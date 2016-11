Nachlass-Auktion Bowies Kunstsammlung bringt 38 Millionen Euro

Insgesamt, gab das Auktionshaus Sotheby's am Samstagmorgen bekannt, erbrachte die Auktion der Kunstsammlung des im Januar verstorbenen Rockstars David Bowie umgerechnet 38,2 Millionen Euro. Vorab war der Wert der Stücke auf insgesamt 15 Millionen Euro geschätzt worden.

Die gut 350 Kunstwerke und Objekte umfassende Privatkollektion wurde im Auftrag der Bowie-Nachlassverwalter und seiner Familie am Donnerstag und Freitag vollständig verkauft - im Fachjargon spricht man da von einem "white glove". Während am Eröffnungsabend 47 Hauptwerke der Bowie-Kunstsammlung in nur zwei Stunden unter den Hammer kamen und rund 28 Millionen Euro einbrachten, dauerte der zweite Versteigerungstag mehr als zehn Stunden und endete erst spät in der Nacht.

Dabei wurde allein für Designgegenstände von Ettore Sottsass und der Memphis-Gruppe ein Erlös von gut 1,5 Millionen Euro erzielt: Das ist mehr als das Elffache des vorab geschätzten Erlöses von maximal 130.000 Euro. Teuerstes Werk bei der Auktion war das Gemälde "Air Power" des US-Amerikaners Jean-Michel Basquiat (1960-1988) mit einem Kaufpreis von acht Millionen Euro nach Steuern - statt der erwarteten drei bis vier Millionen.

Der Bowie-Effekt: Der Star-Nimbus wertet Kunst auf

Manche Kunstwerke wurden offenbar dadurch aufgewertet, wer sie vorher besaß: Die 350 Stücke hatten auch beim Publikum erheblich mehr Interesse erregt als unter anderen Umständen zu erwarten gewesen wäre.

So besuchten rund 55.000 Menschen - darunter auch viele weniger betuchte Bowie- und Kunstfans - die Vorab-Ausstellungen der so letztmals vollständig gezeigten Ausstellung "Bowie/Collector" in London, Los Angeles, New York und Hongkong. Mehr als 1750 Interessierte waren bei der Auktion in London, über 26.500 verfolgten die Versteigerung online. Die Versteigerung habe "die Fantasie tausender Menschen angeregt", erklärte der Europa-Chef von Sotheby's, Oliver Barker.

Sotheby's versteigerte auch ein Werk, an dessen Entstehung Bowie selbst beteiligt war. Zusammen mit dem britischen Künstler Damien Hirst schuf er ein rundes Bild mit kaleidoskopartigen Farbexplosionen. In Anspielung an Bowies Kunstfigur, den Astronauten Major Tom, trägt es den Titel "Beautiful, hallo, space-boy". Es kam für 785.000 Pfund (rund 908.000 Euro) unter den Hammer.

Bowie war im Januar im Alter von 69 Jahren in New York gestorben. Organisiert wurde die Versteigerung vom Sotheby's-Experten für moderne Kunst und postmoderne britische Kunst, Simon Hucker. Er hatte im September gesagt, Bowie habe als Sammler dieselbe Haltung gehabt wie als Musiker: "Er hatte keine Angst, über den Tellerrand zu schauen".