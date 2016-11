Scham-Ausstellung in Dresden Ein Grund, sich zu genieren

Über Scham spricht man nicht gerne. Dabei ist das Thema allgegenwärtig. Immerhin hat es ein Mann wie Donald Trump durch das Ablegen der Scham, durch den Bruch mit Konventionen, bis ins Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten geschafft. Liegt also die Antwort auf die Frage, wieso Populisten momentan so erfolgreich sind, wieso sich eine Gesellschaft nicht mehr darauf einigen kann, was richtig, falsch oder wahr ist, zum Teil auch in der Scham?

Eine Antwort auf diese Frage könnte sich im Deutschen Hygienemuseum Dresden finden, in der Sonderausstellung "Scham. 100 Gründe, rot zu werden". Hier wirft Kurator Daniel Tyradellis einen interdisziplinären Blick auf ein sehr menschliches Gefühl, nähert sich der Scham von verschiedenen Seiten: medizinisch, historisch, ethnologisch.

Aber was ist Scham überhaupt - und wo kommt sie her?

Schamhaftigkeit ist sowohl ein individuelles als auch ein soziales Gefühl. Für den Einzelnen ist Scham vor allem ein physiologisches Phänomen: Wer sich schämt, errötet, dem wird heiß, der senkt seinen Blick und fühlt sich wie gelähmt. Doch so persönlich die Erfahrung der Scham auch ist, sie braucht immer ein Publikum. Scham bedeutet, sich dem Urteil anderer auszusetzen - so bekennt man sich zur Mitgliedschaft in einer Gruppe. In der Scham "verhandelt sich das Verhältnis von Individuum und Kollektiv", schreibt Kurator Tyradellis im Katalog.

Der Weg, auf dem der Besucher die Scham erforschen soll, ist streng vorgegeben. Man hangelt sich von einem peinlichen Moment zum nächsten. Zwar wirken die 100 Gründe für Scham willkürlich gewählt, doch sie folgen einer thematischen Logik. Die Ausstellung beginnt beim Begriff der Norm und der Besucher soll nachspüren, wie er sich fühlt, wenn er angeschaut und vermessen wird oder eine schlechte Figur abgibt.

Scham braucht immer eine Norm - und oft ist es die Wissenschaft, die festlegt, was normal ist und was nicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in vielen US-Bundesstaaten "Better Babies Contests" veranstaltet. Kinder wurden vermessen und danach prämiert, wie sehr sie den festgelegten Normen für Größe, Gewicht und geistiger Entwicklung entsprachen.

In Dresden begegnen dem Besucher Norma und Normann, zwei graue Skulpturen, die den angeblichen Durchschnittsmaßen von 15.000 weißen US-Bürgern entsprechen. Die Figuren sollten in den Vierzigerjahren als Vorbilder dienen.

Es gibt viele Skulpturen in der Ausstellung, was damit zu tun hat, dass Schamgefühl gebunden ist an das Sehen, das Blicken und Entdecken. Der Rundgang ist als soziales Experiment angelegt, indem der Beobachter ständig zum Beobachteten wird. Sein Gewicht wird heimlich gemessen und für alle Besucher sichtbar an eine Wand projiziert. Ein Eye-Tracker folgt den Blicken der Besucher auf ein Foto nackter Frauen - wo genau die Augen verweilen, wird den Mitmenschen an einer anderen Stelle offenbart. Für viele Exponate muss man sich in die Position des Voyeurs begeben, um die Ecke spähen, durch kleine Gucklöcher spicken - immer unter dem Blick der anderen Besucher. Ob man sich dafür schämt, unterscheidet sich wohl stark von Person zu Person.

Pegida brüllt auch gerne: "Schämt euch!"

Doch nicht nur Schamgefühle, auch der Stolz in einer Gruppe definiert unsere Identität. Wie dicht beieinander Stolz und Scham liegen können, soll in der Ausstellung ein Schrank Friedrich Schillers zeigen. Als Möbelstück eines großes deutschen Dichters kann das Objekt Stolz und Ehrfurcht auslösen. Erfährt man aber, dass es sich bei dem Schrank nicht um das Original handelt, sondern um einen von KZ-Gefangenen in Zwangsarbeit erstellten Nachbau, ändert sich die Konnotation, der Schrank wird zu einem Objekt der Schande.

Weitere Ausstellungsobjekte folgen, die den Besucher mit der Frage konfrontieren, wo die eigenen und kollektiven Schamgrenzen liegen. Sei es ein Bettel-Roboter, der mehr Geld einnimmt als ein echter Bettler, weil die Geber sich weniger beschämt durch dessen Anblick fühlen. Oder ein Video, das weiße Touristen zeigt, die in der ehemaligen deutschen Kolonie Papua-Neuguinea die Einwohner behandeln wie Tiere in einem Zoo.

Am Ende fühlt man sich seltsam unbefriedigt. Die Fragen, die von der Ausstellung selbst aufgeworfen werden - nämlich: Leben wir in schamlosen Zeiten? Welche Rolle spielt sie in der aktuellen politischen Debatte? - werden höchstens in der Summe der einzelnen Ausstellungsstücke beantwortet. Selten aber werden sie konkret thematisiert. Man befindet sich ja immerhin in Dresden, seit zwei Jahren gehen hier jeden Montag Leute auf die Straße, für die ein Teil der Republik sich schrecklich schämt. Gleichzeitig brüllen die Pegidisten den angeblich korrupten und verlogenen Politikern gerne "Schämt euch!" entgegen.

Denn die interessanteste Frage ist ja nicht, wie sich die Grenzen der Scham verschieben, sondern, wie es Individuen und Gruppen schaffen, jenseits dieser Grenzen zu stehen, ohne sich schlecht zu fühlen. Durch Gewalt und Aggression? Durch das Schaffen eigener Gruppen und eigener Normen und Grenzen? Und wie wehrt man sich gegen den Versuch von Gruppen, die herrschenden Grenzen der Scham einzureißen?

Bei allen diesen Fragen hilft "100 Gründe, rot zu werden" leider nicht weiter. Vielleicht ist das aber auch gar nicht der Anspruch der Ausstellung. Sie bietet jede Menge Gründe, sich zu schämen - aber keine Erklärungen.

Ausstellung: "Scham. 100 Gründe , rot zu werden." Deutsches Hygiene-Museum in Dresden, bis zum 5.6.2017