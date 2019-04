Deutsche mit Zonenhintergrund Willkommen im Klub

Menschen "mit Migrationshintergrund" wissen, dass sie als Migranten gelten. Ostdeutsche wissen, dass sie Ostdeutsche sind. Manche sind beides und sind sich dessen bewusst. Nur Westdeutsche ohne Migrationshintergrund nehmen nicht wahr, dass sie Westdeutsche ohne Migrationsdingsbums sind. Sie sind einfach nur: Deutsche. Ohne Wurzeln, ohne Herkunft, das Original. Alle sollen so werden wie sie. Sie sind das "Weiß" für den Farbabgleich der Identitäten.

Viele dieser Premiumdeutschen zucken mit den Schultern und finden, es sei doch egal, ob man aus dem Westen oder Osten kommt, ob migrantisch oder nicht. Wir sollten endlich damit aufhören, ständig nach Diskriminierung zu suchen und die Unterschiede zu betonen. Was Leute halt so sagen, die als weiße Westler nie zu spüren bekommen, dass es nun mal einen Unterschied macht - egal ob man darüber redet oder nicht.

Und manchmal tut es verdammt gut, darüber zu sprechen und zu merken, dass man nicht allein ist mit dem Gefühl, "anders" behandelt zu werden. Seit dieser Woche liefert eine Untersuchung neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu - die Studie des DeZIM-Instituts mit dem fast schon romantischen Titel "Ostmigrantische Analogien". Sie zeigt: die Gruppe der "anderen" in Deutschland ist viel größer als bisher gedacht.

Auch Ostdeutsche haben unterm Strich nur einen Migrantenstatus. Sie sind quasi die Deutschen mit Zonenhintergrund. Und auch die Zohigrus sollen nicht so viel rumjammern, sich mehr von Extremismus distanzieren und endlich richtig in Deutschland ankommen. So denkt laut Studie über ein Drittel der Bevölkerung.

Von wegen, ähnlich diskriminiert!

Zentrales Ergebnis der Studie: Die Klischees über Muslime und Deutsche aus dem teutonischen Morgenland sind frappierend ähnlich. Ich finde das superspannend.

Umso ärgerlicher ist, dass die Studie irritierend falsch wiedergegeben wurde. Denn es ging um die Einstellungen über zwei Gruppen und nicht darum, dass Ostdeutsche und Muslime ähnliche Diskriminierung erleben, wie die meisten Medien berichtet haben. Das wäre ja auch absurd. Oder können Sie sich vorstellen, dass jemand mit ostdeutschem Akzent genau so stark diskriminiert wird wie eine Frau mit Kopftuch?

Dass beide Gruppen mit ähnlichen Klischees zu kämpfen haben und seltener in Chefposten zu sehen sind, heißt noch lange nicht, dass sie im selben Maß von Diskriminierung oder geschweige denn von Rassismus betroffen sind. Es gibt keine No-go-Areas für weiße Ostdeutsche. Kevin und Maik werden auch nicht regelmäßig von der Polizei angehalten und kontrolliert, weil man sie für potenzielle Kriminelle hält.

Was also lernen wir aus der Studie?

Zurück zur Studie. "Ostdeutsche" und "Muslime" erleben ähnliche Vorurteile - der Befund hat politische Sprengkraft, weil sich die beiden Gruppen oberflächlich betrachtet völlig unterscheiden. Was also lernen wir daraus?

1. Niemand wird als Muslim, Migrant oder Ostler geboren - das sind beliebige künstliche Kategorien, in die Menschen geordnet werden. Trotzdem verwenden wir sie so, als wären sie angeborene Körperteile: Manche Menschen haben zwei Arme, zwei Beine und einen Migrationshintergrund. Andere offenbar einen Zonenhintergrund.

2. Dieses ganze Blabla, dass manche Minderheiten (also Muslime) "kulturell bedingt" nicht integrationsfähig sind, ist Quatsch. Der Desintegrationsvorwurf trifft schließlich auch areligiöse oder christliche Deutsche.

3. Die "Integriert euch"-Forderung dient vor allem der Selbstvergewisserung. Sie definiert die Deutschen - natürlich nur die Original-Westdeutschen - als einzige gut integrierte Gruppe. Die anderen schweben im dauerhaften Nochnichtgutintegriert-Zustand. Mit dem Argument: Die Muslimigranten und Ostdeutschen müssen unsere Demokratie und Werte erst noch lernen.

Vor einem Jahr rief ich in meiner Kolumne dazu auf, eine Randgruppen-Allianz zu bilden und die "Patriotischen Ossi-Ausländer gegen die Wessifizierung des Abendlandes" zu gründen. Das war natürlich ein Scherz, aber die Allianz-Idee meine ich nach wie vor ernst. Warum stellen Ostdeutsche, Migranten und Neue Deutsche nicht mal gemeinsam klar, dass eine pauschale Integrationsforderung an Herkunftsgruppen Schwachsinn ist?

Und wenn wir schon dabei sind: ich wäre auch für Initiative zu haben, die sich für faire Bildungschancen für alle Kinder einsetzt. Ganz egal, ob sie Hassan oder Leyla heißen, Maik oder Mandy.