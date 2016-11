Rechtsextreme Pseudo-Politik Die wahren Reichsbürger sind wir

Georgensgmünd. Reuden. Solingen. Handewitt. Orte in der deutschen Provinz sind ebenso austauschbar wie uninteressant. Aber seit Neuestem gilt es wieder hinzuhorchen, wenn dort etwas geschieht. Denn in solchen abgelegenen Nestern hausen die Anhänger der AfD, ebenso wie in britischen Nestern die Brexiteers und in amerikanischen Nestern die Trumpisten hausen.

In Deutschland, das wissen wir seit den letzten Wochen, gibt es an solchen Orten zudem etwas, das wie rechtsterroristische Zellen aussieht: Sogenannte Reichsbürger horten Waffen und Munition - und gebrauchen sie auch, um Polizeibeamte zu töten. Allein in Bayern soll es 1700 von ihnen geben, 340 davon bewaffnet.

Vor ein paar Monaten hätte man an diesem Punkt noch klären müssen, was das eigentlich sein soll: Reichsbürger. Schließlich handelt es sich um eine abstruse Nischenspinnerei, undenkbar ohne faktenverzerrende Filterblasen in den Niederungen des Internets. Heute kennt fast jeder die Grobumrisse ihres abstrusen Weltbilds. Und nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov halten sie sogar ganze sechs Prozent aller Deutschen, immerhin 4,9 Millionen Menschen, für richtig.

Die Bundesrepublik Deutschland, so der Konsens innerhalb des merkwürdigen Milieus, sei kein Staat, sondern eine rein wirtschaftliche GmbH. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei kein offizieller Friedensvertrag geschlossen worden, das Deutsche Reich bestehe also noch immer. Das wiederum unterminiere die Legitimität des deutschen Staats. Von diesen Prämissen ausgehend, rufen Reichsbürger Fantasie-Kleinststaaten aus, verteilen handgemachte Pässe, müllen Ämter mit pedantischen Verweigerungsschreiben zu.

