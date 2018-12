Gefälschte Reportage Relotius muss Katholischen Medienpreis zurückgeben

Claas Relotius muss einen weiteren Journalistenpreis zurückgeben: Wie dieDeutsche Bischofskonferenz mitteilte, erkennt sie dem ehemaligen SPIEGEL-Redakteur den Katholischen Medienpreis wieder ab. Außerdem forderte sie das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zurück.

Für den im SPIEGEL erschienen Text "Königskinder" war Relotius 2017 mit dem Medienpreis in der Kategorie Print geehrt worden. Der SPIEGEL hatte in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, dass Relotius in großem Umfang seine Geschichten gefälscht und manipuliert hat. Der 33-Jährige hat das Haus inzwischen verlassen, der Verlag arbeitet an der Aufklärung.

Nach der Offenlegung durch den SPIEGEL hatten bereits die Juroren des Deutschen Reporterpreises per E-Mail miteinander diskutiert, wie in der Sache Relotius zu verfahren sei, schreibt das Reporter-Forum auf seiner Homepage. Bevor man zu einer Entscheidung gekommen sei, habe sich Relotius per SMS gemeldet, "sich entschuldigt und seine 4 Reporterpreise von sich aus zurückgegeben".

Auch die Ulrich-Wickert-Stiftung hatte Relotius den Peter-Scholl-Latour-Preis bereits aberkannt. "Ich bin tief erschüttert über diesen Betrug", teilte der frühere "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert mit. "Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Gut eines Journalisten."

Außerdem teilte der Nachrichtensender CNN International mit, dass er Relotius zwei Auszeichnungen aberkannt habe. Die unabhängige Jury, die Relotius 2014 sowohl zum Print-Journalisten des Jahres als auch zum Journalisten des Jahres gekürt hatte, habe sich aufgrund der Täuschungsvorwürfe einstimmig zu diesem Schritt entschieden, so CNN in einer Pressemitteilung.