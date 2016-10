Helmut-Dietl-Ausstellung Der ewige Münchner

"Der ewige Stenz - Helmut Dietl und sein München" heißt eine Ausstellung, die am Freitag im Münchner Literaturhaus eröffnet und das Leben des Regisseurs Revue passieren lässt. Erst kürzlich erschienen die Erinnerungen des 2015 verstorbenen Dietl unter dem Titel "A bissel was geht immer".

Schon dieser Titel verwies auf Helmut Dietls wohl beste TV-Serie "Monaco Franze" von 1983 - so heißt eine Episode daraus. Und "Der ewige Stenz", das war natürlich nicht Helmut Dietl selbst, sondern eben jene Figur Monaco Franze, genial gespielt von Helmut Fischer. Werk und Autor durchdringen sich in der Dietl-Rezeption traditionell sehr stark - bei ihm waren immer eigene Erfahrungen in der Münchner Bussi-Gesellschaft Vorlage für Geschichten und Figuren.

Diesem engen Verhältnis und kann man in der Ausstellung noch einmal nachspüren. Zusehen sind kultisch verehrte Requisiten wie die gelbe Chinalackdose aus Dietls früher Serie "Der ganz normale Wahnsinn"; ein Brief, mit dem sich Helmut Fischer als Darsteller bei Helmut Dietl bewirbt; Filmausschnitte aus der Schnulze "Verträumte Tage" von 1951, in der er als Kinderdarsteller einen Kurzauftritt hatte.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist ein von Dietl geschriebener, bisher unveröffentlichter Text, in dem er die Geschichten von Baby Schimmerlos und Mona, der beiden Hauptfiguren aus seiner Serie "Kir Royal", fortschreibt. Gelesen wird er von Martina Gedeck und Heiner Lauterbach. Zudem liest Günther Maria Halmer Auszüge aus "A bissel was geht immer".

Die Ausstellung läuft vom 14. bis 26. Februar 2017.