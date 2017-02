Solidarität Plötzlich googeln wir Menschenrechte

Was ist eigentlich Solidarität? Susan Sontag schrieb 1960 in ihr Tagebuch: "Ich glaube an stückweise gelebte Moral. Kein deutsches Auto zu kaufen ist ein Akt der Solidarität, eine Geste des Respekts, ein Zeichen des Gedenkens." Das ist eine Weile her, und ziemlich sicher meinte Susan Sontag nie, dass das die einzige Möglichkeit von Solidarität sei, aber was sich darin zeigt, ist, dass es kleine und große Zeichen geben kann, aktive und passive.

Im Moment brauchen wir sehr große und aktive. Heute ist es ein Akt der Solidarität, ein Auto beliebiger Herkunft zu mieten und bei einem Korso für Deniz Yücel mitzufahren, der in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt, weil er als Journalist gearbeitet hat. Umweltschädlich, sagen manche. Und dabei hat der sogar auf einem seiner Fotos eine Zigarette im Mund, und das ist ja auch ein ungesundes Vor... Leider hören wir sie so schlecht bei dem ganzen Gehupe.

Es ist leichter und sicherer, sich mit möglichst eindimensionalen Fällen zu solidarisieren, das war bei #teamginalisa nicht anders, als es jetzt bei #freedeniz ist. Leute fragen andere: Wie gut kennst du den, kennst du alles, was er bisher geschrieben und gesagt hat, gut genug, um zu wissen, dass du eine der Petitionen für ihn unterzeichnen kannst? Es wird ihnen nicht schaden, ein paar Yücel-Texte zu lesen.

Längst nicht alle sind überzeugt davon, dass man Deniz Yücel aus dem Gefängnis holen sollte und mit ihm all die anderen, die ebenfalls eingesperrt sind, weil sie Journalismus oder Kunst gemacht haben oder eine Meinung hatten. Nur ein interessanter Nebenaspekt, dass einige von denen, die finden, Meinungsfreiheit wär in Deutschland nicht gegeben, jetzt finden, den Yücel könne der Erdogan behalten. Merkt ihr noch was?

Es fühlt sich etwas komisch an, lang und breit zu erklären, dass man für Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit ist, weil es irgendwie eine ganze Weile klar schien, dass man das eben ist. Sogenannte Werte, die man halt so hat, bei denen es aber sehr schnell sehr kompliziert wird, wenn andere sie nicht teilen, weil sie ihre sogenannte Ehre bedroht sehen, wobei Ehre hierbei heißt: ihr Ego.

Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, diese Dinge klingen so selbstverständlich und abstrakt, so was hatte man in der Schule auf einem Spicker in Schriftgröße 8. Während wir mit ein paar Leuten überlegten, was wir auf eine Solidaritätsanzeige für Deniz Yücel raufschreiben können, sagte einer: Artikel 19 der Menschenrechte. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich wusste gleich, was genau da eigentlich drinsteht. Plötzlich googeln wir Menschenrechte. (Artikel 19: "Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.")

Der Grat zwischen Pathos und Klugscheißerei scheint schmal, wenn es um so etwas Großes geht wie Menschenrechte, aber irgendwie ist es auch egal, wenn man daneben tritt, weil es nicht darum geht, wie man dabei wirkt, sondern dass sich verdammt noch mal nicht irgendein Halbdiktator überlegen kann, dass Menschenrechte bei ihm im Land nicht mehr gelten.

Solidarität heißt in diesem Fall: Hier ist einiges nicht mehr selbstverständlich, und wir sind viele, viele, die das sehen und keine Ruhe geben. Werte mögen abstrakt sein, aber zu Unrecht eingesperrte Menschen sind sehr konkret.