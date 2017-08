US-Pionier Komiker und Bürgerrechtler Dick Gregory ist tot

"Rassentrennung ist nicht nur schlecht", sagte Dick Gregory einmal seinem Publikum. "Oder habt Ihr jemals von einem Unfall gehört, bei dem die Leute im hinteren Teil des Busses verletzt wurden?" Eine Anspielung auf die in Alabama erst 1955 aufgehobene Regel, wonach Schwarze die vorderen Plätze in Bussen weißen Passagieren überlassen mussten.

Am Samstag ist Gregory im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Komiker hatte bereits in den frühen 1960er-Jahren Rassismus in seiner Heimat zum Thema gemacht und gilt als Wegbereiter für schwarze Comedians. Gregory kam nach Angaben seines Presseagenten Steve Jaffe vor einer Woche ins Krankenhaus und starb an Herzversagen.

"In großer Trauer bestätigt die Gregory-Familie, dass ihr Vater, Komikerlegende und Bürgerrechtler Mr. Dick Gregory heute Abend diese Erde in Washington DC verlassen hat", schrieb Gregorys Sohn Christian auf Instagram.

Der in St. Louis (Missouri) geborene Gregory wuchs in Armut auf. Er hatte zunächst für die Post gearbeitet und war nebenher gegen geringe Gagen vor überwiegend schwarzem Publikum aufgetreten. Im Jahr 1961 sah Playboy-Gründer Hugh Hefner einen Auftritt von Gregory und engagierte ihn für seinen Nachtclub - was damals noch höchst ungewöhnlich war. "Als ich angefangen habe, konnte ein scharzer Komiker nicht in einem weißen Nachtclub spielen", so Gregory.

Kurz nach seinem Durchbruch nahm Gregory mehrere Alben auf und wurde schließlich zu einem der bestbezahlten schwarzen Unterhaltungskünstler seiner Zeit. Zugleich engagierte er sich in der Bürgerrechtsbewegung und wurde mehrmals bei Demonstrationen festgenommen. Gregory protestierte auch gegen Vietnam-Krieg, nahm an Hungerstreiks Teil und kandidierte 1968 für die linke Peace and Freedom Party bei der Präsidentschaftswahl.

Zweitkarriere als Diät-Unternehmer

Gregory gab die Comedy zu Beginn der siebziger Jahre zugunsten seines politischen Engagements auf. In den achtziger Jahren wurde er zum Werber für gesundes Essen und vertrieb über eine eigene Firma Diät-Produkte. In den neunziger Jahre kehrte Gregory schließlich auf die Bühne zurück. Noch in diesem Monat war er seinem Agenten Jaffe zufolge auf Tournee gewesen.

Am Sonntag wurde Gregory auch vor dem Hintergrund der jüngsten rassistischen Ausschreitungen in den USA gewürdigt. Schauspieler Samuel L. Jackson etwa bezeichnete ihn auf Twitter als einen "Fünf-Sterne-General im Kampf um Menschenrechte". Gregory selbst hatte in einem Interview 2011 die Rolle von Entertainern für soziale Veränderungen eher heruntergespielt. "Die Leute mögen Glamour", sagte er. "Das verhunzt Amerika."