Der Fall Relotius Welche Texte gefälscht sind - und welche nicht

Im SPIEGEL und auf SPIEGEL ONLINE sind in den vergangenen Jahren rund 60 Texte erschienen, die Claas Relotius geschrieben hat oder an denen er beteiligt war. Kurze Interviews sind darunter, aber auch große Reportagen, die für Aufmerksamkeit sorgten und für die Relotius mit Preisen ausgezeichnet wurde. Viele haben sich als in wesentlichen Teilen gefälscht herausgestellt, der SPIEGEL hatte den Betrugsfall im eigenen Haus vor einigen Wochen offengelegt.

Der SPIEGEL bekommt seit Bekanntwerden des Falls viele Hinweise von Lesern, die auf Ungereimtheiten in den Texten aufmerksam machen - dafür ausdrücklich vielen Dank! Diese Hinweise helfen dabei, den Fall aufzuarbeiten.

Der SPIEGEL ist dabei, alle betroffenen Texte noch einmal durchzugehen: Einige werden gründlich nachrecherchiert und verifiziert, andere in Stichproben überprüft. Claas Relotius hatte bereits im Dezember im Gespräch mit seinen Vorgesetzten weitgehende Fälschungen und Manipulationen eingeräumt. Kurz vor dem Jahreswechsel ließ er über seinen Anwalt in einer Pressemitteilung auch öffentlich noch einmal bestätigen, dass er bei seinen Reportagen "über mehrere Jahre hinweg vielfach Fakten falsch dargestellt, verfälscht und hinzuerfunden hat".

Im Januar wurde dann seinem Anwalt ein Katalog mit Fragen zu den überprüften Texten übermittelt, mit Bitte um Stellungnahme. Der Anwalt teilte mit, Relotius sehe sich dazu "bedauerlicherweise nicht in der Lage".

Die Nachverifikation der Texte ersetzt nicht die Aufarbeitung durch die von Verlag und Redaktion eingesetzte Kommission aus internen und externen Fachleuten, die die Routinen im Haus und die Sicherungssysteme überprüfen soll. Die Ergebnisse der Kommission werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen; das kann allerdings noch Monate dauern.

Jetzt geht es vielmehr darum, Ihnen als Leserinnen und Lesern einen Überblick anzubieten über die betroffenen Texte und den Stand der Überprüfung. Hier finden Sie eine Liste, die im Laufe der kommenden Wochen mit Erkenntnissen zu weiteren Relotius-Texten aktualisiert wird:

1. "Jäger"- erschienen im SPIEGEL Nr. 27/2018

Frei zugänglich bei SPIEGEL+: "Wie ein Amerikaner drei Tierattacken überlebte: 'Das Ding, was da knackte, war mein Schädel'"

Erneut verifiziert im Januar 2019

In der Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" schreibt Claas Relotius über den Fall eines US-Amerikaners, der innerhalb von drei Jahren den Angriff einer Klapperschlange, eines Bären und eines Hais überlebt. Über den Protagonisten Dylan McWilliams gibt es zahlreiche Texte und einige Videos anderer Medien, die alle deutlich früher erschienen.

Zwei Leser haben sich mit Hinweisen auf mögliche Unstimmigkeiten in diesem Text beim SPIEGEL gemeldet. Die in den Mails geäußerten Zweifel decken sich weitgehend mit den Ergebnissen des eigenen Faktenchecks.

Die Darstellung von Relotius stimmt in vielen Punkten mit anderen Medienberichten und Interviewaussagen überein, dafür hätte Relotius kein Interview mit McWilliams führen müssen. Es gibt jedoch Details, bei denen einiges darauf hindeutet, dass sie erfunden wurden, um die Geschichte dramatischer und spektakulärer wirken zu lassen. McWilliams selbst reagierte auf eine Anfrage des SPIEGEL bislang nicht.

Beim Haiangriff gibt es offenkundig starke Übertreibungen. So ist es unwahrscheinlich, dass McWilliams das "aufgerissene Gebiss" des Tieres gesehen und diesem aufs Auge geschlagen hat. Diese Details tauchen in anderen Berichten über den Fall nicht auf. Unglaubwürdig ist auch, dass McWilliams im Moment des Haiangriffs darüber nachgedacht hat, wie unwahrscheinlich es sei, nacheinander von einer Schlange, einem Bären und einem Hai attackiert zu werden. Und dass McWilliams diese Wahrscheinlichkeiten später selbst ausrechnet - und dabei auf exakt jene Werte kommt, die die Zeitschrift "National Geographic" aus mehreren Quellen recherchiert hat.

Starke Übertreibungen gibt es auch in der Darstellung des Schlangenbisses. Angeblich wanderte McWilliams allein, verlor nach dem Biss das Bewusstsein und lag anschließend zwei Tage am Wegesrand. Laut anderen Medienberichten war er jedoch nicht allein und auch nicht bewusstlos. Er setzte vielmehr nach einer kurzen Pause die Wanderung fort und berichtete, dass ihm eine Zeit lang unwohl gewesen sei.

Die Beschreibung des Bärenangriffs deckt sich weitgehend mit Berichten anderer Medien. Einzig das angebliche Knacken des Schädels ist wohl eine dramatisierende Übersetzung: McWilliams selbst hatte das Geräusch in einem Interview als Knirschen ("crunching") beschrieben, sein Schädel war auch nicht gebrochen.

2. "Karteileiche" - erschienen im SPIEGEL Nr. 16/2018

Frei zugänglich: Schicksal: Warum ein Gericht einen lebendigen Mann für tot erklärte

Erneut verifiziert im Januar 2019

Der Text aus der Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" basiert auf Nachrichtenmeldungen über einen Rumänen, der in die Türkei gezogen und in Abwesenheit für tot erklärt worden war. Der Mann kehrte zurück in seine Heimatstadt und versuchte, dagegen vorzugehen, wobei er nicht sehr erfolgreich war.

Den Mann, der offiziell tot, in Wirklichkeit aber sehr lebendig war, gibt es wirklich. Relotius hatte im Dezember 2018 eingeräumt, nicht mit ihm gesprochen zu haben. Auch zahlreiche kleine Fehler, Unstimmigkeiten und ausgeschmückte Details legen das nahe. Es beginnt damit, dass der Mann im SPIEGEL Constantin Reliu heißt, in Wirklichkeit ist sein Name aber Reliu Constantin. Diesen Fehler haben sehr viele, auch rumänische Medien gemacht, in einem persönlichen Gespräch wäre das wohl aufgefallen.

Constantin zu erreichen, ist schwierig, und er spricht kaum Englisch. Der SPIEGEL hat deshalb den Autor einer der ersten größeren Geschichte über den Fall kontaktiert, den freien Journalisten Kit Gillet, der Reliu Constantin nach eigenen Angaben für die "New York Times" getroffen hat. Gillet hat demnach zweieinhalb Stunden mit Constantin gesprochen und zahlreiche Dokumente, unter anderem vom Gericht, eingesehen. Sehr viele Details in dem Text von Relotius seien zweifelhaft, sagt er, einige sind demnach sicher falsch.

So urteilte das Gericht in dem Fall nicht in der Stadt Bârlad, sondern in Vaslui. Die "Schiebermütze" aus dem Artikel dürfte Constantin während der Verhandlung nicht auf dem Kopf gehabt haben, Kopfbedeckungen sind vor rumänischen Gerichten abzusetzen. Auch die Vornamen von Constantins Frau und Tochter sind bei Relotius wohl falsch: Im Gespräch mit Gillet und in Gerichtsdokumenten heißt die Tochter nicht Iasmina sondern Luiza.

Constantin war 1992 nach Istanbul gegangen, um dort Geld für seine kleine Familie zu verdienen. Alle paar Monate kehrte er heim, verbrachte Zeit mit Frau und Tochter, gab ihnen Geld und fuhr dann wieder in die Türkei. So erzählte er es dem Journalisten. Bei Relotius ist alles dramatischer: "Alle sechs Wochen, wenn er genug gespart hatte, fuhr er im Laderaum eines Lieferwagens, versteckt zwischen Gemüsekisten, 15 Stunden lang nach Bârlad zu seiner Familie. Er gab seiner Frau das Geld, küsste seine Tochter, dann verschwand er wieder im Wagen." Warum hätte er sich auf der Fahrt verstecken sollen, wo er doch wenigstens damals legal in der Türkei arbeitete?

Wie die Beziehung in die Brüche geht, ist bei Relotius unklar: "Reliu kann heute nicht mehr genau sagen, wie alles auseinanderbrach; wann seine Frau sich in einen anderen, wohlhabenderen Mann verliebte, wann er in seiner Wut darüber zum Trinker wurde." Gillet erzählt, dass Constantin sehr lange und ausgiebig über die Schwierigkeiten in seiner Ehe sprach und darüber, dass beide Partner fremdgingen.

Am Ende verliert Constantin vor Gericht den Kampf um Annullierung seines eigenen Tods, und "auch ein höheres Gericht räumt einem Dahingegangenen kaum Chancen ein", heißt es. In Wirklichkeit hatte er sich einfach an das falsche Gericht gewandt, so stand es auch in der "New York Times".

3. "Letzte Ruhe" - erschienen im SPIEGEL Nr. 01/2018

Frei zugänglich: "Eine Meldung und ihre Geschichte: Letzte Ruhe"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Der Text aus der Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" handelt von einem Vater, der seinen in der kalifornischen Wüste bei einer Wanderung verschollenen Sohn und dessen Bekannte sucht und beide fast drei Monate später schließlich tot findet.

Der SPIEGEL-Text weicht von anderen Medienberichten in zahlreichen Details ab. Um über die von vielen Medien veröffentlichte Geschichte genauer zu berichten, wäre es notwendig gewesen, mit Gilbert Orbeso zu sprechen, dem Vater des vermissten Sohns. Als der SPIEGEL im Januar 2019 mit Orbeso telefoniert, kann der sich nicht erinnern, jemals mit einem Reporter namens Claas Relotius gesprochen zu haben. Die vielen Details, die er Relotius zufolge erzählt haben soll, sind laut Orbeso erfunden.

So schreibt Relotius, nach zehn Tagen hätten die Ranger die tägliche Suche eingestellt und Orbeso gesagt, es habe keinen Sinn mehr. Tatsächlich haben sie aber nach eigenen Angaben zumindest an den Wochenenden weitergesucht. Dabei waren auch Ehrenamtliche im Einsatz, die auch Orbeso bei der Suche begleiteten. Orbeso sagte dem SPIEGEL, dass er nie allein im Park unterwegs war, um nach seinem Sohn und der Freundin zu suchen, sondern immer in einer kleinen Gruppe.

Er habe auch nicht seinen Job gekündigt, sich in einem Motel in der Nähe des Parks eingemietet und 80 Tage lang jeden Tag gesucht, wie es bei Relotius steht. Zwölf Tage lang sei er dort geblieben, sagt Orbeso, mit Frau und Tochter, danach sei er jedes Wochenende zurückgekehrt und habe den Nationalpark durchsucht. Dabei habe er seinen Weg auch nicht mit "roten Bändern, die er nach jedem Kilometer an einen Kaktus knotete", markiert, sondern sich auf die Ortskundigen verlassen, die mit ihm unterwegs gewesen seien.

Und so war es laut Orbeso auch eine Gruppe von "vier Männern und einer Frau", die mit ihm unterwegs waren und die beiden jungen Menschen fanden. Das märchenhafteste Detail der Geschichte ist Orbeso zufolge allerdings wahr: Als sie die beiden fanden, lagen sie tot auf dem Boden und umarmten sich.

4. "Blindgänger" - erschienen im SPIEGEL Nr. 46/2015

Frei zugänglich: "Eine Meldung und ihre Geschichte: Blindgänger"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Für die Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" recherchierte Claas Relotius im Herbst 2015 die Geschichte von Kathryn Rawlins aus Atherstone, Warwickshire, die viele Jahre lang eine Vase in ihrer Wohnung hatte, die tatsächlich eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg gewesen sein soll.

Der Kern des Textes ist korrekt, es gab die als Vase genutzte Granate. Relotius hat auch tatsächlich mit Kathryn Rawlins Kontakt per E-Mail gehabt und zudem ein kurzes Telefonat mit ihr geführt, das bestätigte sie dem SPIEGEL. Offenkundig hat Relotius viele der Details seiner Geschichte dann aus britischen Zeitungen abgeschrieben und die jeweils dramatischsten ausgewählt. Auf Bitte des SPIEGEL hat Rawlins sich den Text mithilfe eines Übersetzungsprogramms noch einmal durchgelesen. Ihr Fazit: Relotius' Darstellung enthält dieselben Detailfehler wie die Texte anderer Zeitungen.

Der entscheidende Fehler sei die Behauptung, die Granate sei scharf gewesen, als Rawlins die Polizei verständigte. Britische Zeitungen hatten dies anscheinend fälschlich behauptet, Relotius hat diese Behauptung wohl ungeprüft übernommen.

5. "Verlust" - erschienen im SPIEGEL Nr. 41/2015

Frei zugänglich: "Eine Meldung und ihre Geschichte: Verlust"

Erneut verifiziert im Dezember 2018

In dem Text, veröffentlicht in der Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte", geht es um einen jungen Syrer, der auf einem Fußweg in der Stadt Alsdorf bei Aachen ein Sparbuch findet. Darin lagen zwei 500-Euro-Scheine. Der Flüchtling habe sich vorgestellt, was er mit so viel Geld anfangen könnte, heißt es bei Relotius. Dann aber sei der junge Mann zur Polizei gegangen und habe Sparbuch und Geld abgegeben. Als sich der Besitzer meldete, habe der Flüchtling sogar den Finderlohn abgelehnt - in Syrien, so zitiert ihn Relotius, sei man ehrlich, "um ein guter und gerechter Mensch zu sein".

Der Kern dieser märchenhaften Geschichte ist wahr, wie sich nach einer erneuten Recherche zeigt: Nachdem die Aachener Polizei eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, berichteten zahlreiche Medien darüber, darunter die Nachrichtenagentur dpa.

Die örtliche Polizei bestätigte den Fall auf erneute Nachfrage des SPIEGEL. Der Syrer bestätigte zudem der Lokaljournalistin Beatrix Oprée, dass er - gemeinsam mit seinem Schwager - mit einem SPIEGEL-Reporter gesprochen hat, er könne sich aber nicht genau erinnern, ob es Claas Relotius war. Die beiden haben den Artikel noch einmal gründlich gelesen und sagten der Journalistin Oprée, dass sie abgesehen von ausschmückenden, nicht immer präzise geschilderten Details am Kern der Geschichte nichts Falsches darin entdecken könnten.

Hier können Sie ausführlich nachlesen, was der SPIEGEL dazu im Dezember 2018 recherchiert hat.

6. "Nass" - erschienen im SPIEGEL Nr. 49/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "Klimawandel-Szenarien: London, Paris und Polen sind untergegangen"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Für die Titelgeschichte zum Weltklimagipfel in Katowice sind acht SPIEGEL-Reporter zu Klimaforschern gereist und haben Orte besucht, die vom Anstieg der Meeresspiegel betroffen sind. Claas Relotius hat zentrale Teile des Textes verfasst, unter anderem den Einstieg, eine Passage im vorderen Teil und den Schluss. Relotius berichtet demnach aus dem Inselstaat Kiribati, der im Südpazifik liegt und im Meer zu versinken droht. Die Textpassagen bestehen aus Schilderungen der Situation vor Ort und Aussagen des Protagonisten Ioane Teitiota.

Die Person Teitiota gibt es, es bestehen jedoch große Zweifel, ob Relotius tatsächlich mit dem Protagonisten gesprochen hat. In Kiribati war er offensichtlich nicht. Den Flugbuchungen zufolge ist Relotius am 10. Juli 2018 zwar noch wie geplant nach Los Angeles geflogen, den gebuchten Weiterflug nach Kiribati hat er jedoch nicht angetreten. Die Motelbuchung für Kiribati hatte Relotius kurzfristig per Mail storniert, es gab zu dieser Zeit auch keinen direkten Kontakt zu ihm. Am 19. Juli flog er von Los Angeles zurück nach Hamburg, der SPIEGEL-Buchhaltung liegt keine Reisekostenabrechnung aus Kiribati vor, auch nicht von einem späteren Zeitpunkt.

Die in seinen Textpassagen auftauchenden Informationen hätte man wohl auch recherchieren können, ohne vor Ort zu sein. Zweifel an einem Aufenthalt in Kiribati wecken auch mehrere Fakten im Text, die sich beim nachträglichen Check als falsch oder unplausibel erwiesen haben.

Der Protagonist Teitiota hatte von 2013 bis 2015 versucht, als Klimaflüchtling in Neuseeland Asyl zu bekommen, scheiterte damit jedoch und musste nach Kiribati zurückkehren. Aus dieser Zeit gibt es unter anderem einen ausführlichen Bericht auf foreignpolicy.com sowie eine BBC-Geschichte. Mangels Kontaktdaten war es bisher nicht möglich, Teitiota über mögliche Treffen mit Relotius zu befragen.

Relotius behauptet im Text unter anderem, die drei Orte London, Polen und Paris auf dem Atoll Kiritimati seien überschwemmt und "so gut wie menschenleer". Als Siedlung aufgegeben wurde jedoch nur Paris - Polen und London sind nach wie vor bewohnt. London ist mit fast 2000 Einwohnern sogar die zweitgrößte Stadt des Atolls.

Auch die Aussage im Schlussteil des Textes, dass Teitiota "von seiner Hütte aus" die Vereinten Nationen verklagt habe, ist allem Anschein nach falsch. Der Anwalt von Teitiota hatte 2015 das UNHCR um Unterstützung gebeten, um eine Abschiebung aus Neuseeland zu verhindern. Eine Klage gegen die Uno erscheint daher kaum plausibel. Zudem wäre eine derartige Klage wohl längst in den Medien aufgetaucht. Doch es gibt seit Ende 2015 keine Medienberichte mehr über Teitiota.

Zweifel gibt es zudem an der Darstellung eines Verwandtenbesuchs gleich am Textanfang. Für den Besuch soll Teitiota eine achttägige Reise per Schiff unternommen haben, ohne vorher zu klären, ob die Angehörigen überhaupt noch auf dem Atoll leben. Unzutreffend ist wohl auch die Beschreibung der Hütte von Teitiota. Fotos der BBC zeigen ein gemauertes Haus und nicht den im Text beschriebenen Verschlag aus Holzbrettern und Bambus, der für Kiribati ohnehin sehr ungewöhnlich wäre. Dort sind Palmenholz und Kokosnussbast oder Palmenblätter das bevorzugte Material.

7. "Jaegers Grenze" - erschienen im SPIEGEL Nr. 48/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "Bürgerwehr gegen Flüchtlinge: Jaegers Grenze"

Erneut verifiziert im Dezember 2018 und Januar 2019

Die Reportage "Jaegers Grenze" erzählt eine Geschichte von zwei Seiten der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Im Süden zieht die Honduranerin Aleyda Milla mit ihrer Tochter im großen Treck durch Mexiko, um in die USA zu gelangen. Im Norden wartet der Amerikaner Chris Jaeger mit fünf weiteren bewaffneten US-Bürgern in Arizona, um Leute wie Milla am Grenzübertritt zu hindern. Den mexikanischen Part der Reportage übernahm Juan Moreno, den US-amerikanischen Claas Relotius.

Durch diesen Text wird Relotius dank der Hartnäckigkeit Morenos als Fälscher enttarnt. Relotius hat die Bürgerwehr nie getroffen und in einem Gespräch im Dezember 2018 weitgehende Fälschungen in dem Text zugegeben. Weite Teile hat er offenkundig aus anderen Reportagen und Dokumentarfilmen übernommen, andere hat er sich ausgedacht.

So heißen die Mitglieder der Bürgerwehr bei Relotius Jaeger, Pain, Ghost, Spartan, Luger und Nailer. Die ersten vier dieser Namen übernahm er offensichtlich aus einer älteren Reportage in dem Magazin "Mother Jones"; Nailer kommt unter anderem in einer Reportage der "New York Times" vor. Luger scheint von Relotius erfunden zu sein.

Im SPIEGEL erschienen auch Fotos von Jaeger und Nailer - alle Bilder der Bürgerwehr hat der Fotograf Johnny Milano gemacht. Auch die "New York Times" bebilderte Ende 2016 ihre Reportage mit Fotos aus Milanos Reihe. Allerdings heißt Relotius' Chris Jaeger im gleichen Bild in der "New York Times" Chris Maloof. Das fiel auch beim SPIEGEL auf. Relotius erklärte aber, Jaeger wolle in den USA nicht erkannt werden - das habe der ihm persönlich gesagt. Das ist falsch. Der Klarname von Nailer, Tim Foley, ist aus der Milano-Bildstrecke sowie aus anderen Medien bekannt, taucht aber im SPIEGEL nicht auf.

Auch die Figur Spartan hat Relotius übernommen. Die Regisseurin des Dokumentarfilms "Borderland Blues" von 2016, Gudrun Gruber, schrieb dem SPIEGEL, Spartan sei nicht, wie von Relotius behauptet, 64 Jahre alt, sondern zwischen 35 und 40. Entsprechend hat er auch nicht in Vietnam dienen können, sondern er war in Afghanistan und im Irak im Einsatz.

Die Bürgerwehr widerspricht auch dem Schlussabsatz der Geschichte: "Jaeger blinzelt in die Dunkelheit, das Gewehr liegt auf seiner Schulter. Er hat kein Ziel. Er kann nichts sehen. Und irgendwann drückt er ab", heißt es dort. Bei der Nachrecherche sagte ein Sprecher der Bürgerwehr, dass sie niemals schießen würden, denn das sei nicht erlaubt.

Während der Arbeit an dem Text wurde Relotius' Co-Autor Juan Moreno skeptisch: Relotius wollte auf keinen Fall einen Fotografen mitnehmen und behauptete, die Bürgerwehr habe sich nicht fotografieren lassen wollen. Moreno hielt dies für unplausibel, denn eigentlich ist die Bürgerwehr nicht öffentlichkeitsscheu. Er selbst hatte Foley bereits in einem für einen Oscar nominierten Dokumentarfilm gesehen.

Moreno meldete seine Zweifel dem SPIEGEL. Als Relotius damit konfrontiert wurde, verteidigte er sich. Moreno forschte auf eigene Faust nach - und konnte schließlich nachweisen, dass Relotius die Protagonisten nie getroffen hatte. Hier können Sie einen Text zur Enttarnung von Relotius lesen und hier ein Interview mit Juan Moreno sehen.

8. "Kehrt nicht auch das Böse, wenn man es lässt, eines Tages zurück?" - erschienen im SPIEGEL Nr. 39/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "Die letzte Überlebende der 'Weißen Rose' im Interview: 'Wir hatten keine Ahnung, wie allein wir waren'"

Erneut verifiziert im Dezember 2018

Für ein SPIEGEL-Gespräch mit Traute Lafrenz, der letzten Überlebenden der "Weißen Rose", ist Claas Relotius im August 2018 in die USA geflogen, wo er die 99-Jährige in ihrem Haus in South Carolina getroffen hat - dieser Besuch ist nachweisbar, auch das Foto von Lafrenz auf ihrer Terrasse hat Relotius gemacht. Im Text wechseln sich Interviewpassagen und Beschreibungen sowie historische Einordnungen ab.

Das Interview enthält in wesentlichen Teilen offenkundig Fälschungen: Dazu zählen mehrere Aussagen, die so wohl nicht gefallen sind. Auch die Umstände des Interviews hat Relotius offenbar falsch dargestellt. Schon in der dritten Antwort lässt der SPIEGEL-Reporter Lafrenz sagen: "In einer amerikanischen Zeitung habe ich aktuelle Fotos aus Deutschland gesehen - mir ist ganz kalt geworden." Dabei soll es sich um Bilder von Deutschen handeln, die den Hitlergruß zeigen - wie bei den Vorfällen in Chemnitz Ende August 2018. Auf telefonische Nachfrage des SPIEGEL im Dezember 2018 sagte Lafrenz, sie habe solche Fotos nicht gesehen und deshalb auch nicht mit Relotius darüber gesprochen.

Anders als in Deutschland ist es in den USA unüblich, dass Interviews von den Gesprächspartnern vor der Veröffentlichung noch einmal autorisiert werden. Auch später hat Lafrenz das SPIEGEL-Gespräch offenbar nie genau gelesen. Auf Nachfrage distanzierte sie sich von dem Interview: An mehreren Stellen seien es nicht ihre Worte gewesen. So bestreitet sie, ihren damaligen Mitschüler Helmut Schmidt Anfang der Achtzigerjahre "Revolverschnauze" genannt zu haben. Diesen Ausdruck habe sie gegenüber Schmidt nie benutzt. In einem auf Video aufgezeichneten Interview mit der "Bild"-Zeitung benutzt Lafrenz den Begriff allerdings, als sie über Schmidt spricht.

Auch von "heimlichen Treffen" der Schüler, die Lafrenz im Interview angeblich erwähnt, hat sie nach eigener Aussage nicht gesprochen - ihre Klassenlehrerin Erna Stahl aus dem späteren Umfeld der "Weißen Rose" habe ganz normale Leseabende veranstaltet, keine "heimlichen Treffen", sagt Lafrenz.

Der SPIEGEL hat im vergangenen Dezember auch Lafrenz' Schwiegertochter kontaktiert, die bei dem Gespräch mit Relotius anwesend war. Sie sagt, mehrere Passagen über die Umstände des Interviews seien erfunden: So habe der Reporter nicht fünf Stunden mit Lafrenz verbracht, wie es im SPIEGEL hieß, das Interview habe nicht länger als eine Stunde gedauert, insgesamt sei Relotius nicht länger als zwei Stunden geblieben. Die Schwiegertochter sagte zudem, Relotius habe das Gespräch mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet - er selbst sagte dem SPIEGEL im Dezember 2018, von dem Gespräch mit Lafrenz gebe es keine Tonaufnahme. Hier können Sie ausführlich nachlesen, was der SPIEGEL dazu bisher recherchiert hat.

9. "Deutsch auf Bewährung" - erschienen im SPIEGEL Nr. 31/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "Rassismus: Deutsch auf Bewährung"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Die Titelgeschichte vom 28. Juli 2018 geht der Frage nach, wie es Menschen geht, die als Kinder von Migranten in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und die sich jahrzehntelang für eine offene Gesellschaft eingesetzt haben - und immer mit Rassismus zu kämpfen hatten und haben. Zu den 14 Kurz-Interviews hat Claas Relotius drei zugeliefert, eines mit Michel Abdollahi, eines mit Kübra Gümüsay und eines mit Oliver Polak.

Diese drei Texte enthalten keine Verfälschungen. Die drei Gesprächspartner haben die Interviews vor Drucklegung zugesandt bekommen, und sie haben sie autorisiert.

10. "Sorry" - erschienen im SPIEGEL Nr. 28/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "Rekonstruktion der Irrfahrt von Rettungsschiff 'Lifeline': Der Kapitän weint"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Unter dem Text "Sorry" über das deutsche Rettungsschiff "Lifeline", deren Kapitän im Mittelmeer 234 Flüchtlinge an Bord genommen und tagelang vergebens versuchte, die Menschen an Land zu bringen, steht neben drei anderen Namen auch Claas Relotius als Autor. In diesem Fall war Relotius nicht selbst unterwegs, sondern hat lediglich die Teile, die von den anderen Reportern recherchiert wurden, in der Hamburger Redaktion zu einem Text zusammengefasst.

11. "Ein Kinderspiel" - erschienen im SPIEGEL Nr. 26/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "'Bei Gott, ich hätte das nie schreiben dürfen': Der Junge, mit dem der Syrienkrieg begann"

Erneut verifiziert im Januar 2019

In der Ausgabe vom 23. Juni 2018 erzählt Relotius in Form einer Reportage die Geschichte des syrischen Jungen Mouawiya Syasneh, der als 13-Jähriger den syrischen Präsidenten Assad mit einem Graffito beleidigt haben soll. Der Junge sei als Held gefeiert worden, heißt es in der Geschichte - später jedoch "verteufelt" worden als derjenige, der den Syrienkrieg auslöste. Er habe mit dem Jungen per Mobiltelefon kommuniziert, schreibt Relotius in seiner Geschichte. Über die Kamera des Telefons habe er Mouawiya sehen können, so seien die Eindrücke aus der Stadt Daraa zustande gekommen.

Relotius schreibt: "Als Journalist kommt man nicht mehr nach Daraa hinein, man kann Mouawiya nicht mehr persönlich treffen. Aber man kann an die Grenze zu Syrien fahren, man kann von der Wüste Jordaniens aus, nur fünf Kilometer entfernt von der Front, die zerstörten Häuser Daraas sehen. Und man kann mit Mouawiya über Wochen hinweg per WhatsApp telefonieren, mit und ohne Kamera. Man kann ihn, wie durch ein Schlüsselloch, durch die letzten Tage dieses Krieges begleiten und versuchen, seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren, die eng vernäht ist mit der Geschichte Syriens."

Neben einzelnen Faktenfehlern enthält dieser Text offenkundig massive Fälschungen. Zutreffend ist, dass es Mouawiya Syasneh gibt. Er war tatsächlich an der Graffito-Aktion im Februar 2011 beteiligt. Die "Kamerafahrten" durch die zerstörte syrische Stadt Daraa sind allerdings erfunden, das hat Relotius im Dezember 2018 eingeräumt. Auch viele biografische Details stimmen nicht; Relotius hat sie Mouawiya wohl in den Mund gelegt. Der Versuch, zwischen "Erfindung", "Faktenfehler" und "unzulässiger Dramatisierung" zu unterscheiden, berührt ein grundsätzliches Problem: Zahlreiche Details aus einem Bürgerkriegsland sind nicht zweifelsfrei überprüfbar.

Eine Erfindung ist beispielsweise die Behauptung, die Kamera von Mouawiyas Handy sei immer wieder an- und ausgegangen. Damit ist auch das dramaturgische Konzept der Geschichte Fiktion.

Mindestens willkürlich ist die Behauptung, ein bestimmter Tag der Reportage spiele am "2601. Tag im Krieg". Weil sich der Beginn des Bürgerkriegs nicht auf ein Datum genau festlägen lässt, kann es auch keinen 2601. Tag geben.

Eine Dramatisierung scheint beispielsweise die Behauptung zu sein, Mouawiya habe sein Handy (zu einer bestimmten Zeit) "Tag und Nacht eingeschaltet" bei sich gehabt. Dies scheint unwahrscheinlich, lässt sich aber nicht zweifelsfrei überprüfen.

Sicher ist, dass die Handy-Gespräche mit Mouawiya Syasneh in dieser Form nicht stattgefunden haben. Es gibt zwar einen kurzen Chat der beiden, dieser enthält jedoch wenig Fakten. Der Kontakt lief über eine arabischsprachige Kollegin, mit der Relotius die Recherche gemeinsam begonnen hatte. Es gab auch ein Telefonat mit dem Jungen, im Beisein der Kollegin. Irgendwann arbeitete Relotius jedoch allein weiter.

Relotius stützt sich bei seinen Fälschungen in dieser Geschichte offenkundig auf die Berichte anderer Medien, beispielsweise auf einen Film, den Al Jazeera in englischer Sprache veröffentlicht hat. Allerdings verändert und dramatisiert er offensichtlich an zahlreichen Stellen dort aufgefundene Fakten und fügt Erfindungen hinzu.

12. "Todesengel" - erschienen im SPIEGEL Nr: 50/2017

Frei zugänglich: "Macht: Todesengel"

Erneut verifiziert im Dezember 2018 und im Januar 2019

Der Text über die 17-jährige US-Amerikanerin Michelle Carter, die ihren Bekannten Conrad Roy mit Textnachrichten zum Selbstmord ermutigte, erschien am 9. Dezember 2017.

Dieser Artikel enthält höchstwahrscheinlich Fälschungen. Der Fall Carter/Roy ist ausführlich in vielen US-Medien beschrieben, das Urteil ist öffentlich, es gibt eine große Zahl von Quellen zum Thema. Relotius hat diese Quellen offenkundig genutzt. Der Text ist voller überprüfbarer Fakten, bei zahlreichen Stichproben konnten die Fakten anhand der Quellenlage verifiziert werden.

Gefälscht ist dagegen wohl der Besuch von Relotius bei den Eltern von Michelle Carter in Plainville im US-Bundesstaat Massachusetts. Relotius beschreibt detailreich, wie das Haus der Carters aussieht, wie die Eltern mit ihm über Leben und Hobbys ihrer Tochter sprechen und wie sie ihn sogar in Michelles Zimmer führen. Der Anwalt der Eltern von Michelle Carter teilte dem SPIEGEL auf Nachfrage im Januar 2019 mit, dass sie Relotius kein Interview gegeben haben.

Fraglich bleibt zudem folgende Information aus Relotius' Artikel: "Im Mai 2014, zwei Monate vor Conrad Roys Selbstmord, das belegen Einweisungsdokumente, wird Michelle Carter vier Wochen lang in einer psychiatrischen Klinik in Belmont, Massachusetts, behandelt, wegen Impulskontrollstörungen." Nach Quellenlage ist Michelle Carter erst im Juni in die Klinik gegangen, um sich wegen einer anderen Erkrankung behandeln zu lassen.

13. "Der Mann von Zimmer 402" - erschienen im SPIEGEL Nr. 49/2017

Frei zugänglich: "Verbrechen: Die unglaubliche Geschichte des Bombenanschlags auf Borussia Dortmund"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Im Dezember 2017 veröffentlichte der SPIEGEL einen Text über den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im April 2017. Ein Team von sieben Redakteuren rekonstruierte den Fall anhand von Gesprächen, Veröffentlichungen und Gerichtsakten, einer der Autoren war Claas Relotius.

Dieser Text wurde von Relotius offenbar nicht manipuliert. Seine Zulieferung bestand vor allem aus der Bearbeitung von veröffentlichten Texten und einem Gespräch mit dem damaligen Teammanager von Borussia Dortmund, Fritz Lünschermann. Fast alle Schilderungen in den betreffenden Passagen, auch die Sitzordnung im Bus, sind durch andere Quellen gedeckt. Auch Fritz Lünschermann hat ein Gespräch mit Relotius und die Richtigkeit des ihm zugeschriebenen Zitats bestätigt.

14. "Touchdown" - erschienen im SPIEGEL Nr. 44/2017

Frei zugänglich: "Diskriminierung: Touchdown"

Erneut verifiziert im Dezember 2018 und Januar 2019

Claas Relotius schrieb für den SPIEGEL eine Geschichte über den US-Footballspieler Colin Kaepernick, der aus Protest gegen Rassismus in den USA zur Nationalhymne vor Spielbeginn nicht aufstand, sondern kniete. Tragende Teile der Story sind ein Termin Kaepernicks in einer Schule in East Harlem und ein Telefongespräch, das Relotius mit Kaepernicks Eltern geführt haben wollte.

Den Termin in der New Yorker Schule gab es zwar, aber Relotius nahm nach bisherigen Erkenntnissen wohl nicht selbst daran teil. Und das Gespräch mit den Eltern, so räumte es Relotius nach seiner Enttarnung im Dezember auf intensive Nachfragen selbst ein, hat nie stattgefunden.

Der Text muss daher in weiten Teilen als Fälschung bezeichnet werden. "There is no basis", antwortete Kaepernicks Anwalt im Dezember auf eine Anfrage des SPIEGEL. Augenfällig wird das vor allem in Passagen, in denen Relotius mit Details aus dem angeblichen Telefongespräch aufwartet: "Manchmal weinend, manchmal lachend", habe Kaepernicks Mutter die Geschichte ihres Sohnes erzählt, heißt es beispielsweise in seinem Text. Es gibt veröffentlichte Äußerungen der Eltern in anderen Medien, bei denen sich Relotius offenbar bedient hat. Einige dieser Darstellungen finden sich mitunter zugespitzt, aber mit ähnlicher Tendenz bei Relotius wieder. Für andere Zitate der Eltern sowie anderer Personen im Text gibt es keine Belege. Ob sie erfunden sind, lässt sich kaum verifzieren.

Von dem Termin in der Highschool existieren nur wenige zugängliche Quellen. Ein Widerspruch ergibt sich bei der Zahl der Teilnehmer: Relotius schreibt von "drei Dutzend schwarzer Mädchen und Jungen", die US-Zeitschrift "Sports Illustrated" von "mehr als 100" Schülern. Medienvertreter waren laut "Sports Illustrated" nicht zugelassen. Relotius schildert dennoch ausführlich und detailreich Gespräche, die Kaepernick in der Schulturnhalle mit Kindern geführt haben soll. Manches davon klingt wenig glaubwürdig, zum Beispiel die Darstellung eines angeblich 14-jährigen Mädchens, das nie in die südlichen Stadtteile New Yorks zum Einkaufen gehe, weil weiße Ladenbesitzer kein Kind aus der Bronx in ihr Geschäft ließen. Woher Relotius die konkreten Schilderungen des Termins hat, bleibt unklar. Sie lassen sich bislang weder belegen noch widerlegen.

Die nachträgliche Prüfung ergab auch mehrere Faktenfehler, die vor dem Abdruck des Textes relativ einfach zu erkennen gewesen wären. So wird ein anderer im Text erwähnter Footballspieler, der sich über Rassismus-Erfahrungen beklagt, fälschlicherweise auf derselben Spielerposition wie Kaepernick verortet: Quarterback, "einer der besten überhaupt", heißt es im Text.

Tatsächlich spielte Michael Bennett in der von Relotius genannten damaligen Mannschaft als Verteidiger. Kaepernicks Freundin Nessa Diab ist nicht, wie im Text behauptet, in Ägypten geboren, sondern in Kalifornien.

Zumindest verzerrend ist die Darstellung im Text, unter einem Foto von seinem Ghana-Besuch auf Kaepernicks Facebook-Seite hätten "viele Amerikaner" geschrieben, er sehe aus wie ein Affe. Tatsächlich ergab eine Auswertung von rund 200 Kommentaren unter diesem Bild, dass ungefähr 90 Prozent der Reaktionen positiv waren, das Wort Affe fand sich jedenfalls in dieser Auswahl nicht.

15. "Home-Run" - erschienen im SPIEGEL Nr. 34/2017

Frei zugänglich: "Er war Klempner und liebte Baseball: Letzte Ehre - ab ins Stadionklo"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Der Text handelt von einem New Yorker Baseball-Fan namens Thomas McDonald, der davon berichtet, dass er die Asche seines verstorbenen Freundes über Jahre hinweg in Stadiontoiletten gestreut und hinunterspült habe. Im Mai 2017 waren darüber zahlreiche Berichte in US-amerikanischen, aber auch in deutschen Medien erschienen.

Claas Relotius hat das Thema Monate später unter der SPIEGEL-Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" noch einmal aufgegriffen - und offensichtlich durch einige erfundene Zusatzdetails dramatisiert.

Die Grundversion der Geschichte ist gut belegt: McDonald hatte 2017 mit einer Reihe von Journalisten darüber gesprochen und teilweise ausführliche Interviews gegeben. Im Text schreibt Relotius, er habe mit McDonald telefoniert. McDonald kann sich auf Nachfrage im Januar 2019 daran nicht erinnern, er ist sich aber sicher, Relotius kein ausführliches Interview gegeben zu haben. In dem Text sind zudem gravierende Widersprüche und viele unbelegte Ergänzungen zu anderen Berichten und Interviews von McDonald zu finden.

Beispielsweise schreibt Relotius, der Spitzname von McDonalds Freund, Roy Riegel, sei "Leek" (Lauch) gewesen, und er habe bei seinem Tod keine Familie hinterlassen. Tatsächlich lautete der Spitzname "Fess" (nach dem Schauspieler Fess Parker), und es leben noch seine Mutter und zwei Brüder. Keines der Zitate aus dem SPIEGEL-Text, das nicht schon in anderen Medien gedruckt wurde, konnte McDonald bestätigen.

Weiter enthält der Text viele erkennbare Fehler und falsche Darstellungen. So schreibt Relotius, McDonald habe insgesamt 2881 Spiele der Mets gesehen, er selbst geht aber von höchstens 1200 aus. Auch hat McDonald nach eigenen Angaben mit Riegels keinen Fanklub namens "Mets Underground" gegründet, und er würde die Asche seines Freundes durchaus auch im Stadion der New York Yankees verstreuen - es stimme nicht, dass er die Yankees hasse und deshalb nicht in das Stadion gehen würde. Dem SPIEGEL sagte McDonald: "Baseball ist Baseball".

Das von Relotius beschriebene "Ritual" vor dem Herunterspülen der Asche - zweimal gründlich abziehen, "um den Weg für Roy frei zu machen" - hat McDonalds so der "New York Times" erzählt. Allerdings habe er niemals versucht, ein Vaterunser zu beten, und er flüstere dabei auch nicht "Farewell", sagte McDonald dem SPIEGEL. Meistens habe er einfach gesagt: "Here you go, buddy".

16. "In einer kleinen Stadt" - erschienen im SPIEGEL Nr. 13/2017

War zugänglich hier: "In einer kleinen Stadt"

Erneut verifiziert im Dezember 2018

Im Januar 2017 reiste Claas Relotius in die Kleinstadt Fergus Falls im US-Bundesstaat Minnesota. Er blieb fast fünf Wochen und schrieb danach eine Reportage darüber, wie die Menschen im ländlichen Amerika auf die Welt im Allgemeinen blicken und auf Donald Trump und die USA im Besonderen.

In der Geschichte, die am 25. März 2017 im SPIEGEL erschienen ist, stimmt fast nichts - die Biografien der Hauptfiguren sind ausgedacht und die Fakten meist falsch.

Eine nicht wahlberechtigte mexikanische Kellnerin wird bei Relotius zu einer Trump wählenden Restaurantbesitzerin mit Nierenleiden - ihr Sohn heißt in der Geschichte "Israel" und wird in der Schule gemobbt. In Wirklichkeit heißt er Pablo, und Relotius hat ihn nur kurz angesprochen, um ihn zu fotografieren.

Den Jungen nannte Relotius später als Grund, warum die Geschichte nicht auf SPIEGEL ONLINE erscheinen soll. In einer E-Mail bittet der damalige Reporter seine Kollegen darum, den Text von der Seite zu nehmen, "da er in großen Teilen von einem mexikanischen Jungen handelt, der an seiner US-Highschool gemobbt wird. Ich durfte nur unter der Prämisse über ihn schreiben, dass die Geschichte nicht online für Leute in seinem Ort bzw. an seiner Schule verfügbar sein wird."

Tatsächlich hatten Bewohner von Fergus Falls den Text gefunden - es war aber nicht, wie Relotius schreibt, "für diesen Jungen tatsächlich gerade ein großes Problem", sondern für den Autor. Denn die Betroffenen recherchierten Relotius hinterher und veröffentlichten, nachdem der SPIEGEL über Relotius' Fälschungen berichtet hatte, einen Text über die Fehler. Ein SPIEGEL-Korrespondent fuhr im Dezember nach Bekanntwerden der Fälschung in den Ort, um sich selbst ein Bild zu machen - und sich bei den Bewohnern im Namen des SPIEGEL zu entschuldigen. Seinen Text können Sie hier lesen.

17. "Wütender weißer Mann" - erschienen im SPIEGEL Nr. 46/2016

Frei zugänglich: "Nach der Wahl: Wütender weißer Mann"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Zum SPIEGEL-Titelthema über den Wahlsieg von Donald Trump erschien am 12. November ein Artikel, in dem mehrere Autoren Reaktionen und Stimmungsbilder von Menschen in Deutschland gesammelt haben. Die Frage lautete: "Gibt es den frustrierten Bürger, der Trump zum Sieg verholfen hat, auch in Deutschland?" Die Antwort des Textes: "Sicher. Man muss nur auf die Straße gehen und hinhören."

Claas Relotius hat dazu einen Beitrag aus einer Dortmunder Kneipe geliefert. Die Überschrift lautete: "Wer sonst". Es ist ein Gespräch zwischen den Kneipenbetreibern Anke F., 59, und Norbert F., 65. Soweit die Unterhaltung überprüfbare Fakten enthält, sind diese richtig. Ob es aber dieses Gespräch je gegeben hat und ob eine Anke und ein Norbert F. in Dortmund damals eine Kneipe betrieben haben (das dazu abgedruckte Foto zeigt lediglich ein Bierglas und einen Aschenbecher), ließ sich bislang nicht feststellen.

18. "Königskinder" - erschienen im SPIEGEL Nr. 28/2016

Frei zugänglich: "Schicksale: Königskinder"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Der Artikel über die syrischen Kinder Ahmed und Alin, die 12 und 13 Jahre alt und Geschwister sein sollen, erschien am 9. Juli 2016. In dem Text von Relotius sind die Eltern in Syrien ums Leben gekommen, die Kinder in die Türkei geflohen und arbeiten nun, getrennt voneinander, als Schrottsammler und Näherin in Anatolien. Das Zeugnis, das die beiden ablegen, sei, so schreibt Relotius in dem Text, "so lebendig und wahrhaftig, wie nur Kinder erzählen können".

Dieser Text enthält eindeutig Fälschungen. Belegt ist die Existenz des Jungen Ahmed. Ein Fotograf hat Relotius bei Gesprächen mit ihm begleitet. Er hat aber offenbar von Relotius einen fiktiven Lebenslauf verpasst bekommen, das bezeugt der Fotograf, der weiter mit Ahmeds Familie in Verbindung steht. Nicht belegt ist die Existenz des Mädchens Alin, mit der Relotius allein gesprochen haben will und auf deren angeblichen Erzählungen die Geschichte in weiten Teilen basiert.

Was den SPIEGEL schon vor Veröffentlichung hätte stutzig machen können, sind Widersprüche und Unstimmigkeiten, die im Text enthalten sind, zum Beispiel diese Passagen:

Die Behauptung im Text, der Krieg sei an einem "Sommertag vor zwei Jahren" zu den beiden Kindern nach Aleppo gekommen, ist äußerst fragwürdig. Aleppo war seit Sommer 2012 zwischen Regierungstruppen und Rebellen heftig umkämpft. Dabei kamen schwere Waffen, u. a. Panzer und Kampfflugzeuge, zum Einsatz. Die implizite Behauptung von Relotius, die beiden Kinder hätten von diesen Kämpfen ab Sommer 2012 nichts mitbekommen, scheint unglaubwürdig.

Vermutlich ausgedacht ist die Passage, in der die Kinder täglich an Häuserwänden vorbeigehen, an denen "große, arabische Plakate" hängen: "Der 'Islamische Staat' lässt sie kleben, lockt mit Taschengeld und Essen, mit einer 'großen Familie', die sich um Jugendliche kümmert." Der IS ließ selbst im eigenen Herrschaftsgebiet keine solchen Plakate kleben, es finden sich auch keine Berichte in der Presse darüber, obwohl die Tatsache als solches spektakulär gewesen wäre.

Ebenfalls fragwürdig ist die Behauptung, die Kinder hätten in der Türkei nach ihrer Ankunft Wassermelonen geerntet, "zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche". Da die Haupterntezeit für Melonen in der Türkei von Mai bis September dauert, stellt sich vor dem dargestellten Zeithorizont die Frage, ob die Kinder rechtzeitig in der Türkei ankamen, um noch bei der Ernte helfen zu können.

Relotius hat bei Lesern, die von dem Schicksal der Kinder berührt und betroffen waren und sich deshalb an die Redaktion wandten, um Spenden für die beiden geworben. (Mehr darüber lesen Sie hier.)

Im Dezember räumte Relotius über seine Anwaltskanzlei ein, dass es sich bei dem geschilderten Geschwisterpaar um eine Illusion gehandelt hat. Er erklärte, die Spenden nicht selbst vereinnahmt und dies auch nicht beabsichtigt zu haben. Vielmehr habe er das bei SPIEGEL-Lesern privat eingesammelte Geld - es handele sich um über 7000 Euro - aus eigenen Mitteln damals auf 9000 Euro aufgestockt und für einen anderen guten Zweck verwendet.

Die Diakonie Katastrophenhilfe bestätigte auf Anfrage den Eingang einer Spende von Relotius in Höhe von 9000 Euro. Sie sei im Oktober 2016 überwiesen worden, so eine Sprecherin. Das Geld sei zeitnah verwendet worden. Es sei einem Gemeindezentrum im Nordirak zugutegekommen, das sich um vertriebene Kinder aus dem Irak und Syrien kümmert.

19. "Nummer 440" - erschienen im SPIEGEL Nr. 15/2016

Frei zugänglich: "Unschuldig in Guantanamo: Nummer 440"

Erneut verifiziert im Dezember und Januar 2019

Die Reportage "Nummer 440" beschreibt das Leben des jungen Jemeniten Mohammed Bwasir, der 2002 aus Afghanistan nach Guantanamo kam und dort 14 Jahre lang eingesperrt war, ohne dass je Anklage gegen ihn erhoben wurde. Im Januar 2016 sollte Häftling Nr. 440 entlassen und in ein osteuropäisches Land ausgeflogen werden. Doch im letzten Moment weigerte er sich, weil, wie es hieß, er die Freiheit in der Fremde fürchtete.

Der nachrichtliche Kern der Geschichte ist korrekt, der Text enthält aber in wesentlichen Teilen Fälschungen, das räumte Relotius im Dezember 2018 ein, er gab die ihm für diesen Text verliehenen Preise zurück. Zudem enthält sein Artikel eine Reihe von Faktenfehlern.

Relotius erzählt die Geschichte eines "Träumers", der 2001 im Alter von 19 Jahren "auf der Suche nach Sinn in seinem Leben" den Jemen verlässt, um zu seinem Bruder Salih zu ziehen, der damals in Afghanistan studierte. Bwasir habe dann dort in einem Waisenheim Kinder unterrichtet. Im November 2001 - "zwei Monate nachdem in New York die Türme gefallen sind" - wird er laut Relotius plötzlich niedergeschlagen und wacht erst in Masar-i-Scharif wieder auf, "auf dem Betonboden einer Kaserne". Er wird verdächtigt, ein Terrorist der Qaida, eine "Bedrohung für Amerika" zu sein. Von seinen Peinigern gefoltert gesteht er schließlich "alles, was sie von ihm verlangen", und wird als ein "feindlicher Kämpfer" nach Guantanamo auf Kuba verschleppt. Dort schließlich wird er in den Käfig im berüchtigten Camp X-Ray gesteckt, er kommt auch in Einzelhaft, wird gefoltert, macht einen Hungerstreik und wird zwangsernährt.

In Akten des US-Verteidigungsministeriums, die über Wikileaks ("Guantanamo-Files") im April 2011 auch vom SPIEGEL veröffentlicht wurden, existiert ein neunseitiges Dossier über Bwasir, allerdings mit einer anderen Biografie. Relotius schreibt dazu: "In der Akte SECRET-NOFORN-22331027 steht in präzisen, militärisch genauen Sätzen, eine andere Geschichte über Mohammed Bwasirs Leben." Von dem, was er über Bwasir recherchiert habe, tauche in den Dokumenten des Pentagon "kein Wort auf". Tatsächlich stützt sich Relotius für seine Darstellung auf Berichte und Gespräche, die ihm angeblich zugespielt wurden, die er aber später nicht belegen konnte.

Ein Widerspruch: Bwasir kam laut Pentagon-Akte Anfang Mai 2002 in Guantanamo an, laut Relotius aber bereits im Februar. Das ist auch deshalb wichtig für die Geschichte des Reporters, weil es entscheidet, ob Bwasir überhaupt im Camp X-Ray, in den berüchtigten Käfigen, eingesperrt war. Camp X-Ray wurde nämlich Ende April 2002 geschlossen.

Über die Fälschungen hinaus enthält der Artikel auch nachprüfbare Faktenfehler und Widersprüche, auf die auch einige Leser hingewiesen haben. So ist fraglich, in welcher Sprache der frisch in Afghanistan angekommene Bwasir die Kinder unterrichtet haben will. In Afghanistan werden Paschtu und Dari, im Jemen wird Arabisch gesprochen.

Auch die Nummer des geheimen Pentagon-Reports zu Bwasir ist falsch angegeben, sie lautet richtig 20331027.

Im Text wird das Alter Bwazirs im Januar 2016 mit 35 angegeben. Das steht im Widerspruch zu anderen Stellen im Text, nach denen er mehr als ein Jahr jünger sein muss: "Es ist das Jahr 2001, Mohammed Bwasir ist 19 Jahre alt"."

Über Camp Delta schreibt Relotius: "Es gibt keinen Koran, keinen Teppich zum Beten". In Wirklichkeit aber gehört der Koran dort zur Grundausstattung, und wer keinen haben sollte, kann ihn sich in der Bibliothek ausleihen.

Für die Recherche war damals verabredet worden, dass Relotius nach Guantanamo reist, das Lager besucht und mit Augenzeugen dort spricht. Ob er dies tat, ist noch unklar. Zudem will er mit Bwasirs Bruder im Jemen, mehreren ehemaligen Guantanamo-Insassen und Bwasirs Anwalt gesprochen haben. Ob er dies tat, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

20. "Angespannt" - erschienen im SPIEGEL 51/2015

Frei zugänglich: "Stimmungen: Angespannt"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Im Dezember 2015 erschien der SPIEGEL mit der Titelgeschichte "Die verstörte Nation", es ging um die Frage, wie die Deutschen mit dem Zuzug von Flüchtlingen umgehen. Für ein Stimmungsbild reisten damals elf Reporter quer durch Deutschland und stellten die Frage: "Was denken und sagen Deutsche über die Folgen des Zuzugs von Flüchtlingen?" Drei von insgesamt 19 Beiträgen übernahm Relotius.

Die Zulieferungen sind nur teilweise nachprüfbar, in einem Fall gibt es kleinere Faktenfehler. Weil die Fragestellung heikel ist und die Befragten offen reden sollten, hat die Redaktion die Namen vieler Gesprächspartner geändert und auch den Wohnort nicht genannt, so steht es auch unter dem Text.

Ein Stück von Relotius ist ein kurzes Interview mit der Mutter eines achtjährigen Kindes. Auch hier ist der Name verändert, der Wohnort nicht genannt. Es geht um Probleme in der Grundschule, in deren Mittelpunkt die Mutter die neu dazugekommenen Flüchtlinge sieht. Nachprüfbare Fakten werden nicht genannt, ob das Gespräch überhaupt stattgefunden hat, lässt sich bislang nicht verifizieren, der wirkliche Name war schon im Manuskript unkenntlich.

Im zweiten Beitrag geht es um einen Mann, der mit Flüchtlingen Fußball spielt. Wiederum ist der Name geändert und der Ort nicht genannt.

Im dritten Beitrag geht es um den kleinen niedersächsischen Ort Sumte, zitiert wird Reinhard Schlemmer, "zukünftiger Nachbar mehrerer hundert Flüchtlinge". Schlemmer, so beschreibt Relotius es in der Eingangsszene, "steht auf einer Leiter vor seinem Haus, er installiert "'gerade noch rechtzeitig' Bewegungsmelder und Flutlicht für den Garten". Auf Nachfrage bezeichnet Schlemmer die Szene als "Quatsch", er habe das nicht selbst gemacht, sondern machen lassen.

Korrekt sei dagegen die Schilderung Sumtes als "verschlafene Siedlung", wo es "nicht einmal eine Kneipe" gebe. Der Bericht von einer "Bürgerversammlung im Geräteschuppen des Feuerwehrhauses" sei auch korrekt wiedergegeben, ebenso Schlemmers damalige Ansichten: "Schlemmer versteht nicht, was Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan hier sollen."

Ob Relotius damals wirklich vor Ort gewesen ist und ob er bei dieser Gelegenheit mit ihm gesprochen hat, daran kann sich Schlemmer nicht erinnern - es seien damals sehr viele Journalisten in Sumte gewesen. Unklar ist, warum Relotius Schlemmer als "Rentner" bezeichnet, er war der frühere Bürgermeister des Orts. Als Unsinn bezeichnet Schlemmer den Schlusssatz: Schlemmer soll sich demnach bei der Ankunft der Flüchtlinge um die Wasserleitungen gesorgt haben. "Nicht, dass bald nur noch Tropfen aus der Dusche kommen." Das habe er nie gesagt, und er halte eine solche Sorge auch rein sachlich für unbegründet.

21. "Weltklasse mit Herz" - erschienen im SPIEGEL Nr. 40/2015

Frei zugänglich: "Bürgersinn: Weltklasse mit Herz"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Am 26. September 2015 erschien im SPIEGEL ein Artikel über die Stadt München, geschrieben von sechs Autoren, einer davon war Claas Relotius. Die von Relotius zugelieferten Absätze konnten verifiziert werden, bis auf das Abschlusszitat einer Grünwalder Wirtin.

22. "Homestory: Jedi-Radler" - erschienen im SPIEGEL Nr. 19/2015

Frei zugänglich: "Homestory: Jedi-Radler"

Erneut verifiziert im Januar 2019

In der Rubrik "Homestory" veröffentlichte der SPIEGEL im Mai 2015 einen Text, in dem Claas Relotius beschreibt, wie er sich ein neues Fahrrad kaufen will und über die Entwicklung auf dem Fahrradmarkt überrascht ist. Im Format "Homestory" berichten SPIEGEL-Redakteure über ihr eigenes Leben und persönliche Erfahrungen, in der Regel mit leichter Selbstironie. Die Erlebnisse sind für den SPIEGEL im Nachhinein daher kaum überprüfbar.

Der Text beschreibt eine überzeichnete Welt der Fahrradenthusiasten, in der die Fahrräder mehr Lifestyle-Accessoire als Fortbewegungsmittel sind. Diese Welt gibt es, einige Ungenauigkeiten im Text dürften darauf zurückzuführen sein, dass der Autor nach eigener Angabe diesen Aspekt von Fahrrädern gerade neu entdeckt. So steht der Begriff "Urban Bikes" nicht generell stellvertretend für Räder mit fingerdicken Reifen. Auch die Unterschiede zwischen "Singlespeed" (Fahrräder ohne Gangschaltung) und "Fixies" (Räder mit starrem Gang) werden in dem Text vereinfacht wiedergegeben.

Und bei der Tour de France spricht man eher von Sprintwertung als von "Sprintprüfung", wie es bei Relotius heißt.

23. "Heim in die Hölle" - erschienen im SPIEGEL Nr. 32/2014

War zugänglich hier: "Verbrechen: Heim in die Hölle"

Verifiziert im Januar 2019

In dem Text, der im August 2014 erschienen ist, geht es um eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche in Marianna im US-Bundesstaat Florida, die "Florida School for Boys". In der im Jahr 1900 eröffneten Anstalt wurden jahrzehntelang Kinder und Jugendliche von den Wärtern gequält, geschlagen und gefoltert, 2011 wurde sie geschlossen. Ehemalige Insassen haben sich vor rund zehn Jahren als "White House Boys" zusammengeschlossen (benannt nach einem weißen Haus auf dem Anstaltsgelände, in dem die Jungs gequält wurden), ihre Leidensgeschichten veröffentlicht und kämpfen seither dafür, dass so etwas nicht mehr passiert. In dem Artikel "Heim in die Hölle" begleitet Claas Relotius einen, der diesen Horror vor mehr als 50 Jahren selbst erlebt haben soll.

Der Text enthält offenkundig zahlreiche Fälschungen, Übertreibungen und Dramatisierungen. Relotius war tatsächlich vor Ort und hat einige Tage mit Jerry Cooper, dem Protagonisten seiner Geschichte verbracht. Auf Anfrage des SPIEGEL zeigte der sich zunächst überrascht und dann wütend über den Inhalt: Trotz mehrfacher Nachfrage habe Relotius ihm nie eine englische Übersetzung des Artikels geschickt.

Der Text beginnt schon mit einer Übertreibung: Wer nicht aufaß, habe das Essen vom Boden auflecken müssen, schreibt Relotius. Diese Schikane gab es laut Cooper nicht.

"Über dem alten Eingangstor hängt noch das große, rostige Schild mit den Mahnungen, die jeden Jungen erwarteten, der in die Anstalt von Marianna kam: 'Du sollst nicht länger eine Gefahr für die Gesellschaft sein.' 'Du sollst lernen, dich an Regeln zu halten.' 'Du sollst daran arbeiten, ein aufrechter und guter Mensch zu werden.'" So führt Relotius das Anstaltsgelände ein, viele Leser dürften dabei an den Eingang eines KZ gedacht haben. In Wirklichkeit hat es laut Cooper dieses Schild nie gegeben. Auch die "Händler am Straßenrand", die angeblich White-House-Antiquitäten anbieten, "Stühle, Eisenketten, angebliche Folterbänke, die aus dem Erziehungsheim stammen und Auswärtigen als schaurige Souvenirs dienen sollen", gibt es demnach nicht. Mitten im Ort gibt es allerdings einen Laden mit dem Namen "White House Antiques".

Eine ergreifende Szene, in der Relotius mit Cooper zum Friedhof auf dem Anstaltsgelände geht, auf dem nach heimlich vergrabenen Kinderleichen gesucht wird, hat wohl nicht stattgefunden, der Zugang war abgesperrt.

Weiter schildert der Text detailreich, wie der Junge im Juni 1961 von den Wärtern gefoltert wird. Da der heute 74 Jahre alte Mann seine Geschichte selbst veröffentlicht hat, lässt sich gut vergleichen, wie sehr der SPIEGEL-Text übertreibt. Die von Relotius erwähnte Vergewaltigung hat Cooper zufolge nie stattgefunden.

Relotius beschreibt, dass Cooper durch einen Fernsehbeitrag über eine andere Anstalt an die Vergangenheit erinnert wird und sich dann auf die Suche nach Leidensgenossen macht und sie findet. Die Männer werden namentlich genannt, die erlittenen Traumata detailliert beschrieben - Cooper aber hat nach eigenen Angaben nie von ihnen gehört. Und er hat auch nicht von seinem schlimmsten Peiniger geträumt, wie in dem Artikel ausführlich beschrieben.

Wütend ist Cooper zudem über die offenkundige Dramatisierung einer weiteren Sache: Um zu beweisen, dass seine Erzählung wahr ist, hat er sich 2009 an einen Lügendetektor anschließen lassen. Einmal, für drei Fragen - und nicht "wieder und wieder", wie es im Text heißt. Und die Frage, mit der Relotius die Geschichte enden lässt, wurde laut Cooper nie gestellt: "Nur einmal schlug das Gerät erkennbar aus und zeigte eine Lüge an. Cooper wurde gefragt, ob er die Geschehnisse im Erziehungsheim mittlerweile verarbeitet habe. Er antwortete mit Ja."

24. "Wenn Mörder zu Pflegern werden" - erschienen auf SPIEGEL ONLINE am 19. April 2014

Frei zugänglich: "Alzheimerkranke in US-Gefängnis: Wenn Mörder zu Pflegern werden"

Erneut verifiziert im Januar 2019

2013 erschien bei dem Schweizer Magazin "Reportagen" ein langer Text von Claas Relotius über ein kalifornisches Gefängnis, in dem sich jüngere Häftlinge um ihre Mitinsassen kümmern, die an Alzheimer leiden. SPIEGEL ONLINE veröffentlichte im Frühjahr 2014 eine kürzere Textfassung, die sich auf die selbe Recherche stützt.

Der große Zusammenhang des Textes ist richtig: Es gibt dieses Programm, und das Gefängnis, das California Men's Colony, hat bestätigt, dass Relotius tatsächlich schätzungsweise acht Stunden dort verbracht und mit der Leiterin des Programms, der Psychologin Cheryl Steed, persönlich gesprochen hat. Mit welchen Häftlingen er genau gesprochen hat, lässt sich wohl nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. Aber zumindest ist sicher, dass diejenigen, die in diesem Text beschrieben sind, sich zu der Zeit in diesem Gefängnis befanden.

Bisher sind ansonsten kleinere Fehler aufgefallen. So decken sich die Altersangaben einzelner Häftlinge nicht mit der Darstellung in einem Artikel der "New York Times", die in ähnlicher Weise 2012 über das Programm berichtet hat; genaue Personendaten, die jetzt bei der Überprüfung helfen könnten, geben die Behörden allerdings nicht heraus. Das Büro der Psychologin befand sich damals im Erdgeschoss, nicht im zweiten Stock.

Andere Passagen werden sich nicht mehr prüfen lassen, etwa eine Szene, in der ein dementer Häftling ein Bild malt und das gemalte Motiv genau beschrieben wird.

25. "Die Männer sind schuld" - erschienen auf SPIEGEL ONLINE am 4. Juni 2013

Frei zugänglich: "'Before Midnight'-Star Delpy: 'Die Männer sind schuld'"

Verifiziert im Januar 2019

Im Juni 2013 startete der Film "Before Midnight" in den deutschen Kinos. SPIEGEL ONLINE veröffentlichte dazu ein Interview mit der französischen Schauspielerin Julie Delpy. Der Redaktion angeboten hatte es der damalige freie Mitarbeiter Claas Relotius.

Ob das Gespräch tatsächlich stattgefunden hat, ist unklar. "Before Midnight" wurde am 11. Februar 2013 im Wettbewerb der Berlinale gezeigt. Die Hauptdarsteller Julie Delpy und Ethan Hawke waren vor Ort und gaben auch Interviews.

Vermittelt wurden die Interviews von einer Münchner PR-Agentur im Auftrag des Filmverleihs Prokino an mehr als 30 Journalisten aus Deutschland und Österreich. Auf Anfrage teilte die Agentur mit, Relotius sei nicht dabei gewesen. Die Listen mit den anwesenden Journalisten sind noch vorhanden und wurden von der Agentur nach eigenen Angaben überprüft.

Theoretisch hätte Relotius auch an den offiziellen Kanälen und der PR-Agentur vorbei die Möglichkeit gehabt, Delpy zu sprechen, was allerdings ungewöhnlich wäre.

Ohne Audiodatei lässt sich das Gespräch schwer verifizieren. Im konkreten Fall gibt es keine Antworten von Delpy, die auffällig unplausibel sind. Zwei der Antworten stehen in einem gewissen Widerspruch zu Aussagen von ihr bzw. ihrem Filmpartner Ethan Hawke und dem Regisseur Richard Linklater in der Zeitschrift "Vanity Fair" bzw. der "New York Times". So lässt Relotius am Anfang sagen: "In Frankreich wird man als Erstes gefragt, wie es war, oben ohne zu spielen, und in den USA kommt meistens die Frage, wie es war, mit Ethan Hawke zu drehen." In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift "Vanity Fair" sagte sie dagegen: "Es ist interessant, das (gemeint ist die Oben-ohne-Szene) hat hier (in den USA) für Aufmerksamkeit gesorgt, aber in Frankreich würde mich niemand danach fragen."

26. "Schönheit zahlt sich buchstäblich aus" - erschienen auf SPIEGEL ONLINE am 29. November 2011

Frei zugänglich: "Attraktivität im Beruf: 'Schönheit zahlt sich buchstäblich aus'"

Erneut verifiziert im Januar 2019

Am 29. November 2011 erschien im KarriereSPIEGEL ein Interview mit dem US-Wirtschaftsforscher Daniel Hamermesh, in dem es darum ging, ob es attraktive Menschen im Berufsleben leichter haben. Hamermesh hat auf Anfrage bestätigt, dass das Interview seine Aussagen präzise wiedergibt.

27. "Wer bloggt, dem droht der Tod" - erschienen bei SPIEGEL ONLINE am 14. November 2011

Frei zugänglich: "Drogenkrieg in Mexiko: Wer bloggt, dem droht der Tod"

Verifiziert im Januar 2019

In dem Text, den SPIEGEL ONLINE im November 2011 veröffentlicht hat, geht es um Blogger, die anonym über den mexikanischen Drogenkrieg berichten und deswegen bedroht oder ermordet werden. Der Artikel stützt sich vor allem auf Statements eines anonymen Bloggers mit dem Decknamen "Gerardo", der für das englischsprachige Blog "Borderland Beat" über Kartellkriminalität in Mexiko berichtet und deswegen digital bedroht wird.

Die von Claas Relotius zitierten Aussagen von "Gerardo" beschreiben die allgemeine Situation der Blogger und die Gewalt in Mexiko plausibel, "Gerardo" berichtet dabei auch von zwei konkreten Drohungen, die er per E-Mail bekommen haben will.

In einer Passage wird ein Polizeichef zitiert, zu dem bisher kein Kontakt hergestellt werden konnte. Außerdem schreibt Relotius über Gewalttaten gegen Blogger, Journalisten und Politiker, die den Fakten entsprechen und über die so auch in mexikanischen oder internationalen Medien berichtet wurde - die Quellen, auf die er sich dabei bezieht, hat er nur teilweise angegeben.

Der strittigste Teil des Textes ist das Interview mit "Gerardo". Es lässt sich nicht nachprüfen, ob Relotius den Blogger tatsächlich befragt hat. Es gibt einen bei Borderland Beat als Reporter registrierten Autor mit dem Alias "Gerardo", der auch im fraglichen Zeitraum 2010/2011 immer wieder Beiträge auf der Seite eingestellt hat. Borderland-Beat-Blogger/Betreiber haben in der Vergangenheit zumindest vereinzelt Interviews gegeben.

28. "Endreinigung" - erschienen im SPIEGEL 18/2018

Frei zugänglich auf SPIEGEL+: "17 Jahre später: Der schlimmste Hotelgast aller Zeiten sagt endlich 'Sorry'"

Erneut verifiziert im Dezember und Januar 2019

In der Rubrik "Eine Meldung und ihre Geschichte" schreibt Claas Relotius über den kanadischen Geschäftsmann Nick Burchill und wie dieser sich 17 Jahre nach seinem Besuch in einem Sternehotel in Victoria an der kanadischen Westküste für die "Sauerei" entschuldigt, die er damals in seinem Hotelzimmer hinterlassen hatte. Die Geschichte umfasst eine Seite.

Über diesen Text sagte Relotius im Dezember 2018, dass er den Protagonisten Nick Burchill nicht gesprochen habe. Der SPIEGEL hat Burchill im Januar 2019 kontaktiert. Auch er versicherte, dass er nie mit Relotius in Kontakt stand. Er hatte seine Geschichte selbst veröffentlicht - in einem offenen Brief via Facebook, der dann ein großes Presse-Echo fand. Burchill habe daraufhin viele Anrufe von Journalisten aus aller Welt erhalten, aber bis auf ein Radio-Interview mit dem kanadischen Sender CBC News aus Nova Scotia alle Interviewanfragen abgelehnt. Vom SPIEGEL lag offenbar keine Anfrage vor.

Zu einem großen Teil stimmt die Relotius-Geschichte mit den persönlichen Schilderungen von Burchill überein. Allerdings finden sich in dem SPIEGEL-Text zusätzlich einige Details sowie Zitate, die weder dem Wortlaut des Facebook-Briefs noch dem Radiointerview entnommen sind und offenbar von Relotius erfunden wurden.

Diese Liste enthält noch nicht alle Relotius-Texte, die beim SPIEGEL oder auf SPIEGEL ONLINE erschienen sind. Sie wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Die von Relotius verfassten Artikel bleiben - bis auf wenige Ausnahmen, bei denen die Betroffenen um Löschung gebeten haben - bis zu einer weitgehenden Klärung des Falles unverändert, aber mit einem Hinweis versehen im Archiv, das online zugänglich ist, auch um Nachforschungen zu ermöglichen. Wir bitten um Hinweise an hinweise@spiegel.de.