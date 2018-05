Die guten Momente Damals

Diese Fotos im Telefon. Mit diesen fantastischen Auflösungen. Was passiert eigentlich mit denen? Mit diesen Millionen Fotos. Sitzt man da und zeigt sie sich, schaut sie an, wenn der Regen fällt. Oder ist das vorbei? Dieses Betrachten vergilbter Bilder, früher, als die Welt keine Farben hatte, und es Fotos gab, mit gezinkten Rändern, als man die in Alben klebte, um sie alle Jahre einmal anzusehen, sich beim Älterwerden betrachtend, die Erinnerungen betrachtend, die immer lebendiger werden, je älter man wird, die einen immer trauriger machen, weil man um ihre Unwiederbringbarkeit weiß.

Damals.

Als wir noch nicht in der Erfüllung von Erwartungen funktionierten, als wir noch eigene Sätze sprachen und nicht angelernte Gedanken verwendeten, als wir noch nicht anzogen, was man halt so trägt, wenn man nicht auffallen will, das waren wir, als wir noch glaubten, dass wir alles anders machen würden und nie so ein furchtbares Leben führen würden, wie die Menschen um uns.

Überwältigend gelitten, überwältigend geliebt

Der Glaube an die eigene Größe verliert sich, irgendwann, wenn wir zu müde sind, von all dem Hass, in dem wir schwimmen, jeden Tag, und nicht mehr nachdenken, automatisch aufstehen, Kaffee trinken, loshetzen, in ein Gebäude gehen, Pflicht erfüllen, müde sein, zu Bett gehen, keine Hoffnung mehr haben, und dann diese Endlichkeit, die uns klar wird. Die Beschränkung, die uns klar wird. Das Versagen, das uns klar wird. Wir sind nicht die Ausnahme geworden, wir haben die Welt nicht verändert, und nichts wird bleiben von uns.

Damals.

So stark wie als junger Mensch hat man doch nie mehr gefühlt, so überwältigend gelitten und geliebt. Die alten Bilder, die leise Trauer, denn man weiß wie die Sache ausgeht. Die Welt wird ohne uns weiterbestehen, wird ihre Jahreszeiten produzieren und Lieben und Aufregungen und Straßen im Regen wird es geben, die feucht glänzen, und den Geruch nach Frühling, nur leider ohne uns, an die sich bald keiner mehr erinnern wird. Da sind nur Bilder, wenn wir aus den Generationen kommen, als es die noch gab, als Fotos noch Papier und seltsames altes Müffeln bedeuteten und jedes ein Aufschrei gegen die unglaubliche Kränkung durch die eigene Sterblichkeit. Wir waren uns doch Zentrum der Welt. Und keiner hat je intensiver geliebt als man selber.

Die Stirn an Fensterscheiben gepresst und noch nicht einmal Regen wollte fallen, und wir haben den einen Menschen so gewollt wie nie einer einen anderen. Wir wollten ihn halten und mit ihm gehen und ihn beschützen, und wir waren uns sicher, das einzige Paar auf der Welt zu sein, dessen Liebe unendlich wäre.

Die guten Momente bleiben

Gelitten haben wir, einmalig, der Moment da einen jede Kraft verlassen hatte, man auf den Boden sinken und nicht mehr atmen wollte, weil es unvorstellbar war weiterzumachen. Vielleicht war da ein Hund neben uns, mit besorgtem Blick, doch helfen konnte er nicht, keiner konnte da helfen nach irgendeiner der elementaren Demütigungen, aus denen sich Leben bildet.

Vielleicht war die Frau gestorben. Einfach weggegangen was sie ausmachte, nur eine Hülle war zurückgeblieben und dann saß man da in der Küche, mit der Katze und aus der Wand wuchs ein Geweih.

Vielleicht war der Betrieb bankrott, ein Krebs kam, oder was auch immer es bewirkt, dass einer aus dem Takt kommt. Stolpert und sich der Schwung verliert, der uns ohne nachzudenken funktionieren macht. Was tue ich hier eigentlich? Schlechte Frage, keine Antwort. Wenn man zu schwach ist, um sich von einem Sinn zu überzeugen, hält die Welt still, und es braucht viel, um sie wieder in eine Umdrehung zu bringen.

Die guten Momente, die bleiben.

Kurz einatmen, dann sind sie wieder da.

Ist es wieder da: Der schnelle Herzschlag, der Druck in der Brust und das Gefühl der Unendlichkeit.

Die guten Momente waren nie gekauft, sie waren geteilt. 1.0. Sie waren lachen, essen, betrunken sein, verliebt sein. Die Fotos gibt es nicht mehr. Sie sind im Mobiletelefon, und schaut man doch einmal in das Archiv, sieht man immer nur sich, in guter Beleuchtung, mit einem Hasenfilter auf dem Gesicht.

Unendlich. Unverändert. Allein.