Betrachter ins Auge und sie tragen aufwendig geschneiderte Roben aus schweren Stoffen, die der Fotograf für seinen Renaissancelook anfertigen lässt. Den interessanten Bruch erzeugt Tagliavini, der auch als Bühnenbildner und Kostümdesigner arbeitet, durch Details wie spacige Hüte, Hauben oder Halskrausen.

Zwei bis drei Monate arbeitet Tagliavini an jedem Porträt, dabei verwendet er sowohl historische Materialien als auch Lasertechnik und Objekte aus dem 3D-Drucker. "Tecla" etwa trägt eine dachartige Kopfbedeckung statt einer Haube, dazu Halsring und einen ledernen Knebel. "La Moglie dell Orefice" ("Die Frau des Goldschmieds") scheint hingegen einem Science-Fiction-Film zu entstammen - ihr zartes Gesicht wird von riesigen bezackten Ohren umrahmt.

Ausstellung: Galerie Camera Works , Berlin, bis 24. Februar