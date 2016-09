Öffentlich-rechtlicher Sender Neuer Name für Deutschlandradio Kultur

Voraussichtlich ab März 2017 wird aus Deutschlandradio Kultur umbenannt in Deutschlandfunk Kultur. DRadio Wissen soll dann Deutschlandfunk Nova heißen. Das verlautete aus Senderkreisen; zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Beide Programme gehören zum öffentlich-rechtlichen Deutschlandradio, das auch das Hörfunkprogramm Deutschlandfunk betreibt. Dessen Name soll unverändert bleiben.

Hintergrund könnte sein, Deutschlandradio Kultur über die Angleichung des Namens an den bekannten Namensvetter zu mehr Bekanntheit und Stammhörern zu verhelfen. Bisher lag die Strategie genau umgekehrt in einer Abgrenzung der Sender untereinander.

Programmdirektor Andreas-Peter Weber wird am heutigen Mittwoch und Donnerstag zunächst die Mitarbeiter in Berlin und Köln informieren. Mit der Presse will er am Freitag sprechen.

Deutschlandradio ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Jahresetat lag 2014 bei 238 Millionen Euro, er wird aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Das Programm ist werbefrei. Träger sind ARD und ZDF.

Deutschlandradio Kultur hat rund 400.000 Hörer am Tag. Erst 2014 gab es eine Programmreform mit dem Ziel, eine verlässlichere Struktur zu schaffen und so mehr Stammhörer zu gewinnen. DRadio Wissen wurde 2010 als reines Digitalprogramm gegründet, der Sender versteht sich als "junges Infoangebot".