"Nobelpreis des Theaters" Christoph Marthaler erhält Ibsen-Preis

Christoph Marthaler ringt sichtlich nach Worten: "Es ist eine große Ehre für mich. Es ist fabelhaft, ich kann es gar nicht glauben", sagt der Theaterregisseur in einer Videobotschaft, nachdem die Jury die Vergabe des Internationalen Ibsen-Preises an ihn bekannt gegeben hatte. "Es ist ja so etwas wie der Nobelpreis für Theater".

"Marthaler hat seine ganz eigene Bühnensprache entwickelt, die neue Einblicke in menschliche Beziehungen eröffnen", begründete Jurypräsident Per Boye Hansen die Auszeichnung. Sein Beitrag zur Entwicklung und Erneuerung des Theaters seien von unschätzbarem Wert.

Marthaler, 1952 im schweizerischen Erlenbach geboren, ist für seine einzigartige Bühnensprache und Ästhetik bekannt, die stets eine Collage aus Musik, dem gesprochenen Wort und extremer physischer Präsenz ist.

"Murx ihn! Murx ihn ab!"

Nach seinem Studium an der Theaterschule von Jacques Lecoq in Paris inszenierte Marthaler zunächst vor allem in der Schweiz. 1993 kam er ans Deutsches Schauspielhaus Hamburg, wo ihn die Produktion "Murx den Europäer" Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!" große Bekanntheit brachte.

Es folgten unter anderem Stationen in Berlin und Zürich. Seit 2004 arbeitet er als freier Regisseur. Aktuell läuft seine Inszenierung "Übermann oder die Liebe kommt zu Besuch" am Schauspielhaus Hamburg.

Der von der norwegischen Regierung gestiftete Internationale Ibsen-Preis ist mit 2,5 Millionen Norwegischen Kronen (etwa 260.000 Euro) dotiert und wird seit 2008 alle zwei Jahre an Persönlichkeiten, Organisationen oder Institutionen vergeben, die im Geiste Henrik Ibsens (1828-1906) eine neue künstlerische Dimension in das Theater bringen.

Zu den Preisträgern gehören die britische Theatergruppe Forced Entertainment, der österreichische Schriftsteller Peter Handke und der deutsche Musiker, Komponist und Regisseur Heiner Goebbels. Die Auszeichnung wird im September in Oslo vergeben.