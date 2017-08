"Guardians of the Galaxy"-Clip Hasselhoff im Disco-Fieber

Was ist das? Ein Musikvideo, in dem David Hasselhoff - in weißem Glitzerapplikationen-Einteiler mit Wasserfall-V-Ausschnitt bis ins Nirvana - gemeinsam mit dem Cast von der Sci-Fi-Reihe "Guardians of the Galaxy" einen schnittigen Achtziger-Disco-Popper singt: Schauspieler Chris Pratt posiert etwa in einem silbernen Karneval-Raumanzug. Zoe Saldana - stilecht im zitronigen Jumpsuit - bläst sinnfrei in ein Horn. Und Karen Gillan tanzt mit klassischem Aerobic-Video-Make-up aus Glitzer und Schweiß durch eine grelle Plastik-Weltraumkulisse. Dazu kommen unter anderem noch Auftritte von Dave Bautista, von Comic-Autor und Marvel-Legende Stan Lee und von Jimmy Kimmels Sidekick Guillermo Rodriguez. Die Bilanz: Nach 17 Stunden 1.090.630 Aufrufe auf YouTube.

Warum ist das? Weil Marvel Entertainment den DVD-Start von "Guardians of the Galaxy 2" bewerben will. Und Hasselhoff hat in dem Marvel-Sci-Fi-Spektakel, das ohnehin viel Charme aus Pop-Anspielungen der Achtziger und Neunziger zieht, einen ziemlich betörenden Gastauftritt. Angeblich, weil "Guardians"-Regisseur James Gunn einst großer Knight-Rider-Fan war: Im Film behauptet der junge Peter Quill (Chris Pratt), der bei seiner Mutter aufwächst, gegenüber seinen Klassenkameraden, dass Hasselhoff sein Vater sei. Später nennt Quills Mitkämpferin und Schwarm Gamora (Zoe Saldana) den Sänger fälschlicherweise, aber unbeirrt "Zardu Hasselfrau" - ein Künstlername, der auch im Video prominent eingeblendet wird.

"Guardians Inferno" - Clip mit David Hasselhoff:

Wie ist das? Schon gut - vor allem, weil die Achtziger-Hommage so stilecht gemacht ist, dass der Ironie-Holzhammer nicht zu brachial um die Ecke kommt: Boney M. trifft Dschinghis Khan trifft Weltraum-Fitness-Video. Auch als Würdigung der Discoversion des Star-Wars-Themas von dem US-Produzenten Meco lässt sich der Clip lesen. Und mittendrin halt The Hoff, der seinen Status als Glitter-Daddy und lebende Selbstreferenz mit Tiefenbräune und gekonntem "Let's-Dance"- Hüftschwung einmal mehr verwaltet. Stets mit souverän milder Überraschung im Blick, als könne er immer noch nicht glauben, dass das Leben für ihn nach Baywatcher und Schnarch-Fantum in Deutschland tatsächlich noch einen - wie auch immer gearteten - Kultstatus bereithält (lesen Sie hier, wie es dazu kam). Das alles ist sinnfrei, liebevoll und spektakelig, eben Popkultur von ihrer schönsten Seite: "Just remember: We Are Groot", singt Hasselhoff am Ende des Songs. Sie wissen nicht, wer Groot ist? Egal, Sie werden trotzdem gut unterhalten werden.

Für wen ist das? Für jeden, der heute hohe zweistellige Beträge für Retro-Pullis mit Aufdruck von Neunzigerjahre-Stars ausgibt (dabei hätte man 1994 nur die Foto-Bügel-Tattos aus der "Bravo" aufheben müssen). Und vermutlich auch sonst jeder.

Unterm Strich also: Können Millionen User irren? In dem Fall tun sie es zumindest nicht. Hundertsieben Daumen hoch auf Xing.