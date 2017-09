Zentraler Konflikt unserer Zeit Das Alte kämpft gegen eine Zukunft, die längst begonnen hat

Was ist die Gestalt des Neuen? Wie erkennt man es? Wie setzt es sich durch? Und warum ist das so schwer, das Erkennen und das Durchsetzen?

Was sind, mit anderen Worten, die Kräfte, die eine Gesellschaft nach vorne bringen - und was sind die Kräfte, die einen packen, wie am Rockzipfel, und zurückziehen in eine Zeit, in der die Dinge noch scheinbar ihre Ordnung hatten, was immer eine retrospektiv gefährliche Fiktion ist?

Ich glaube, dass das einer der zentralen Konflikte unserer Zeit ist: die Macht der Beharrung gegen die Notwendigkeit der Veränderungen, der Angriff des Alten auf ein Morgen, das längst begonnen hat, eine Zukunft, die unser Leben und unsere Welt längst bestimmt, ob wir es wollen oder wahrhaben wollen oder nicht.

Die Konsequenz: Angst und Euphorie - konträre Kräfte, die eine gewaltige Spannung erzeugen, fast wie ein Bruch in der Zeit, wie eine tektonische Verschiebung, bei der verschiedene Zeitplatten aneinander reiben, sich ineinander verkeilen und verkanten, bis sich die Spannung in wilden Eruptionen, Erdbeben, Erschütterungen entlädt.

Es herrscht Endzeitstimmung, sagte neulich eine Freundin, der böse Tanz der Atavismen, weiße Männer in Charlottesville etwa, die all ihren Dämonen zurufen: "You will not replace us". Es herrscht aber auch einfach Verwirrung, weil das Neue in der Phase der Latenz ist und so wenig greifbar für die meisten, und das gilt für alle Bereiche dieser Gesellschaft und damit auch für die Politik.

Was käme zum Vorschein, wenn das Zaubertuch weggezogen würde?

Die Rituale des Wahlkampfs etwa, wie sie gerade vorgeführt werden, die deprimierende Mutlosigkeit einerseits, die grundlegenden Fragen zu stellen, und andererseits die immer leicht lächerliche Anmaßung, Antworten und Lösungen zu haben auf Fragen, die man sich selbst zurechtgestutzt hat, die Welt reduziert auf einen Slogan.

Das Kanzlerduell ist ein Beispiel, das auf halb tragische, halb lächerliche Weise zwischen dem ganz Alten und dem etwas Neuen stecken geblieben ist. Und alle wissen es, die Akteure Merkel und Schulz und ihre Berater und auch die Medien, die sich die Mühe geben, dieses Wissen zu verbergen - denn wenn dieses Zaubertuch weggezogen würde, was käme zum Vorschein darunter?

Das Alte ist die Politik der Interessensgegensätze der sozialen Marktwirtschaft, Arbeit gegen Gewerkschaft zum Beispiel, oder Kirche gegen Sex und Selbstbestimmung - aber dieses eingeübte System funktioniert nicht mehr, weil sich die Rahmenbedingungen so radikal geändert haben: Was tun Gewerkschaften, wenn das Ende der Arbeit kommt? Wie lassen sich gesellschaftliche Konflikte anders lösen als durch die Formen der Vergangenheit?

Das Internet als Wutmaschine und Wirbelsturm

Ich war Anfang der Woche in Polen bei der amerikanischen Historikerin Anne Applebaum zu Besuch, die viel über den sowjetischen Kommunismus geschrieben hat und die Veränderungen in Osteuropa seit dem Ende des Kalten Krieges - und sie erklärte das, was man so leichtfertig unter dem Begriff Populismus zusammenfasst, mit der grundlegenden Verschiebung wesentlicher Parameter durch die Digitalisierung.

Die Technik atomisiert in vielerlei Hinsicht die Menschen, wirft sie auf sich zurück und lässt sie sich neu sortieren, in anderen Zusammenschlüssen, in unmittelbareren Reaktionsketten, in einer latenten Hysterie, in der Daueranspannung der Daueraufmerksamkeit im Dauergespräch unserer Zeit, die schnellere Taktung von Entscheidungen und Resultaten - das Internet also einerseits als Wutmaschine und andererseits als Wirbelsturm, der das Unterste nach oben bringt und die Fundamente zum Wanken.

Das ist nun einerseits nicht wirklich überraschend und andererseits doch interessant, weil die Konsequenzen eben sind, dass man vieles, was sich als Phänomen des Politischen darstellt, anders denken und anders erklären muss: Es sind eher Oberflächenzuckungen, die wir wahrnehmen, die Verschiebungen darunter sind bleibender und bedrohlicher als die Reduktion auf die Frage Schulz oder Merkel.

Also zum Beispiel: die digitalen Disruptionen, die Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Alltag neu justieren, die Exzesse des ungeregelten Kapitalismus, die zu immer mehr Ungleichheit führen, die inneren und äußeren Widersprüche dieser Weltordnung, die sich in der Dauerverfügbarkeit von Bildern und Informationen krasser zeigen als früher - da sind sich dann sogar eine eher konservative Historikerin wie Anne Applebaum und dieser, wenn man das so zusammenfassen will, eher linke Kolumnist einig.

Eine gesellschaftliche Verabredung, das Neue zu ignorieren

Auch hier justiert sich etwas neu, im Meinungsspektrum, auch hier sind die Widersprüche andere und die Veränderungen dramatisch - und ich frage mich, wie viel man davon mitbekommt oder mitbekommen will in diesem Land, das schon eine ganze Weile sehr ruhig wirkt, etwas sediert und etwas sklerotisch. Aber die Welt wartet nicht. Und wenn man das Neue nicht sehen will oder bekämpft, dann hat das eben Folgen.

Der Reporter Carsten Stormer hat darüber neulich in einem eindrucksvollen Interview gesprochen. Er hat davon berichtet, wie wenig Interesse es seiner Meinung nach an Berichten aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt in Deutschland und in deutschen Medien gibt. Er hat das beschrieben, was vielen auffällt, die von außen auf dieses Land schauen: "The Closing of the German Mind".

Es wirkt wie eine Verabredung, das Neue in der Welt zu ignorieren, eine gesellschaftliche Verabredung, die auch den Schock erklärt, den etwa die Geflüchteten bedeuteten, die im Sommer vor zwei Jahren scheinbar plötzlich und aus dem Nichts in dieses Land kamen. Sie waren Boten des Neuen, sie erzählten von einer Zukunft, die nicht einfach ist, und der Widerstand gegen die Geflüchteten ist auch ein Widerstand gegen diese Zukunft.

Das hätte ein amerikanischer Moment im Sinne von John F. Kennedy sein können, das hätte der Punkt sein können, an dem sich viele Bürger fragen, was sie für den Staat, für diese Gesellschaft tun können - und so wurde er ja auch begriffen, die deutsche Zivilgesellschaft formte und zeigte sich neu angesichts der Fragen, Nöte und Probleme, die die Geflüchteten mit sich brachten, es hätte ein Innovationsmoment für viele Bereiche sein können: Die Kräfte des Alten arbeiteten mit allen Mitteln daran, das zu verhindern.

Das sind die Konflikte unserer Zeit. Ich will versuchen, in dieser Kolumne mehr vom Neuen zu berichten, von den Chancen und Möglichkeiten, von der Schönheit und auch von den Schwierigkeiten. Ich glaube, dass das eine zentrale aufklärerische Aufgabe ist in dieser Zeit, die sonst in reaktionärer Ratlosigkeit zu zerrinnen droht. Ich werde versuchen, die Denker, Ideen, Projekte und Positionen vorzustellen, die in diese Richtung weisen, nach vorne, ins Offene, ins Ungewisse.

Und ich werde weiter, wie bisher, den Kampf gegen das Neue beschreiben, die Kräfte und Interessen, die hier am Werk sind. Wir leben in faszinierenden, komplizierten Zeiten, deren Konturen sich erst langsam vor unser aller Augen ergeben. Das erzeugt ein Gefühl des Schwindels, eine Art hermeneutische Höhenangst. Es bietet aber auch die Möglichkeit, die Verhältnisse, so wie sie sind, komplett anders zu denken.

Manchmal muss man springen, um zu verstehen, wo man stand.