Reporterpreis 2017 Das sind die Preisträger

1612 Einsendungen, 112 nominierte Texte und Projekte, 95 Juroren: Am Montagabend hat das Reporter-Forum in Berlin die besten Geschichten in Print und Online gekürt. Der Preis solle "Talente und Redaktionen anspornen, er soll besonders gute Reporter belohnen, und Debatten befeuern", erklärt die Initiative auf ihrer Website. Am Montagabend wurden nun Preise in zwölf Kategorien vergeben. Der SPIEGEL bekam dabei vier Auszeichnungen.

In der neu geschaffenen Kategorie "Hauptstadt-Preis" wurden gleich zwei SPIEGEL-Geschichten ausgezeichnet. Britta Stuff berichtete im September 2017 über die Lücke, die der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Hintze nach seinem Tod im November 2016 hinterließ. "Was bleibt von einem Leben in der Politik?", fragte sie. Hier können Sie Ihren Artikel nachlesen.

Video: SPIEGEL-Redakteurin Britta Stuff über Peter Hintze

Video Maurice Weiss / Ostkreuz

Mit der Kategorie "Hauptstadt-Preis" sollen laut den Veranstaltern "Texte ausgezeichnet werden, die neue Einsichten und Ansichten auf die Regierungs-, Parlaments- und Behördenarbeit erlauben". Neben Stuff wurden auch folgende SPIEGEL-Journalisten geehrt: Ullrich Fichtner, André Geicke, Matthias Geyer und Andreas Wassermann für Ihren Artikel über den Flughafen BER, erschienen im August 2017. Im Vorspann heißt es: "Seit elf Jahren wird in Berlin an einem Flughafen gebaut. Er ist noch immer eine Ruine, die täglich eine Million Euro kostet. Hier ist ihre Geschichte. Sie erzählt vom Versagen deutscher Politik, deutscher Industrie - und vom Kollaps deutscher Tugenden." Hier können Sie die Geschichte nachlesen.

Die beste Reportage schrieb im vergangenen Jahr nach Ansicht der Jury Markus Feldenkirchen: Er hatte den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz während des Bundestagswahlkampfes ein halbes Jahr lang begleitet - und zwar nicht nur auf Wahlkampfterminen, sondern auch in internen Besprechungen, auf Strategiesitzungen, bei der Vorbereitung auf das TV-Duell mit Angela Merkel. Die Reportage "Mannomannomann" erschien Ende September im SPIEGEL, hier können Sie sie nachlesen.

Video: Ungewöhnliche Einblicke - 150 Tage unterwegs mit Martin Schulz

Video DER SPIEGEL

In der Kategorie "Essay" gewann Philipp Oehmke. Im Dezember 2016 erschien sein Essay über "Das PC-Monster", dazu heißt es im Vorspann: "Kaum ein Reizwort spaltet die USA so sehr wie Political Correctness. Was zu mehr Freiheit führen sollte, führt heute oft zu mehr Unfreiheit - und hat die Rechte stark gemacht." Hier finden Sie Oehmkes Artikel.

Hier finden Sie die weiteren Gewinner im Überblick: